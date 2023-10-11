Путин: Европа в полном объёме не справляется без российского газа
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума "РЭН-2023"
Европейские страны не в состоянии отказаться от российского газа, но напрямую у России его не покупают, заявил 11 октября президент России Владимир Путин на "Российской энергетической неделе"
Европейские страны не справляются без российского газа, а другого "взять негде", сказал Путин. США производят сжиженный газ, но объемы производства ограничены. Европа все также продолжает покупать российский газ, но по другим маршрутам.
"Главное, непонятно, почему по одному маршруту можно получать, они ж получают, маршрут через Украину, а здесь нельзя. Через "Турецкий поток" получают. Почему-то там можно, а вот по "Северному потоку - 2", который недовзорвали какие-то негодяи, который в рабочем состоянии находится, почему-то нельзя кнопочку нажать и там получить", - сказал Путин.
В Европе не дали даже какого-то нравственного объяснения позиции. По словам Путина, европейцы могли бы отказаться в принципе от покупки российского газа: все отрезать, ничего не брать, и "жевать траву".
"Но они же берут по другим-то маршрутам. Почему здесь-то не берут", - сказал президент РФ.
Российский лидер резюмировал, что здравого объяснения отказа Европы от поставок российского газа не существует.
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