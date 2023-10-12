https://ukraina.ru/20231012/1050120267.html
"Подходим к концу верёвки". США меняют подход к Украине
"Подходим к концу верёвки". США меняют подход к Украине - 12.10.2023 Украина.ру
"Подходим к концу верёвки". США меняют подход к Украине
Как и следовало ожидать, обострение на Ближнем Востоке и, главное, вероятная сухопутная операция ЦАХАЛ в Секторе Газы повлияла на позицию Вашингтона относительно украинского конфликта
2023-10-12T15:18
2023-10-12T15:18
2023-10-12T15:18
эксклюзив
запад
джон кирби
сша
военная помощь
украина
израиль
нато
владимир зеленский
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На неофициальном уровне говорилось о том, что США теряют интерес к продолжению конфликта на Украине. Теперь же разочарование перешло в сферу публичной риторики.Скандальное заявление сделал официальный представитель Белого дома Джон Кирби, прямой текст которого звучит так:"Ты не можешь начинать планировать долгосрочную поддержку, если ты подходишь к концу веревки. А в финансировании Украины мы подходим к концу веревки. Сегодня мы анонсировали 200 миллионов долларов, и мы будем продолжать помогать Украине столько, сколько мы можем, но это не будет бесконечно".Особенно про верёвку понравилось. Жаль, ничего не было про мыло и табуретку – тогда некоторая двусмысленность текста исчезла бы.Впрочем, даже и помимо этого сказано слишком уж сильно, поскольку ранее официальную позицию США Джозеф Байден формулировал несколько иначе: "мы и весь альянс будем с Украиной столько, сколько потребуется". Да и сам Кирби в прошлом году говорил по-другому: "позиция нашего президента состоит в следующем: мы намерены поддерживать Украину так долго, как это потребуется – чтобы помочь им добиться успеха на поле боя и укрепить их позиции за столом переговоров, если до этого дойдёт".То есть раньше никаких временных ограничений не было, хотя были вопросы относительно целеполагания. Секретарь СНБОУ Алексей Данилов, мужчина больших интеллектуальных достоинств – почти как Кличко, пожаловался 29 сентября:"Нам никто не может чётко ответить, что значит наша победа. Нам говорят: мы вас будем поддерживать до — потом словосочетание — "победы". Говорят, до того момента, когда вы не решите самостоятельно принимать решения".Фактически Данилов признал, что длительность конфликта определяется в Вашингтоне без участия Украины, поскольку последняя не только не может принять решение, но даже не может решить его принимать. Очень, очень глубокая мысль.Впрочем, заявление Кирби не должно быть поводом к эйфории.Во-первых, по сути он ничего нового не сказал.Запад помогал Украине ровно в тех пределах, которые соответствуют его возможностям как в техническом отношении (чтобы не нанести ущерба собственным военным возможностям), так и в отношении политико-стратегическом (чтобы не вызвать эскалацию, которая может завершиться обменом ядерными ударами).Что бы ни воображали в Киеве, поддерживать Украину вечно никто не обещал. Помощь обусловлена конкретными геополитическими целями – ослабления России. Если достичь их путём предоставления помощи киевскому режиму не получается, значит будут использоваться другие методы. А помощь будет сворачиваться.Во-вторых, Кирби обусловил возможность сокращения помощи развёртыванием большой войны на Ближнем Востоке.Сама по себе операция в Секторе Газа не обязательно потребует всех ресурсов союзников Израиля. Да, у ХАМАС – довольно много живой силы и подготовленные оборонительные позиции в зоне боевых действий, но долго ли он сможет держаться в условиях блокады и подавляющего огневого превосходства Израиля – непонятно.Совсем другая ситуация сложится если в поддержку ХАМАС (точнее – населения Газы) выступят другие арабские страны. Информация об атаках на Израиль со стороны Ливана и Сирии не подтвердилась, но мало ли что будет дальше. США, разумеется, используют весь свой дипломатический арсенал, чтобы предотвратить такое развитие событий.В-третьих, пока что о прекращении помощи речи нет – даже сам Кирби говорил, в основном, о средствах текущего года (впрочем, что там будет в будущем тоже непонятно). Да и на встрече министров обороны стран НАТО, которая состоялась 11 октября, Зеленский получил полный мешок военной помощи и даже дежурное (но крайне важное с внутриполитической точки зрения) заверение Столтенберга, что "все члены Альянса согласились, что Украина станет членом НАТО".В-четвёртых, необходимо понимать, что продолжение войны для Зеленского жизненно важно. Даже просто заключение с Россией соглашения о прекращении огня будет означать резкое обострение внутриполитической борьбы с очень нехорошими результатами для политического, а возможно и физического существования Зеленского.Так что война будет продолжаться даже без западной помощи – пока Зеленский находится при власти. Разве что он получит какие-то исключительные гарантии (более фундаментальные, чем в случае с Саакашвили).В общем, верёвка Кирби не обязательно станет верёвкой для Зеленского. Но вероятность этого сохраняется.
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эксклюзив, запад, джон кирби, сша, военная помощь, украина, израиль, нато, владимир зеленский
"Подходим к концу верёвки". США меняют подход к Украине
Как и следовало ожидать, обострение на Ближнем Востоке и, главное, вероятная сухопутная операция ЦАХАЛ в Секторе Газы повлияла на позицию Вашингтона относительно украинского конфликта
На неофициальном уровне говорилось о том, что США теряют интерес к продолжению конфликта на Украине. Теперь же разочарование перешло в сферу публичной риторики.
Скандальное заявление сделал официальный представитель Белого дома Джон Кирби, прямой текст которого звучит так:
"Ты не можешь начинать планировать долгосрочную поддержку, если ты подходишь к концу веревки. А в финансировании Украины мы подходим к концу веревки. Сегодня мы анонсировали 200 миллионов долларов, и мы будем продолжать помогать Украине столько, сколько мы можем, но это не будет бесконечно".
Особенно про верёвку понравилось. Жаль, ничего не было про мыло и табуретку – тогда некоторая двусмысленность текста исчезла бы.
Впрочем, даже и помимо этого сказано слишком уж сильно, поскольку ранее официальную позицию США Джозеф Байден формулировал несколько иначе: "мы и весь альянс будем с Украиной столько, сколько потребуется".
Да и сам Кирби в прошлом году говорил по-другому: "позиция нашего президента состоит в следующем: мы намерены поддерживать Украину так долго, как это потребуется – чтобы помочь им добиться успеха на поле боя и укрепить их позиции за столом переговоров, если до этого дойдёт".
То есть раньше никаких временных ограничений не было, хотя были вопросы относительно целеполагания. Секретарь СНБОУ Алексей Данилов, мужчина больших интеллектуальных достоинств – почти как Кличко, пожаловался 29 сентября:
"Нам никто не может чётко ответить, что значит наша победа. Нам говорят: мы вас будем поддерживать до — потом словосочетание — "победы". Говорят, до того момента, когда вы не решите самостоятельно принимать решения".
Фактически Данилов признал, что длительность конфликта определяется в Вашингтоне без участия Украины, поскольку последняя не только не может принять решение, но даже не может решить его принимать. Очень, очень глубокая мысль.
Впрочем, заявление Кирби не должно быть поводом к эйфории.
Во-первых, по сути он ничего нового не сказал.
Запад помогал Украине ровно в тех пределах, которые соответствуют его возможностям как в техническом отношении (чтобы не нанести ущерба собственным военным возможностям), так и в отношении политико-стратегическом (чтобы не вызвать эскалацию, которая может завершиться обменом ядерными ударами).
Что бы ни воображали в Киеве, поддерживать Украину вечно никто не обещал. Помощь обусловлена конкретными геополитическими целями – ослабления России. Если достичь их путём предоставления помощи киевскому режиму не получается, значит будут использоваться другие методы. А помощь будет сворачиваться.
Во-вторых, Кирби обусловил возможность сокращения помощи развёртыванием большой войны на Ближнем Востоке.
Сама по себе операция в Секторе Газа не обязательно потребует всех ресурсов союзников Израиля. Да, у ХАМАС – довольно много живой силы и подготовленные оборонительные позиции в зоне боевых действий, но долго ли он сможет держаться в условиях блокады и подавляющего огневого превосходства Израиля – непонятно.
Совсем другая ситуация сложится если в поддержку ХАМАС (точнее – населения Газы) выступят другие арабские страны. Информация об атаках на Израиль со стороны Ливана и Сирии не подтвердилась, но мало ли что будет дальше.
США, разумеется, используют весь свой дипломатический арсенал, чтобы предотвратить такое развитие событий.
В-третьих, пока что о прекращении помощи речи нет – даже сам Кирби говорил, в основном, о средствах текущего года (впрочем, что там будет в будущем тоже непонятно).
Да и на встрече министров обороны стран НАТО, которая состоялась 11 октября, Зеленский получил полный мешок военной помощи и даже дежурное (но крайне важное с внутриполитической точки зрения) заверение Столтенберга, что "все члены Альянса согласились, что Украина станет членом НАТО".
В-четвёртых, необходимо понимать, что продолжение войны для Зеленского жизненно важно. Даже просто заключение с Россией соглашения о прекращении огня будет означать резкое обострение внутриполитической борьбы с очень нехорошими результатами для политического, а возможно и физического существования Зеленского.
Так что война будет продолжаться даже без западной помощи – пока Зеленский находится при власти. Разве что он получит какие-то исключительные гарантии (более фундаментальные, чем в случае с Саакашвили).
В общем, верёвка Кирби не обязательно станет верёвкой для Зеленского. Но вероятность этого сохраняется.