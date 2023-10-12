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Упавшие на частный дом под Белгородом обломки БПЛА убили ребёнка - Гладков
Упавшие на частный дом под Белгородом обломки БПЛА убили ребёнка - Гладков - 12.10.2023 Украина.ру
Упавшие на частный дом под Белгородом обломки БПЛА убили ребёнка - Гладков
Украинский беспилотник самолётного типа на подлёте к Белгороду был сбит российской ПВО, число погибших при падении его обломков на жилой дом возросло до трёх, один из них - маленький ребёнок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2023-10-12T07:30
2023-10-12T07:30
2023-10-12T07:31
новости
белгород
вячеслав гладков
бпла
обстрелы
жертвы
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По его словам, при падении сбитого БПЛА в результате взрыва "было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов"."Но самое главное - три человека погибли, один из них — маленький ребёнок", - написал Гладков.Ранее сообщалось, что из-под завалов извлекли тела мужчины и женщины.Губернатор выразил соболезнования близким и родственникам погибших и уточнил, что двое пострадавших "находятся в крайне тяжёлом состоянии в реанимации", им оказывается вся необходимая помощь, "врачи делают всё, чтобы спасти их жизни".Ранее в министерстве обороны России заявляли об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгород, вячеслав гладков, бпла, обстрелы, жертвы
Новости, Белгород, Вячеслав Гладков, БПЛА, обстрелы, жертвы
Упавшие на частный дом под Белгородом обломки БПЛА убили ребёнка - Гладков
07:30 12.10.2023 (обновлено: 07:31 12.10.2023)
Украинский беспилотник самолётного типа на подлёте к Белгороду был сбит российской ПВО, число погибших при падении его обломков на жилой дом возросло до трёх, один из них - маленький ребёнок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
По его словам, при падении сбитого БПЛА в результате взрыва "было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов".
"Но самое главное - три человека погибли, один из них — маленький ребёнок", - написал Гладков.
Ранее сообщалось, что из-под завалов извлекли тела мужчины и женщины.
Губернатор выразил соболезнования близким и родственникам погибших и уточнил, что двое пострадавших "находятся в крайне тяжёлом состоянии в реанимации", им оказывается вся необходимая помощь, "врачи делают всё, чтобы спасти их жизни".
Ранее в министерстве обороны России заявляли об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью.