Артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении – Минобороны РФ
07:21 13.10.2023 (обновлено: 07:22 13.10.2023)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Артиллерийские расчёты самоходных 120-миллиметровых орудий-миномётов "Нона-СВК" Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ 13 октября сообщает РИА Новости
"Военнослужащие расчёта уникальной самоходной артиллерийской установки "Нона-СВК" артиллерийского подразделения Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку штурмовой группы ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расчёты самоходок с ходу навелись на полученные от расчёта БПЛА координаты и точным залповым огнём из трёх орудий заставили наступающую группу противника отступить.
По информации пресс-центра группировки "Восток" Минобороны РФ, подразделения ВС России при поддержке артиллерии сорвали четыре попытки ротации украинских военных на Южно-Донецком направлении.
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