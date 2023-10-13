Артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении – Минобороны РФ - 13.10.2023 Украина.ру
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Артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении – Минобороны РФ
Артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении – Минобороны РФ - 13.10.2023 Украина.ру
Артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении – Минобороны РФ
Артиллерийские расчёты самоходных 120-миллиметровых орудий-миномётов "Нона-СВК" Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ 13 октября сообщает РИА Новости
2023-10-13T07:21
2023-10-13T07:22
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минобороны рф
артиллерия
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краснолиманское направление
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"Военнослужащие расчёта уникальной самоходной артиллерийской установки "Нона-СВК" артиллерийского подразделения Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку штурмовой группы ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.Отмечается, что расчёты самоходок с ходу навелись на полученные от расчёта БПЛА координаты и точным залповым огнём из трёх орудий заставили наступающую группу противника отступить.По информации пресс-центра группировки "Восток" Минобороны РФ, подразделения ВС России при поддержке артиллерии сорвали четыре попытки ротации украинских военных на Южно-Донецком направлении.
https://ukraina.ru/20231013/1050133293.html
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новости, россия, сво, минобороны рф, артиллерия, всу, краснолиманское направление
Новости, Россия, СВО, Минобороны РФ, артиллерия, ВСУ, Краснолиманское направление

Артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении – Минобороны РФ

07:21 13.10.2023 (обновлено: 07:22 13.10.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Артиллерийские расчёты самоходных 120-миллиметровых орудий-миномётов "Нона-СВК" Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ 13 октября сообщает РИА Новости
"Военнослужащие расчёта уникальной самоходной артиллерийской установки "Нона-СВК" артиллерийского подразделения Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку штурмовой группы ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расчёты самоходок с ходу навелись на полученные от расчёта БПЛА координаты и точным залповым огнём из трёх орудий заставили наступающую группу противника отступить.
По информации пресс-центра группировки "Восток" Минобороны РФ, подразделения ВС России при поддержке артиллерии сорвали четыре попытки ротации украинских военных на Южно-Донецком направлении.
Боевая работа минометных расчетов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
01:15
Эксперт пояснил, как ВС РФ оставят без еды и боеприпасов ВСУ, чтобы добивать в "бетонных контейнерах" После захвата господствующих высот ВС РФ возьмут под огневой контроль единственную дорогу в Авдеевку и таким образом перебьют логистику ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
 
НовостиРоссияСВОМинобороны РФартиллерияВСУКраснолиманское направление
 
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