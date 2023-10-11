Путин: Европа в полном объёме не справляется без российского газа - 11.10.2023 Украина.ру
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Путин: Европа в полном объёме не справляется без российского газа
Путин: Европа в полном объёме не справляется без российского газа - 11.10.2023 Украина.ру
Путин: Европа в полном объёме не справляется без российского газа
Европейские страны не в состоянии отказаться от российского газа, но напрямую у России его не покупают, заявил 11 октября президент России Владимир Путин на "Российской энергетической неделе"
2023-10-11T17:58
2023-10-11T17:58
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газ
российский газ
турецкий поток
северный поток
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Европейские страны не справляются без российского газа, а другого "взять негде", сказал Путин. США производят сжиженный газ, но объемы производства ограничены. Европа все также продолжает покупать российский газ, но по другим маршрутам. В Европе не дали даже какого-то нравственного объяснения позиции. По словам Путина, европейцы могли бы отказаться в принципе от покупки российского газа: все отрезать, ничего не брать, и "жевать траву". Российский лидер резюмировал, что здравого объяснения отказа Европы от поставок российского газа не существует.
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новости, россия, владимир путин, ес, европа, газ, российский газ, турецкий поток, северный поток
Новости, Россия, Владимир Путин, ЕС, Европа, газ, российский газ, турецкий поток, Северный поток

Путин: Европа в полном объёме не справляется без российского газа

17:58 11.10.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума "РЭН-2023"
Президент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума РЭН-2023 - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Европейские страны не в состоянии отказаться от российского газа, но напрямую у России его не покупают, заявил 11 октября президент России Владимир Путин на "Российской энергетической неделе"
Европейские страны не справляются без российского газа, а другого "взять негде", сказал Путин. США производят сжиженный газ, но объемы производства ограничены. Европа все также продолжает покупать российский газ, но по другим маршрутам.

"Главное, непонятно, почему по одному маршруту можно получать, они ж получают, маршрут через Украину, а здесь нельзя. Через "Турецкий поток" получают. Почему-то там можно, а вот по "Северному потоку - 2", который недовзорвали какие-то негодяи, который в рабочем состоянии находится, почему-то нельзя кнопочку нажать и там получить", - сказал Путин.

В Европе не дали даже какого-то нравственного объяснения позиции. По словам Путина, европейцы могли бы отказаться в принципе от покупки российского газа: все отрезать, ничего не брать, и "жевать траву".

"Но они же берут по другим-то маршрутам. Почему здесь-то не берут", - сказал президент РФ.

Российский лидер резюмировал, что здравого объяснения отказа Европы от поставок российского газа не существует.
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