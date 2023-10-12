https://ukraina.ru/20231012/1050134578.html
Мэр Авдеевки впечатлён напором российской армии: бьют изо всего, что есть
Мэр Авдеевки впечатлён напором российской армии: бьют изо всего, что есть - 12.10.2023 Украина.ру
Мэр Авдеевки впечатлён напором российской армии: бьют изо всего, что есть
Армия России продолжает штурмовать позиции ВСУ вокруг Авдеевки, с которой наносятся ракетно-артиллерийские удары по Донецку. О натиске российских военных 12 октября на государственном телевидении Украины рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
2023-10-12T17:33
2023-10-12T17:33
2023-10-12T17:33
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Нынешний начальник подконтрольной ВСУ Авдеевки сообщил об очень напряжённой ситуации в районе. Российская армия на протяжении третьих суток не прекращает боевые действия. "Бьют как по позициям, так и по городу из всего, что у них есть. Сотни обстрелов по позициям, десятки - по городу", - сказал Барбаш.По словам нынешнего главы Авдеевской городской военной администрации, российская армия наступает "со всех направлений", использует миномёты и ствольную артиллерию, наносит удары авиацией. Барабаш отметил использование ВКС управляемых авиабомб.Тем временем западня пресса продолжает обсуждать причины провала "весеннего контрнаступления" ВСУ. Оно было спланировано генералами НАТО, в том числе из США и Британии – об этом публично заявили официальные лица этих стран.По итогам состоявшегося 11 1октября в Брюсселе заседания контактной группы по милитаризации Украины ("формат Рамштайн") глава Пентагона и генсек НАТО заявили о продолжении военных поставок на Украину. Присутствовавший на мероприятии Владимир Зеленский не упустил возможности поблагодарить Запад за помощь в продолжении "войны", которую Киев до сих пор не объявил.
https://ukraina.ru/20231012/1050130865.html
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новости, новости украины, сво, авдеевка, днр, донецк, донецкая область, новые регионы рф, всу, наступление
Новости, Новости Украины, СВО, Авдеевка, ДНР, Донецк, Донецкая область, Новые регионы РФ, ВСУ, наступление
Мэр Авдеевки впечатлён напором российской армии: бьют изо всего, что есть
Армия России продолжает штурмовать позиции ВСУ вокруг Авдеевки, с которой наносятся ракетно-артиллерийские удары по Донецку. О натиске российских военных 12 октября на государственном телевидении Украины рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
Нынешний начальник подконтрольной ВСУ Авдеевки сообщил об очень напряжённой ситуации в районе. Российская армия на протяжении третьих суток не прекращает боевые действия.
"Бьют как по позициям, так и по городу из всего, что у них есть. Сотни обстрелов по позициям, десятки - по городу", - сказал Барбаш.
По словам нынешнего главы Авдеевской городской военной администрации, российская армия наступает "со всех направлений", использует миномёты и ствольную артиллерию, наносит удары авиацией. Барабаш отметил использование ВКС управляемых авиабомб.
Тем временем западня пресса продолжает обсуждать причины провала "весеннего контрнаступления" ВСУ. Оно было спланировано генералами НАТО, в том числе из США и Британии – об этом публично заявили официальные лица этих стран.
По итогам состоявшегося 11 1октября в Брюсселе заседания контактной группы по милитаризации Украины ("формат Рамштайн") глава Пентагона и генсек НАТО заявили о продолжении военных поставок на Украину. Присутствовавший на мероприятии Владимир Зеленский не упустил возможности поблагодарить Запад за помощь в продолжении "войны", которую Киев до сих пор не объявил.