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США пересмотрят решение об отправке американских военных в Израиль – Politico

США пересмотрят решение об отправке американских военных в Израиль – Politico - 13.10.2023 Украина.ру

США пересмотрят решение об отправке американских военных в Израиль – Politico

Соединенные Штаты могут изменить решение об отправке американских военнослужащих в Израиль. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома

2023-10-13T01:54

2023-10-13T01:54

2023-10-13T01:54

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Что именно может повлиять на перемену не сообщается, однако журналисты пишут, что сейчас Вашингтон оценивает ситуацию как "чрезвычайно сложную и создающую проблемы". Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что намерений и планов воевать на стороне Израиля у Соединённых Штатов Америки нет. В тот же день, 12 октября, издание The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление министерства обороны Израиля сообщало, что американские истребители уже прибыли в страну. Во вторник, 10 октября, американский лидер Джо Байден заявил, что администрация США запросит у конгресса страны экстренную помощь Израилю. Речь шла о дополнительной военной помощи для восполнения тактической системы противоракетной обороны "Железный купол".

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, военная помощь, израиль, палестино-израильский конфликт