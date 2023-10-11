https://ukraina.ru/20231011/1050089706.html

Трое погибли, сотни застряли в стране: МИД Украины о своих гражданах в Израиле

Трое погибли, сотни застряли в стране: МИД Украины о своих гражданах в Израиле - 11.10.2023 Украина.ру

Трое погибли, сотни застряли в стране: МИД Украины о своих гражданах в Израиле

Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта граждан Украины увеличилось до трех, еще девять человек пострадали. Об этом 11 октября сообщил в соцетях представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко

2023-10-11T13:31

2023-10-11T13:31

2023-10-11T13:31

израиль

погибшие

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конфликт

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"Подтвердилась информация о гибели еще одного украинца. Таким образом, сейчас общее известное количество жертв среди граждан Украины – три человека. Еще девять наших граждан получили ранения", - написал Николенко.По его словам, без вести пропавшими числятся шесть украинцев.Еще около 700 граждан не могут выехать из Израиля, 170 человек обратились с просьбой эвакуировать их из Сектора Газа.В минувшее воскресенье Николенко сообщал о смерти двух украинок в Израиле.Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".

https://ukraina.ru/20231011/1050086544.html

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израиль, погибшие, новости, украина, зарубежье, конфликт