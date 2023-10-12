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США не планируют воевать на стороне Израиля – Кирби

США не планируют воевать на стороне Израиля – Кирби - 12.10.2023 Украина.ру

США не планируют воевать на стороне Израиля – Кирби

Намерений и планов воевать на стороне Израиля у Соединённых Штатов нет. Об этом в четверг, 12 октября, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби

2023-10-12T22:36

2023-10-12T22:36

2023-10-12T22:37

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палестино-израильский конфликт

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война

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По его словам "участия США в конфликте не хочет и Израиль". Речь идёт об отказе отправок солдат боевых частей, однако так называемая военная помощь в виде вооружения в еврейскую страну от Вашингтона поступает. Так, издание The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление министерства обороны Израиля сообщает, что американские истребители уже прибыли в страну. Напомним, палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы".Ранее МИД России призвало стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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2023

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новости, сша, израиль, палестино-израильский конфликт, джон кирби, война