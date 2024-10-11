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ФСБ разоблачила жителя Феодосии, передававшего Киеву данные о российских кораблях
ФСБ разоблачила жителя Феодосии, передававшего Киеву данные о российских кораблях - 11.10.2024 Украина.ру
ФСБ разоблачила жителя Феодосии, передававшего Киеву данные о российских кораблях
Жителя Феодосии в Крыму задержали за шпионаж, он фотографировал корабли Черноморского флота РФ в бухте города и передавал спецслужбам Украины их координаты для использования при нанесении ракетных ударов, передает пресс-служба управления ФСБ региона
2024-10-11T11:28
2024-10-11T11:28
2024-10-11T11:34
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Мужчина общался с противником через чат-бот, который был разработан при поддержке украинских спецслужб. Он передавал врагу данные о местах расположения военных кораблей, находящихся в акватории Феодосийского залива, а также фотографии одной из воинских частей, дислоцированных в Феодосии.Кроме того, задержанный открыл на свое имя счет в украинском банке, с которого самостоятельно через приложение осуществлял денежные переводы в пользу ВСУ через один из их фондов поддержки.В отношении мужчины возбудили дело о госизмене. Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, феодосия, россия, киев, черноморский флот, фсб
Новости, Феодосия, Россия, Киев, Черноморский флот, ФСБ
ФСБ разоблачила жителя Феодосии, передававшего Киеву данные о российских кораблях
11:28 11.10.2024 (обновлено: 11:34 11.10.2024)
Жителя Феодосии в Крыму задержали за шпионаж, он фотографировал корабли Черноморского флота РФ в бухте города и передавал спецслужбам Украины их координаты для использования при нанесении ракетных ударов, передает пресс-служба управления ФСБ региона
Мужчина общался с противником через чат-бот, который был разработан при поддержке украинских спецслужб.
Он передавал врагу данные о местах расположения военных кораблей, находящихся в акватории Феодосийского залива, а также фотографии одной из воинских частей, дислоцированных в Феодосии.
Кроме того, задержанный открыл на свое имя счет в украинском банке, с которого самостоятельно через приложение осуществлял денежные переводы в пользу ВСУ
через один из их фондов поддержки.
В отношении мужчины возбудили дело о госизмене. Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.