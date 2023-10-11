Украина продала билеты на первый эвакуационный рейс из Израиля в Румынию - 11.10.2023 Украина.ру
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Украина продала билеты на первый эвакуационный рейс из Израиля в Румынию
Украина продала билеты на первый эвакуационный рейс из Израиля в Румынию - 11.10.2023 Украина.ру
Украина продала билеты на первый эвакуационный рейс из Израиля в Румынию
Билеты на рейс по эвакуации граждан Украины из Израиля проданы по "довоенной цене". Об этом 11 октября в эфире государственного телевидения Украины заявил украинский посол в Израиле Евгений Корнейчук
2023-10-11T17:20
2023-10-11T17:20
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иерусалим
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военные преступления
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"Первый эвакуационный рейс на 200 билетов мы уже фактически распространили по умеренной цене, "довоенной", условно говоря, на Румынию на субботу", - сказал Евгений Корнийчук.Стоимость билетов на рейс 14 октября чиновник не уточнил. Однако он отметил, что посольство старалось помочь в первую очередь согражданам, находившимся в Израиле на лечении, с детьми и туристам, которые не смогли выехать из-за отменённых рейсов.Ещё один рейс, по словам посла, запланирован на воскресенье 15 октября. Стоимость билетов на этот рейс он тоже не конкретизировал, отметив лишь спрос со стороны около тысячи человек.Ранее в МИД Украины признали наличие в Израиле около 700 сограждан и около 170 - в секторе Газа, полностью блокированном израильской армией. Судьба граждан многих государств в Израиле и на палестинских территориях остаётся неизвестной.Тем временем Израиль организовывает рейсы по доставке в свою страну военнослужащих и резервистов. Израильские министры выступили с рядом заявлений на тему тотальной войны с палестинцами, подкрепив слова массированными ракетно-бомбовыми ударами по жилым кварталам двухмиллионной Газы, перекрытием поставок воды, электроэнергии, топлива, медикаментов и прочего. ООН и политики западных государств выступили с оправданием такой практики.
https://ukraina.ru/20231010/1050073266.html
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новости, новости украины, украина, газа, сектор газа, палестина, иерусалим, израиль, военные преступления, война, хамас, ближний восток, румыния, госуслуги, оон, военные действия, эвакуация
Новости, Новости Украины, Украина, Газа, сектор Газа, Палестина, Иерусалим, Израиль, Военные преступления, война, ХАМАС, Ближний Восток, Румыния, госуслуги, ООН, Военные действия, эвакуация

Украина продала билеты на первый эвакуационный рейс из Израиля в Румынию

17:20 11.10.2023
 
© РИА Новости . Ахмет Абед / Перейти в фотобанкИзраиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами
Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Ахмет Абед
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Билеты на рейс по эвакуации граждан Украины из Израиля проданы по "довоенной цене". Об этом 11 октября в эфире государственного телевидения Украины заявил украинский посол в Израиле Евгений Корнейчук
"Первый эвакуационный рейс на 200 билетов мы уже фактически распространили по умеренной цене, "довоенной", условно говоря, на Румынию на субботу", - сказал Евгений Корнийчук.
Стоимость билетов на рейс 14 октября чиновник не уточнил. Однако он отметил, что посольство старалось помочь в первую очередь согражданам, находившимся в Израиле на лечении, с детьми и туристам, которые не смогли выехать из-за отменённых рейсов.
Ещё один рейс, по словам посла, запланирован на воскресенье 15 октября. Стоимость билетов на этот рейс он тоже не конкретизировал, отметив лишь спрос со стороны около тысячи человек.
Ранее в МИД Украины признали наличие в Израиле около 700 сограждан и около 170 - в секторе Газа, полностью блокированном израильской армией. Судьба граждан многих государств в Израиле и на палестинских территориях остаётся неизвестной.
Тем временем Израиль организовывает рейсы по доставке в свою страну военнослужащих и резервистов. Израильские министры выступили с рядом заявлений на тему тотальной войны с палестинцами, подкрепив слова массированными ракетно-бомбовыми ударами по жилым кварталам двухмиллионной Газы, перекрытием поставок воды, электроэнергии, топлива, медикаментов и прочего. ООН и политики западных государств выступили с оправданием такой практики.
Обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Вчера, 21:50
"Человекоподобные животные": Колумбия напомнила Израилю о нацизмеНацисты в Германии использовали такую же риторику расчеловечивания при геноциде евреев, как сейчас официальные лица Израиля в конфликте с палестинским движением Хамас. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро.
 
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