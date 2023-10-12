https://ukraina.ru/20231012/1050133989.html

Республиканцы блокируют военную помощь Украине и срывают контрнаступление ВСУ - СМИ

Республиканцы блокируют военную помощь Украине и срывают контрнаступление ВСУ - СМИ - 12.10.2023 Украина.ру

Республиканцы блокируют военную помощь Украине и срывают контрнаступление ВСУ - СМИ

Республиканцы из США блокируют военную помощь Украине и срывают контрнаступление ВСУ, сообщили 12 октября журналисты "Страна.ua" со ссылкой на Financial Times

2023-10-12T17:44

2023-10-12T17:44

2023-10-12T17:44

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Это касается в первую очередь поставок артиллерийских боеприпасов и средств ПВО, говорится в статье. По оценкам издания, Украина тратит около 6-7 тыс. артиллерийских снарядов в день.По версии издания, запасы артиллерийских снарядов в США подходят к концу, из-за чего американцы начали поставки кассетных боеприпасов.1 октября стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.

https://ukraina.ru/20231012/1050120267.html

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2023

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новости, украина, сша, зарубежье, республиканцы, джо байден, помощь, контрнаступление