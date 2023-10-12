Республиканцы блокируют военную помощь Украине и срывают контрнаступление ВСУ - СМИ - 12.10.2023 Украина.ру
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Республиканцы блокируют военную помощь Украине и срывают контрнаступление ВСУ - СМИ
Республиканцы блокируют военную помощь Украине и срывают контрнаступление ВСУ - СМИ - 12.10.2023 Украина.ру
Республиканцы блокируют военную помощь Украине и срывают контрнаступление ВСУ - СМИ
Республиканцы из США блокируют военную помощь Украине и срывают контрнаступление ВСУ, сообщили 12 октября журналисты "Страна.ua" со ссылкой на Financial Times
2023-10-12T17:44
2023-10-12T17:44
новости
украина
сша
зарубежье
республиканцы
джо байден
помощь
контрнаступление
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Это касается в первую очередь поставок артиллерийских боеприпасов и средств ПВО, говорится в статье. По оценкам издания, Украина тратит около 6-7 тыс. артиллерийских снарядов в день.По версии издания, запасы артиллерийских снарядов в США подходят к концу, из-за чего американцы начали поставки кассетных боеприпасов.1 октября стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
https://ukraina.ru/20231012/1050120267.html
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новости, украина, сша, зарубежье, республиканцы, джо байден, помощь, контрнаступление
Новости, Украина, США, Зарубежье, республиканцы, Джо Байден, помощь, контрнаступление

Республиканцы блокируют военную помощь Украине и срывают контрнаступление ВСУ - СМИ

17:44 12.10.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные в Запорожской области
Украинские военнопленные в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Республиканцы из США блокируют военную помощь Украине и срывают контрнаступление ВСУ, сообщили 12 октября журналисты "Страна.ua" со ссылкой на Financial Times
"Даже временная пауза в поддержке может через несколько недель начать сковывать украинскую военную стратегию и тактику, что чревато сдерживанием контрнаступления Украины, ослаблением давления на российские силы и предоставлением им возможности восстановить свою боеспособность", - пишет издание.
Это касается в первую очередь поставок артиллерийских боеприпасов и средств ПВО, говорится в статье. По оценкам издания, Украина тратит около 6-7 тыс. артиллерийских снарядов в день.
"Если они почувствуют, что больше не получат, то начнут экономить, и это остановит контрнаступление. Если помощь прервется даже на несколько недель, это может привести к потерям и откатам", - говорится в материале.
По версии издания, запасы артиллерийских снарядов в США подходят к концу, из-за чего американцы начали поставки кассетных боеприпасов.
1 октября стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
Джон Кёрби Кирби Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
15:18
"Подходим к концу верёвки". США меняют подход к УкраинеКак и следовало ожидать, обострение на Ближнем Востоке и, главное, вероятная сухопутная операция ЦАХАЛ в секторе Газа повлияла на позицию Вашингтона относительно украинского конфликта
 
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