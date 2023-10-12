США не планируют воевать на стороне Израиля – Кирби - 12.10.2023 Украина.ру
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США не планируют воевать на стороне Израиля – Кирби
США не планируют воевать на стороне Израиля – Кирби - 12.10.2023 Украина.ру
США не планируют воевать на стороне Израиля – Кирби
Намерений и планов воевать на стороне Израиля у Соединённых Штатов нет. Об этом в четверг, 12 октября, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби
2023-10-12T22:36
2023-10-12T22:37
новости
сша
израиль
палестино-израильский конфликт
джон кирби
война
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По его словам "участия США в конфликте не хочет и Израиль". Речь идёт об отказе отправок солдат боевых частей, однако так называемая военная помощь в виде вооружения в еврейскую страну от Вашингтона поступает. Так, издание The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление министерства обороны Израиля сообщает, что американские истребители уже прибыли в страну. Напомним, палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения&nbsp;ХАМАС&nbsp;операции "Потоп Аль-Аксы".Ранее МИД&nbsp;России&nbsp;призвало стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России&nbsp;Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности&nbsp;ООН&nbsp;"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в&nbsp;Восточном Иерусалиме.
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новости, сша, израиль, палестино-израильский конфликт, джон кирби, война
Новости, США, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Джон Кирби, война

США не планируют воевать на стороне Израиля – Кирби

22:36 12.10.2023 (обновлено: 22:37 12.10.2023)
 
© AP / Alex BrandonПредставитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне.
Представитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP / Alex Brandon
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Намерений и планов воевать на стороне Израиля у Соединённых Штатов нет. Об этом в четверг, 12 октября, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби
По его словам "участия США в конфликте не хочет и Израиль". Речь идёт об отказе отправок солдат боевых частей, однако так называемая военная помощь в виде вооружения в еврейскую страну от Вашингтона поступает.
Так, издание The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление министерства обороны Израиля сообщает, что американские истребители уже прибыли в страну.
"Пентагон объявил, что некоторые из реактивных истребителей, которым администрация Байдена приказала защищать Израиль и сдерживать дальнейшие атаки, прибыли в регион в четверг", – говорится в публикации.
Напомним, палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы".
Ранее МИД России призвало стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
НовостиСШАИзраильПалестино-израильский конфликтДжон Кирбивойна
 
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