https://ukraina.ru/20231013/1050146458.html

Националисты снизили интенсивность обстрелов на Донецком направлении - Марочко

Националисты снизили интенсивность обстрелов на Донецком направлении - Марочко - 13.10.2023 Украина.ру

Националисты снизили интенсивность обстрелов на Донецком направлении - Марочко

Украинская артиллерия снизила интенсивность обстрелов на линии фронта Клещеевка - Курдюмовка и стала тщательнее выбирать цели. Об этом сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает 13 октября РИА Новости

2023-10-13T08:21

2023-10-13T08:21

2023-10-13T08:48

всу

андрей марочко

новости

обстрелы

донецкое направление

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"На линии фронта Клещеевка - Курдюмовка ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) немного снизили интенсивность артиллерийских обстрелов и начали более тщательно подбирать цели для нанесения удара. Это касается как натовских образцов артиллерийских систем, так и советских", - сказал Марочко.Эксперт отметил, что ранее на данном участке фронта украинская артиллерия не жалела боеприпасов и вела хаотичные обстрелы на регулярной основе.Накануне российское Минобороны сообщило, что группировка ВС РФ "Юг" за сутки на Донецком направлении отразила три атаки ВСУ, Украина потеряла до 340 военнослужащих, танк, пять броневиков и шесть автомобилей, также поражены САУ Caesar, два орудия Д-20 и гаубица Д-30.

https://ukraina.ru/20231013/1050145237.html

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всу, андрей марочко, новости, обстрелы, донецкое направление