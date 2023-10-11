https://ukraina.ru/20231011/1050089496.html
Столтенберг: Россия готовится использовать зиму как оружие против Украины
Столтенберг: Россия готовится использовать зиму как оружие против Украины - 11.10.2023 Украина.ру
Столтенберг: Россия готовится использовать зиму как оружие против Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовится использовать предстоящую зиму в качестве оружие
2023-10-11T13:28
2023-10-11T13:28
2023-10-11T13:28
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брюссель
нато
йенс столтенберг
владимир зеленский
украина
россия
зима
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Столтенберг заявил, что Россия увеличила количество атак на критическую инфраструктуру Украины.Поэтому, считает Столтенберг, странам НАТО необходимо продолжать "непрекращающийся поток оружия и боеприпасов" на Украину.Утром 11 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Перед участием в заседании формата "Рамштайн" он выступил перед журналистами.Зеленский заявил, что "грядущая зима — один из самых сложных вызовов, которые предстоят", и ответил, что планирует, как выжить этой зимой.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, брюссель, нато, йенс столтенберг, владимир зеленский, украина, россия, зима
Новости, Брюссель, НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Украина, Россия, зима
Столтенберг: Россия готовится использовать зиму как оружие против Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовится использовать предстоящую зиму в качестве оружие
Столтенберг заявил, что Россия увеличила количество атак на критическую инфраструктуру Украины.
"Россия готовится снова использовать зиму как оружие войны", - сказал генсек НАТО.
Поэтому, считает Столтенберг, странам НАТО необходимо продолжать "непрекращающийся поток оружия и боеприпасов" на Украину.
Утром 11 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Перед участием в заседании формата "Рамштайн" он выступил перед журналистами.
Зеленский заявил, что "грядущая зима — один из самых сложных вызовов, которые предстоят", и ответил, что планирует, как выжить этой зимой.