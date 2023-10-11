https://ukraina.ru/20231011/1050089496.html

Столтенберг: Россия готовится использовать зиму как оружие против Украины

Столтенберг: Россия готовится использовать зиму как оружие против Украины - 11.10.2023 Украина.ру

Столтенберг: Россия готовится использовать зиму как оружие против Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовится использовать предстоящую зиму в качестве оружие

2023-10-11T13:28

2023-10-11T13:28

2023-10-11T13:28

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Столтенберг заявил, что Россия увеличила количество атак на критическую инфраструктуру Украины.Поэтому, считает Столтенберг, странам НАТО необходимо продолжать "непрекращающийся поток оружия и боеприпасов" на Украину.Утром 11 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Перед участием в заседании формата "Рамштайн" он выступил перед журналистами.Зеленский заявил, что "грядущая зима — один из самых сложных вызовов, которые предстоят", и ответил, что планирует, как выжить этой зимой.

https://ukraina.ru/20231011/1050085112.html

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новости, брюссель, нато, йенс столтенберг, владимир зеленский, украина, россия, зима