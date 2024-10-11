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ФСБ разоблачила жителя Феодосии, передававшего Киеву данные о российских кораблях

ФСБ разоблачила жителя Феодосии, передававшего Киеву данные о российских кораблях - 11.10.2024 Украина.ру

ФСБ разоблачила жителя Феодосии, передававшего Киеву данные о российских кораблях

Жителя Феодосии в Крыму задержали за шпионаж, он фотографировал корабли Черноморского флота РФ в бухте города и передавал спецслужбам Украины их координаты для использования при нанесении ракетных ударов, передает пресс-служба управления ФСБ региона

2024-10-11T11:28

2024-10-11T11:28

2024-10-11T11:34

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Мужчина общался с противником через чат-бот, который был разработан при поддержке украинских спецслужб. Он передавал врагу данные о местах расположения военных кораблей, находящихся в акватории Феодосийского залива, а также фотографии одной из воинских частей, дислоцированных в Феодосии.Кроме того, задержанный открыл на свое имя счет в украинском банке, с которого самостоятельно через приложение осуществлял денежные переводы в пользу ВСУ через один из их фондов поддержки.В отношении мужчины возбудили дело о госизмене. Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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