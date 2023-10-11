https://ukraina.ru/20231011/1050099962.html

Украина продала билеты на первый эвакуационный рейс из Израиля в Румынию

Украина продала билеты на первый эвакуационный рейс из Израиля в Румынию - 11.10.2023 Украина.ру

Украина продала билеты на первый эвакуационный рейс из Израиля в Румынию

Билеты на рейс по эвакуации граждан Украины из Израиля проданы по "довоенной цене". Об этом 11 октября в эфире государственного телевидения Украины заявил украинский посол в Израиле Евгений Корнейчук

2023-10-11T17:20

2023-10-11T17:20

2023-10-11T17:20

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"Первый эвакуационный рейс на 200 билетов мы уже фактически распространили по умеренной цене, "довоенной", условно говоря, на Румынию на субботу", - сказал Евгений Корнийчук.Стоимость билетов на рейс 14 октября чиновник не уточнил. Однако он отметил, что посольство старалось помочь в первую очередь согражданам, находившимся в Израиле на лечении, с детьми и туристам, которые не смогли выехать из-за отменённых рейсов.Ещё один рейс, по словам посла, запланирован на воскресенье 15 октября. Стоимость билетов на этот рейс он тоже не конкретизировал, отметив лишь спрос со стороны около тысячи человек.Ранее в МИД Украины признали наличие в Израиле около 700 сограждан и около 170 - в секторе Газа, полностью блокированном израильской армией. Судьба граждан многих государств в Израиле и на палестинских территориях остаётся неизвестной.Тем временем Израиль организовывает рейсы по доставке в свою страну военнослужащих и резервистов. Израильские министры выступили с рядом заявлений на тему тотальной войны с палестинцами, подкрепив слова массированными ракетно-бомбовыми ударами по жилым кварталам двухмиллионной Газы, перекрытием поставок воды, электроэнергии, топлива, медикаментов и прочего. ООН и политики западных государств выступили с оправданием такой практики.

https://ukraina.ru/20231010/1050073266.html

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