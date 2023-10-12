https://ukraina.ru/20231012/1050133989.html
Республиканцы блокируют военную помощь Украине и срывают контрнаступление ВСУ - СМИ
Республиканцы блокируют военную помощь Украине и срывают контрнаступление ВСУ - СМИ - 12.10.2023 Украина.ру
Республиканцы блокируют военную помощь Украине и срывают контрнаступление ВСУ - СМИ
Республиканцы из США блокируют военную помощь Украине и срывают контрнаступление ВСУ, сообщили 12 октября журналисты "Страна.ua" со ссылкой на Financial Times
2023-10-12T17:44
2023-10-12T17:44
2023-10-12T17:44
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Это касается в первую очередь поставок артиллерийских боеприпасов и средств ПВО, говорится в статье. По оценкам издания, Украина тратит около 6-7 тыс. артиллерийских снарядов в день.По версии издания, запасы артиллерийских снарядов в США подходят к концу, из-за чего американцы начали поставки кассетных боеприпасов.1 октября стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
https://ukraina.ru/20231012/1050120267.html
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, зарубежье, республиканцы, джо байден, помощь, контрнаступление
Новости, Украина, США, Зарубежье, республиканцы, Джо Байден, помощь, контрнаступление
Республиканцы блокируют военную помощь Украине и срывают контрнаступление ВСУ - СМИ
Республиканцы из США блокируют военную помощь Украине и срывают контрнаступление ВСУ, сообщили 12 октября журналисты "Страна.ua" со ссылкой на Financial Times
"Даже временная пауза в поддержке может через несколько недель начать сковывать украинскую военную стратегию и тактику, что чревато сдерживанием контрнаступления Украины, ослаблением давления на российские силы и предоставлением им возможности восстановить свою боеспособность", - пишет издание.
Это касается в первую очередь поставок артиллерийских боеприпасов и средств ПВО, говорится в статье. По оценкам издания, Украина тратит около 6-7 тыс. артиллерийских снарядов в день.
"Если они почувствуют, что больше не получат, то начнут экономить, и это остановит контрнаступление. Если помощь прервется даже на несколько недель, это может привести к потерям и откатам", - говорится в материале.
По версии издания, запасы артиллерийских снарядов в США подходят к концу, из-за чего американцы начали поставки кассетных боеприпасов.
1 октября стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.