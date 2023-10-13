https://ukraina.ru/20231013/1050143973.html

Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек

Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек - 13.10.2023 Украина.ру

Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек

Израильские удары по сектору Газа привели к гибели 1537 человек, пострадали более 6,6 тысячи. Об этом вечером 12 октября сообщает Министерство здравоохранения палестины

2023-10-13T02:36

2023-10-13T02:36

2023-10-13T02:37

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израиль

сектор газа

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гуманитарная катастрофа

палестино-израильский конфликт

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Ранее власти палестинской автономии заявляли о примерно 1200 погибших мирных жителей.По данным медиков, ещё 32 человека стали жертвами действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Западном берегу.В настоящее время Израиль осуществляет полную блокаду сектора Газа, в результате которой там отключено электричество, практически закончились вода, медикаменты, продукты питания.ЦАХАЛ продолжает наносить удары по сектору, появились данные о применении израильскими военными запрещённых международными конвенциями боеприпасов с белым фосфором.

https://ukraina.ru/20231012/1050136657.html

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новости, палестина, израиль, сектор газа, погибшие, военные преступления, гуманитарная катастрофа, палестино-израильский конфликт