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Президент Литвы лично займётся релокацией крабовых палочек
Президент Литвы лично займётся релокацией крабовых палочек - 11.10.2023 Украина.ру
Президент Литвы лично займётся релокацией крабовых палочек
Президент Литвы взялся лично курировать вывод производителя крабовых палочек "Вичюнай" из России. Об этом Гитанас Науседа 11 октября поговорил с мэром Каунаса Висвалдасом Матийошайтисом, сообщает "Литовское национальное радио и телевидение"
2023-10-11T15:19
2023-10-11T15:19
2023-10-11T15:20
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Науседа на встрече с Матийошайтисом обсудил городские дела, а также "коснулся текущих дел бизнеса семьи мэра в России", сказано в сообщении. Каунасский градоначальник обстоятельно доложил президенту о проблемах сворачивания бизнеса компании "Вичюнай" в России."Мы говорили об этом. Я достаточно подробно объяснил. Он [Науседа] знает, что довести дело до конца сегодня непросто", - сказал Матийошайтис.Мэру напомнили о его обещании весной продать бизнес по производству рыбной продукции в Калининградской области. Тогда Матийошайтис заверял, что уже видно окончание продажи бизнеса с выходом из России. Теперь он же говорит о перспективах туманно и не загадывает на будущее."Я не хотел бы сейчас говорить, потому что в очередной раз все бумаги этого процесса лежат на самом высоком месте в этой стране", - заявил мэр Каунаса.Он отказался говорить о том, сколько покупателей интересуется компанией "Вичюнай" в России. Матийошайтис заметил, что ему "безумно сложно" отвечать на этот вопрос в условиях СВО.
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новости, литва, гитанас науседа, релоканты, антироссийские санкции, экспорт, инвестиции, калининградская область, советск, продовольствие, пищевая промышленность, прибалтика, постсоветское пространство
Новости, Литва, Гитанас Науседа, релоканты, антироссийские санкции, экспорт, инвестиции, Калининградская область, Советск, продовольствие, пищевая промышленность, Прибалтика, постсоветское пространство
Президент Литвы лично займётся релокацией крабовых палочек
15:19 11.10.2023 (обновлено: 15:20 11.10.2023)
Президент Литвы взялся лично курировать вывод производителя крабовых палочек "Вичюнай" из России. Об этом Гитанас Науседа 11 октября поговорил с мэром Каунаса Висвалдасом Матийошайтисом, сообщает "Литовское национальное радио и телевидение"
Науседа на встрече с Матийошайтисом обсудил городские дела, а также "коснулся текущих дел бизнеса семьи мэра в России", сказано в сообщении. Каунасский градоначальник обстоятельно доложил президенту о проблемах сворачивания бизнеса компании "Вичюнай" в России.
"Мы говорили об этом. Я достаточно подробно объяснил. Он [Науседа] знает, что довести дело до конца сегодня непросто", - сказал Матийошайтис.
Мэру напомнили о его обещании весной продать бизнес по производству рыбной продукции в Калининградской области. Тогда Матийошайтис заверял, что уже видно окончание продажи бизнеса с выходом из России. Теперь он же говорит о перспективах туманно и не загадывает на будущее.
"Я не хотел бы сейчас говорить, потому что в очередной раз все бумаги этого процесса лежат на самом высоком месте в этой стране", - заявил мэр Каунаса.
Он отказался говорить о том, сколько покупателей интересуется компанией "Вичюнай" в России. Матийошайтис заметил, что ему "безумно сложно" отвечать на этот вопрос в условиях СВО.