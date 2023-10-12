Мэр Авдеевки впечатлён напором российской армии: бьют изо всего, что есть

В котёл могут попасть 11 тысяч солдат ВСУ, в том числе иностранные наёмники. Что происходит под Авдеевкой

Российская армия продолжает развивать свой успех на Авдеевском фронте. Город в полукольце. Подразделения МО РФ на левом фланге Авдеевки движутся навстречу друг к другу с севера и юга. В случае успеха украинский гарнизон будет окружен