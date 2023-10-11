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Президент Литвы лично займётся релокацией крабовых палочек

Президент Литвы лично займётся релокацией крабовых палочек - 11.10.2023 Украина.ру

Президент Литвы лично займётся релокацией крабовых палочек

Президент Литвы взялся лично курировать вывод производителя крабовых палочек "Вичюнай" из России. Об этом Гитанас Науседа 11 октября поговорил с мэром Каунаса Висвалдасом Матийошайтисом, сообщает "Литовское национальное радио и телевидение"

2023-10-11T15:19

2023-10-11T15:19

2023-10-11T15:20

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Науседа на встрече с Матийошайтисом обсудил городские дела, а также "коснулся текущих дел бизнеса семьи мэра в России", сказано в сообщении. Каунасский градоначальник обстоятельно доложил президенту о проблемах сворачивания бизнеса компании "Вичюнай" в России."Мы говорили об этом. Я достаточно подробно объяснил. Он [Науседа] знает, что довести дело до конца сегодня непросто", - сказал Матийошайтис.Мэру напомнили о его обещании весной продать бизнес по производству рыбной продукции в Калининградской области. Тогда Матийошайтис заверял, что уже видно окончание продажи бизнеса с выходом из России. Теперь он же говорит о перспективах туманно и не загадывает на будущее."Я не хотел бы сейчас говорить, потому что в очередной раз все бумаги этого процесса лежат на самом высоком месте в этой стране", - заявил мэр Каунаса.Он отказался говорить о том, сколько покупателей интересуется компанией "Вичюнай" в России. Матийошайтис заметил, что ему "безумно сложно" отвечать на этот вопрос в условиях СВО.

https://ukraina.ru/20231004/1049907944.html

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новости, литва, гитанас науседа, релоканты, антироссийские санкции, экспорт, инвестиции, калининградская область, советск, продовольствие, пищевая промышленность, прибалтика, постсоветское пространство