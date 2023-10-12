https://ukraina.ru/20231012/1050120267.html

"Подходим к концу верёвки". США меняют подход к Украине

"Подходим к концу верёвки". США меняют подход к Украине - 12.10.2023 Украина.ру

"Подходим к концу верёвки". США меняют подход к Украине

Как и следовало ожидать, обострение на Ближнем Востоке и, главное, вероятная сухопутная операция ЦАХАЛ в Секторе Газы повлияла на позицию Вашингтона относительно украинского конфликта

2023-10-12T15:18

2023-10-12T15:18

2023-10-12T15:18

эксклюзив

запад

джон кирби

сша

военная помощь

украина

израиль

нато

владимир зеленский

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На неофициальном уровне говорилось о том, что США теряют интерес к продолжению конфликта на Украине. Теперь же разочарование перешло в сферу публичной риторики.Скандальное заявление сделал официальный представитель Белого дома Джон Кирби, прямой текст которого звучит так:"Ты не можешь начинать планировать долгосрочную поддержку, если ты подходишь к концу веревки. А в финансировании Украины мы подходим к концу веревки. Сегодня мы анонсировали 200 миллионов долларов, и мы будем продолжать помогать Украине столько, сколько мы можем, но это не будет бесконечно".Особенно про верёвку понравилось. Жаль, ничего не было про мыло и табуретку – тогда некоторая двусмысленность текста исчезла бы.Впрочем, даже и помимо этого сказано слишком уж сильно, поскольку ранее официальную позицию США Джозеф Байден формулировал несколько иначе: "мы и весь альянс будем с Украиной столько, сколько потребуется". Да и сам Кирби в прошлом году говорил по-другому: "позиция нашего президента состоит в следующем: мы намерены поддерживать Украину так долго, как это потребуется – чтобы помочь им добиться успеха на поле боя и укрепить их позиции за столом переговоров, если до этого дойдёт".То есть раньше никаких временных ограничений не было, хотя были вопросы относительно целеполагания. Секретарь СНБОУ Алексей Данилов, мужчина больших интеллектуальных достоинств – почти как Кличко, пожаловался 29 сентября:"Нам никто не может чётко ответить, что значит наша победа. Нам говорят: мы вас будем поддерживать до — потом словосочетание — "победы". Говорят, до того момента, когда вы не решите самостоятельно принимать решения".Фактически Данилов признал, что длительность конфликта определяется в Вашингтоне без участия Украины, поскольку последняя не только не может принять решение, но даже не может решить его принимать. Очень, очень глубокая мысль.Впрочем, заявление Кирби не должно быть поводом к эйфории.Во-первых, по сути он ничего нового не сказал.Запад помогал Украине ровно в тех пределах, которые соответствуют его возможностям как в техническом отношении (чтобы не нанести ущерба собственным военным возможностям), так и в отношении политико-стратегическом (чтобы не вызвать эскалацию, которая может завершиться обменом ядерными ударами).Что бы ни воображали в Киеве, поддерживать Украину вечно никто не обещал. Помощь обусловлена конкретными геополитическими целями – ослабления России. Если достичь их путём предоставления помощи киевскому режиму не получается, значит будут использоваться другие методы. А помощь будет сворачиваться.Во-вторых, Кирби обусловил возможность сокращения помощи развёртыванием большой войны на Ближнем Востоке.Сама по себе операция в Секторе Газа не обязательно потребует всех ресурсов союзников Израиля. Да, у ХАМАС – довольно много живой силы и подготовленные оборонительные позиции в зоне боевых действий, но долго ли он сможет держаться в условиях блокады и подавляющего огневого превосходства Израиля – непонятно.Совсем другая ситуация сложится если в поддержку ХАМАС (точнее – населения Газы) выступят другие арабские страны. Информация об атаках на Израиль со стороны Ливана и Сирии не подтвердилась, но мало ли что будет дальше. США, разумеется, используют весь свой дипломатический арсенал, чтобы предотвратить такое развитие событий.В-третьих, пока что о прекращении помощи речи нет – даже сам Кирби говорил, в основном, о средствах текущего года (впрочем, что там будет в будущем тоже непонятно). Да и на встрече министров обороны стран НАТО, которая состоялась 11 октября, Зеленский получил полный мешок военной помощи и даже дежурное (но крайне важное с внутриполитической точки зрения) заверение Столтенберга, что "все члены Альянса согласились, что Украина станет членом НАТО".В-четвёртых, необходимо понимать, что продолжение войны для Зеленского жизненно важно. Даже просто заключение с Россией соглашения о прекращении огня будет означать резкое обострение внутриполитической борьбы с очень нехорошими результатами для политического, а возможно и физического существования Зеленского.Так что война будет продолжаться даже без западной помощи – пока Зеленский находится при власти. Разве что он получит какие-то исключительные гарантии (более фундаментальные, чем в случае с Саакашвили).В общем, верёвка Кирби не обязательно станет верёвкой для Зеленского. Но вероятность этого сохраняется.

https://ukraina.ru/20231006/1049974614.html

https://ukraina.ru/20231012/1050116239.html

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эксклюзив, запад, джон кирби, сша, военная помощь, украина, израиль, нато, владимир зеленский