https://ukraina.ru/20231013/1050143973.html
Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек
Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек - 13.10.2023 Украина.ру
Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек
Израильские удары по сектору Газа привели к гибели 1537 человек, пострадали более 6,6 тысячи. Об этом вечером 12 октября сообщает Министерство здравоохранения палестины
2023-10-13T02:36
2023-10-13T02:36
2023-10-13T02:37
новости
палестина
израиль
сектор газа
погибшие
военные преступления
гуманитарная катастрофа
палестино-израильский конфликт
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Ранее власти палестинской автономии заявляли о примерно 1200 погибших мирных жителей.По данным медиков, ещё 32 человека стали жертвами действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Западном берегу.В настоящее время Израиль осуществляет полную блокаду сектора Газа, в результате которой там отключено электричество, практически закончились вода, медикаменты, продукты питания.ЦАХАЛ продолжает наносить удары по сектору, появились данные о применении израильскими военными запрещённых международными конвенциями боеприпасов с белым фосфором.
https://ukraina.ru/20231012/1050136657.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, палестина, израиль, сектор газа, погибшие, военные преступления, гуманитарная катастрофа, палестино-израильский конфликт
Новости, Палестина, Израиль, сектор Газа, погибшие, Военные преступления, гуманитарная катастрофа, Палестино-израильский конфликт
Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек
02:36 13.10.2023 (обновлено: 02:37 13.10.2023)
Израильские удары по сектору Газа привели к гибели 1537 человек, пострадали более 6,6 тысячи. Об этом вечером 12 октября сообщает Министерство здравоохранения палестины