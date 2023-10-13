США пересмотрят решение об отправке американских военных в Израиль – Politico - 13.10.2023 Украина.ру
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США пересмотрят решение об отправке американских военных в Израиль – Politico
США пересмотрят решение об отправке американских военных в Израиль – Politico - 13.10.2023 Украина.ру
США пересмотрят решение об отправке американских военных в Израиль – Politico
Соединенные Штаты могут изменить решение об отправке американских военнослужащих в Израиль. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома
2023-10-13T01:54
2023-10-13T01:54
новости
сша
военная помощь
израиль
палестино-израильский конфликт
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Что именно может повлиять на перемену не сообщается, однако журналисты пишут, что сейчас Вашингтон оценивает ситуацию как "чрезвычайно сложную и создающую проблемы". Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что намерений и планов воевать на стороне Израиля у Соединённых Штатов Америки нет. В тот же день, 12 октября, &nbsp;издание The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление министерства обороны Израиля сообщало, что американские истребители уже прибыли в страну. Во вторник, 10 октября, американский лидер&nbsp;Джо Байден&nbsp;заявил, что&nbsp;администрация США запросит у конгресса страны экстренную помощь Израилю. Речь шла о дополнительной военной помощи для восполнения тактической системы противоракетной обороны "Железный купол".
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новости, сша, военная помощь, израиль, палестино-израильский конфликт
Новости, США, военная помощь, Израиль, Палестино-израильский конфликт

США пересмотрят решение об отправке американских военных в Израиль – Politico

01:54 13.10.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Соединенные Штаты могут изменить решение об отправке американских военнослужащих в Израиль. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома
Что именно может повлиять на перемену не сообщается, однако журналисты пишут, что сейчас Вашингтон оценивает ситуацию как "чрезвычайно сложную и создающую проблемы".
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что намерений и планов воевать на стороне Израиля у Соединённых Штатов Америки нет. В тот же день, 12 октября,  издание The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление министерства обороны Израиля сообщало, что американские истребители уже прибыли в страну.
Во вторник, 10 октября, американский лидер Джо Байден заявил, что администрация США запросит у конгресса страны экстренную помощь Израилю. Речь шла о дополнительной военной помощи для восполнения тактической системы противоракетной обороны "Железный купол".
 
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