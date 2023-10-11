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Столтенберг снова заявил о желании НАТО видеть Украину в своих рядах
Столтенберг снова заявил о желании НАТО видеть Украину в своих рядах - 11.10.2023 Украина.ру
Столтенберг снова заявил о желании НАТО видеть Украину в своих рядах
Очередные слова моральной поддержки нынешнему руководству Украины произнёс 11 октября генсек НАТО на встрече формата "Рамштайн" в Брюсселе. Йенс Столтенберг опять заявил о желании Североатлантического альянса видеть ВСУ в своих рядах
2023-10-11T14:25
2023-10-11T14:25
2023-10-11T14:25
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Выступая перед представителями альянса, Столтенберг заверил Владимира Зеленского в намерении НАТО продолжать военные поставки на Украину. В частности, члены военно-политического блока поставят постсоветской республике оружие и амуницию.Генсек НАТО напомнил о решениях Вильнюсского саммита альянса. Одно из них касалось предоставления Украине плана действий по вступлению в военно-политический блок.Столтенберг указал на перспективу встраивания Украины в НАТО, заверив Зеленского: "Ваша борьба – это наша борьба".Столтенберг в своём выступлении 11 октября почти дословно воспроизвёл свой неоднократно произнесённый тезис о согласии союзников по НАТО видеть Украину в альянсе. Генсек особенно активно заявлял о согласии союзников видеть Украину в НАТО во время своих апрельских визитов в Киев и в Германию на заседание контактной группы по милитаризации Украины на авиабазе ВВС США "Рамштайн".Накануне нынешнего заседания "группы "Раммштайн" глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о договорённостях получить новые партии военной помощи от Британии и Германии. Киев ожидает получить F-16 от ФРГ и большое количество боеприпасов от США в рамках нового пакета военной помощи на $200 млн.
https://ukraina.ru/20231011/1050086083.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, рамштайн, владимир зеленский, нато, украина-нато, йенс столтенберг, андрей ермак, ллойд остин, пентагон, украина, военная помощь, военная эскалация, сво, милитаризация
Новости, США, Рамштайн, Владимир Зеленский, НАТО, Украина-НАТО, Йенс Столтенберг, Андрей Ермак, Ллойд Остин, Пентагон, Украина, военная помощь, военная эскалация, СВО, милитаризация
Столтенберг снова заявил о желании НАТО видеть Украину в своих рядах
Очередные слова моральной поддержки нынешнему руководству Украины произнёс 11 октября генсек НАТО на встрече формата "Рамштайн" в Брюсселе. Йенс Столтенберг опять заявил о желании Североатлантического альянса видеть ВСУ в своих рядах
Выступая перед представителями альянса, Столтенберг заверил Владимира Зеленского в намерении НАТО продолжать военные поставки на Украину. В частности, члены военно-политического блока поставят постсоветской республике оружие и амуницию.
"Все союзники согласны с тем, чтобы Украина стала членом НАТО", - сказал Столтенберг, обернувшись к Зеленскому и министру обороны США Ллойд Остину.
Генсек НАТО напомнил о решениях Вильнюсского саммита альянса. Одно из них касалось предоставления Украине плана действий по вступлению в военно-политический блок.
Столтенберг указал на перспективу встраивания Украины в НАТО, заверив Зеленского: "Ваша борьба – это наша борьба".
Столтенберг в своём выступлении 11 октября почти дословно воспроизвёл свой неоднократно произнесённый тезис о согласии союзников по НАТО видеть Украину в альянсе. Генсек особенно активно заявлял о согласии союзников видеть Украину в НАТО во время своих апрельских визитов в Киев и в Германию на заседание контактной группы по милитаризации Украины на авиабазе ВВС США "Рамштайн".
Накануне нынешнего заседания "группы "Раммштайн" глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о договорённостях получить новые партии военной помощи от Британии и Германии. Киев ожидает получить F-16 от ФРГ и большое количество боеприпасов от США в рамках нового пакета военной помощи на $200 млн.