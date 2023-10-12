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Упавшие на частный дом под Белгородом обломки БПЛА убили ребёнка - Гладков

Упавшие на частный дом под Белгородом обломки БПЛА убили ребёнка - Гладков - 12.10.2023 Украина.ру

Упавшие на частный дом под Белгородом обломки БПЛА убили ребёнка - Гладков

Украинский беспилотник самолётного типа на подлёте к Белгороду был сбит российской ПВО, число погибших при падении его обломков на жилой дом возросло до трёх, один из них - маленький ребёнок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2023-10-12T07:30

2023-10-12T07:30

2023-10-12T07:31

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По его словам, при падении сбитого БПЛА в результате взрыва "было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов"."Но самое главное - три человека погибли, один из них — маленький ребёнок", - написал Гладков.Ранее сообщалось, что из-под завалов извлекли тела мужчины и женщины.Губернатор выразил соболезнования близким и родственникам погибших и уточнил, что двое пострадавших "находятся в крайне тяжёлом состоянии в реанимации", им оказывается вся необходимая помощь, "врачи делают всё, чтобы спасти их жизни".Ранее в министерстве обороны России заявляли об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгород, вячеслав гладков, бпла, обстрелы, жертвы