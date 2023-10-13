Артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении – Минобороны РФ

Эксперт пояснил, как ВС РФ оставят без еды и боеприпасов ВСУ, чтобы добивать в "бетонных контейнерах" После захвата господствующих высот ВС РФ возьмут под огневой контроль единственную дорогу в Авдеевку и таким образом перебьют логистику ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев