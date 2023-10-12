Упавшие на частный дом под Белгородом обломки БПЛА убили ребёнка - Гладков - 12.10.2023 Украина.ру
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Упавшие на частный дом под Белгородом обломки БПЛА убили ребёнка - Гладков
Упавшие на частный дом под Белгородом обломки БПЛА убили ребёнка - Гладков - 12.10.2023 Украина.ру
Упавшие на частный дом под Белгородом обломки БПЛА убили ребёнка - Гладков
Украинский беспилотник самолётного типа на подлёте к Белгороду был сбит российской ПВО, число погибших при падении его обломков на жилой дом возросло до трёх, один из них - маленький ребёнок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2023-10-12T07:30
2023-10-12T07:31
новости
белгород
вячеслав гладков
бпла
обстрелы
жертвы
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По его словам, при падении сбитого БПЛА в результате взрыва "было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов"."Но самое главное - три человека погибли, один из них — маленький ребёнок", - написал Гладков.Ранее сообщалось, что из-под завалов извлекли тела мужчины и женщины.Губернатор выразил соболезнования близким и родственникам погибших и уточнил, что двое пострадавших "находятся в крайне тяжёлом состоянии в реанимации", им оказывается вся необходимая помощь, "врачи делают всё, чтобы спасти их жизни".Ранее в министерстве обороны России заявляли об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгород, вячеслав гладков, бпла, обстрелы, жертвы
Новости, Белгород, Вячеслав Гладков, БПЛА, обстрелы, жертвы

Упавшие на частный дом под Белгородом обломки БПЛА убили ребёнка - Гладков

07:30 12.10.2023 (обновлено: 07:31 12.10.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с губернатором Белгородской области В. Гладковым
Президент РФ В. Путин встретился с губернатором Белгородской области В. Гладковым - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Украинский беспилотник самолётного типа на подлёте к Белгороду был сбит российской ПВО, число погибших при падении его обломков на жилой дом возросло до трёх, один из них - маленький ребёнок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
По его словам, при падении сбитого БПЛА в результате взрыва "было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов".
"Но самое главное - три человека погибли, один из них — маленький ребёнок", - написал Гладков.
Ранее сообщалось, что из-под завалов извлекли тела мужчины и женщины.
Губернатор выразил соболезнования близким и родственникам погибших и уточнил, что двое пострадавших "находятся в крайне тяжёлом состоянии в реанимации", им оказывается вся необходимая помощь, "врачи делают всё, чтобы спасти их жизни".
Ранее в министерстве обороны России заявляли об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью.
 
НовостиБелгородВячеслав ГладковБПЛАобстрелыжертвы
 
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