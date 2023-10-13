Националисты снизили интенсивность обстрелов на Донецком направлении - Марочко
08:21 13.10.2023 (обновлено: 08:48 13.10.2023)
Украинская артиллерия снизила интенсивность обстрелов на линии фронта Клещеевка - Курдюмовка и стала тщательнее выбирать цели. Об этом сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает 13 октября РИА Новости
"На линии фронта Клещеевка - Курдюмовка ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) немного снизили интенсивность артиллерийских обстрелов и начали более тщательно подбирать цели для нанесения удара. Это касается как натовских образцов артиллерийских систем, так и советских", - сказал Марочко.
Эксперт отметил, что ранее на данном участке фронта украинская артиллерия не жалела боеприпасов и вела хаотичные обстрелы на регулярной основе.
Накануне российское Минобороны сообщило, что группировка ВС РФ "Юг" за сутки на Донецком направлении отразила три атаки ВСУ, Украина потеряла до 340 военнослужащих, танк, пять броневиков и шесть автомобилей, также поражены САУ Caesar, два орудия Д-20 и гаубица Д-30.
07:21Артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении – Минобороны РФАртиллерийские расчёты самоходных 120-миллиметровых орудий-миномётов "Нона-СВК" Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ 13 октября сообщает РИА Новости