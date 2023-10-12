https://ukraina.ru/20231012/1050092162.html

"У нас много страхов". Зеленский перестал быть героем на Западе и объявил о "последней стадии войны"

"У нас много страхов". Зеленский перестал быть героем на Западе и объявил о "последней стадии войны" - 12.10.2023 Украина.ру

"У нас много страхов". Зеленский перестал быть героем на Западе и объявил о "последней стадии войны"

В 2022 году, когда российская военная спецоперация только началась, президент Украины Владимир Зеленский провёл настоящий марафон выступлений перед парламентами разных стран

2023-10-12T06:12

2023-10-12T06:12

2023-10-12T07:31

эксклюзив

украина

владимир зеленский

вс рф

всу

спецоперация

румыния

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Встречали его практически как героя, слушали каждое слово, рукоплескали стоя. Прошёл год, ситуация изменилась: в Конгрессе США украинскому лидеру в сентябре на стали давать слово, сославшись на занятость конгрессменов (хотя с точки зрения самого Зеленского для американских политиков ничего не может быть важнее Украины), а теперь было сорвано его выступление в Европе.10 октября Зеленский впервые за период СВО посетил Румынию, причём это был полноценный государственный визит, а не заезд по пути в рамках турне.На совместной пресс-конференции с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом Зеленский в привычной манере пытался представить действия ВС РФ как угрозу не только для его страны, но и для всей Европы и для Румынии в частности. «Мы ведём работу с различными партнёрами, чтобы усилить нашу ПВО и в целом в стране, и в одесском регионе. Обсудили с господином президентом наши возможные совместные действия для защиты не просто портов, а всего региона Украины, Молдовы, Румынии, наших людей», — сообщил Зеленский.Уже в своём телеграм-канале Зеленский благодарил Румынию за масштабную помощь Украине, которая позволяет обеим странам «быть весомыми донорами безопасности для мира», говорил он и об уже налаженном сотрудничестве, которое поддерживает стабильность многих других народов. Любопытно, но в опубликованном в День независимости Украины списке стран, которым Министерство обороны в августе выразило благодарность за поддержку, Румынии не было. Комментируя этот факт, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что это неправильно, а Румыния предоставляет большой объём гуманитарной и финансовой помощи, а также позволяет использовать свои транспортные коридоры для транзита.На фоне провала длящегося более 4 месяцев контрнаступления ВСУ, Зеленский у всех зарубежных партнёров выпрашивает новое вооружение и системы, ПВО в частности. Пятью днями ранее он приезжал с этой же просьбой в испанскую Гранаду на саммит Европейского политического сообщества.О том, почему же для самой Румынии просто жизненно важно оказать военную помощь Украине, Зеленский мог бы рассказать местным депутатам, но его выступление в парламенте (к слову, самом большом здании Европы, построенном Николае Чаушеску) в последний момент отменили.На совместной пресс-конференции Йоханнис объяснил это тем, что у гостя изменились планы, по его словам, стороны заранее согласовали все условия и были приняты соответствующие решения.Видимо, новость об изменившихся планах стала сюрпризом для самого Зеленского, стоявшего рядом, ему нечего было сказать, тогда он решил проявить свои актёрские навыки и перевести всё в шутку. Получилось нелепо.«Почему вы у меня не спросили? — спросил Зеленский, обращаясь к журналисту, задавшему соответствующий вопрос. — Вы понимаете, я не испытываю недостатка в выступлениях. Вообще моя повестка обсуждалась с премьер-министром. И никакой отдельной речи в парламенте не предполагалось. Может, кто-то и был против, но я даже не готовился».Он активно жестикулировал, двигал бровями, улыбался. На контрасте со сдержанным и спокойным Йоханнисом.Этот «кто-то», кто был против его выступления в парламенте — не абстрактное выражение, а конкретный человек. Сенатор Диана Шошоакэ, которая призывает руководство Румынии занять нейтральную позицию по украинскому конфликту, критикует Киев за отношение к нацменьшинствам, а весной 2023-го завершила свою речь в Сенате фразой «Слава Москве». Неудивительно, что её заклеймили пророссийским политиком. На этот раз Шошоакэ пригрозила сорвать выступление Зеленского, о чём предупредила румынского президента, не стесняясь в выражениях.«Если я поймаю его в парламенте, будет худо. Вы можете собрать все на свете охранные службы. Не смейте допускать его в румынский парламент. И на румынские улицы должны снова выйти и не допустить проникновения этого человека, наглого, бессовестного, предателя, в том числе и своей страны, в нашу страну. Он танцор на шесте, танцор живота, стриптизёр, второсортный актёр, поставленный на должность президента. Вот с кем ты встречаешься, Йоханнис! Он детоубийца. Тебе не стыдно, Йоханнис, перед нами? Ему нечего искать в нашей стране, оставайся у себя дома, Зеленский. Нам не нужны твоё зерно и твоя война. Ты убил своих людей, ты преступник своего народа, и, с моей точки зрения, ты нацист!» — заявила Шошоакэ.Поэтому визит Зеленского, для которого была запланирована обширная программа, надежд не оправдал. Да, Йоханнис пообещал оказать Украине помощь, но при этом не упустил возможности указать Зеленскому на проблемы в его стране, прежде всего на языковые притеснения румынского нацменьшинства.Была у поездки и другая цель — сохранить интерес к украинской тематике на фоне обострения ситуации в Израиле. США бросили все силы и ресурсы для оказания помощи своему ключевому союзнику на Ближнем Востоке. Израиль не входит в НАТО, но имеет гарантии безопасности со стороны Вашингтона, поэтому американцы не могли не отреагировать. Именно по такой же модели хотела получить гарантии для себя Украина.Вопрос ослабления поддержки Запада Зеленского всерьёз беспокоит, чего он не скрывает.«Внимание мирового сообщества к Украине может снизиться. Если помощь Киеву прервётся, время будет играть на стороне России», — сказал он в интервью французскому телеканалу France2.Даже иностранные СМИ начали забывать об Украине, отметил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, «уже почти никто не сообщает или обсуждает то, что они там делают».А 11 октября на румынском телеканале Digi24 вышло интервью Зеленского, в котором тот заявил: «Это последняя часть войны. Это не его середина. Первый период был оккупационным, за ним последовала остановка наступления и взятие инициативы в свои руки. Я думаю, что мы находимся в последней части. У нас много страхов, денег, оружия, но мы находимся в последней части, самой тяжёлой».О взятии инициативы в руки ВСУ верховный главнокомандующий, конечно, слукавил. Полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Райснер изучил доклад Министерства обороны Великобритании о ситуации на Украине, и вот какими выводами поделился с немецким телеканалом N-TV: «Приходится с большим разочарованием констатировать: Запад находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось».В ходе контрнаступления ВСУ не достигли своей оперативной цели — прорваться к Азовскому морю и заставить Россию сесть за стол переговоров, отметил Райснер.«Украинской армии не будет через 12 месяцев, некому будет получать боеприпасы. Крах уже наступает, пока мы тут с вами разговариваем. Я действительно считаю, что Россия скоро закончит этот конфликт. Мы видим, что ВСУ в упадке», — заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.Он уверен, что Запад заставит Украину пойти на переговоры с Россией и отказаться от территорий, над которыми Киев утратил контроль.«Украина понимает, что не получит их обратно, а НАТО понимает, что мы не сможем предоставить Киеву столько оружия, чтобы вернуть их. Такова реальность», — констатировал Риттер.

https://ukraina.ru/20231005/1049949909.html

https://ukraina.ru/20231010/1050074100.html

https://ukraina.ru/20231010/1050041464.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, владимир зеленский, вс рф, всу, спецоперация, румыния