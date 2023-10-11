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Путин: Европа в полном объёме не справляется без российского газа

Путин: Европа в полном объёме не справляется без российского газа - 11.10.2023 Украина.ру

Путин: Европа в полном объёме не справляется без российского газа

Европейские страны не в состоянии отказаться от российского газа, но напрямую у России его не покупают, заявил 11 октября президент России Владимир Путин на "Российской энергетической неделе"

2023-10-11T17:58

2023-10-11T17:58

2023-10-11T17:58

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Европейские страны не справляются без российского газа, а другого "взять негде", сказал Путин. США производят сжиженный газ, но объемы производства ограничены. Европа все также продолжает покупать российский газ, но по другим маршрутам. В Европе не дали даже какого-то нравственного объяснения позиции. По словам Путина, европейцы могли бы отказаться в принципе от покупки российского газа: все отрезать, ничего не брать, и "жевать траву". Российский лидер резюмировал, что здравого объяснения отказа Европы от поставок российского газа не существует.

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новости, россия, владимир путин, ес, европа, газ, российский газ, турецкий поток, северный поток