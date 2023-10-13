https://ukraina.ru/20231013/1050143752.html
США пересмотрят решение об отправке американских военных в Израиль – Politico
США пересмотрят решение об отправке американских военных в Израиль – Politico - 13.10.2023 Украина.ру
США пересмотрят решение об отправке американских военных в Израиль – Politico
Соединенные Штаты могут изменить решение об отправке американских военнослужащих в Израиль. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома
2023-10-13T01:54
2023-10-13T01:54
2023-10-13T01:54
новости
сша
военная помощь
израиль
палестино-израильский конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1b/1047609226_423:419:3072:1909_1920x0_80_0_0_41dab934f1d6b494f0bba1d8817aada4.jpg
Что именно может повлиять на перемену не сообщается, однако журналисты пишут, что сейчас Вашингтон оценивает ситуацию как "чрезвычайно сложную и создающую проблемы". Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что намерений и планов воевать на стороне Израиля у Соединённых Штатов Америки нет. В тот же день, 12 октября, издание The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление министерства обороны Израиля сообщало, что американские истребители уже прибыли в страну. Во вторник, 10 октября, американский лидер Джо Байден заявил, что администрация США запросит у конгресса страны экстренную помощь Израилю. Речь шла о дополнительной военной помощи для восполнения тактической системы противоракетной обороны "Железный купол".
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1b/1047609226_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_997579680306ea8765b0defcbef5cb6a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, военная помощь, израиль, палестино-израильский конфликт
Новости, США, военная помощь, Израиль, Палестино-израильский конфликт
США пересмотрят решение об отправке американских военных в Израиль – Politico
Соединенные Штаты могут изменить решение об отправке американских военнослужащих в Израиль. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома
Что именно может повлиять на перемену не сообщается, однако журналисты пишут, что сейчас Вашингтон оценивает ситуацию как "чрезвычайно сложную и создающую проблемы".
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял
, что намерений и планов воевать на стороне Израиля у Соединённых Штатов Америки нет. В тот же день, 12 октября, издание The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление министерства обороны Израиля сообщало, что американские истребители уже прибыли в страну.
Во вторник, 10 октября, американский лидер Джо Байден заявил, что администрация США запросит у конгресса страны экстренную помощь Израилю. Речь шла о дополнительной военной помощи для восполнения тактической системы противоракетной обороны "Железный купол".