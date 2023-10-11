Столтенберг: Россия готовится использовать зиму как оружие против Украины - 11.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231011/1050089496.html
Столтенберг: Россия готовится использовать зиму как оружие против Украины
Столтенберг: Россия готовится использовать зиму как оружие против Украины - 11.10.2023 Украина.ру
Столтенберг: Россия готовится использовать зиму как оружие против Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовится использовать предстоящую зиму в качестве оружие
2023-10-11T13:28
2023-10-11T13:28
новости
брюссель
нато
йенс столтенберг
владимир зеленский
украина
россия
зима
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049764639_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1afc1f58a8131c25ea0b574683d2f2c7.jpg
Столтенберг заявил, что Россия увеличила количество атак на критическую инфраструктуру Украины.Поэтому, считает Столтенберг, странам НАТО необходимо продолжать "непрекращающийся поток оружия и боеприпасов" на Украину.Утром 11 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Перед участием в заседании формата "Рамштайн" он выступил перед журналистами.Зеленский заявил, что "грядущая зима — один из самых сложных вызовов, которые предстоят", и ответил, что планирует, как выжить этой зимой.
https://ukraina.ru/20231011/1050085112.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049764639_74:0:1497:1067_1920x0_80_0_0_cca5d75ac2c2fe08fb4665497b5fa500.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, брюссель, нато, йенс столтенберг, владимир зеленский, украина, россия, зима
Новости, Брюссель, НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Украина, Россия, зима

Столтенберг: Россия готовится использовать зиму как оружие против Украины

13:28 11.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
- РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
Читать в
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовится использовать предстоящую зиму в качестве оружие
Столтенберг заявил, что Россия увеличила количество атак на критическую инфраструктуру Украины.
"Россия готовится снова использовать зиму как оружие войны", - сказал генсек НАТО.
Поэтому, считает Столтенберг, странам НАТО необходимо продолжать "непрекращающийся поток оружия и боеприпасов" на Украину.
Утром 11 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Перед участием в заседании формата "Рамштайн" он выступил перед журналистами.
Зеленский заявил, что "грядущая зима — один из самых сложных вызовов, которые предстоят", и ответил, что планирует, как выжить этой зимой.
Зеленский
11:52
Зеленский планирует выжить грядущей зимой, и попросил поддержкиПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что думает, как выжить предстоящей зимой и приехал в Брюссель за "небольшой поддержкой"
 
НовостиБрюссельНАТОЙенс СтолтенбергВладимир ЗеленскийУкраинаРоссиязима
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:50В Латвии педагог лишилась работы за высказывание о русском языке
14:48Их сбила украинская ПВО. Министр обороны Румынии отчитался перед парламентом об упавших дронах
14:46Российский котёнок и ближневосточный клубок. Западная пропаганда пытается привязать Россию к ХАМАС
14:32Прощай, оружие! Здравствуйте, деньги
14:26Песков назвал приоритет для России в ситуации вокруг Израиля
14:25Столтенберг снова заявил о желании НАТО видеть Украину в своих рядах
13:54Как России получить контроль над Восточной Европой - Ищенко
13:53У 90% украинцев есть хотя бы один симптом, требующий психологической помощи - Минздрав Украины
13:53Кличко обвинил Зеленского в слежке за политическими оппонентами
13:51Депутат Госдумы Гурулев рассказал, когда Израиль станет второй Украиной
13:48ВСУ снова атаковали Белгородскую область дронами
13:42Алексей Самойлов: Россия не только наступает на ВСУ с трех сторон, но и готовится отразить новую угрозу
13:31Трое погибли, сотни застряли в стране: МИД Украины о своих гражданах в Израиле
13:30Польский министр обороны проигнорировал встречу стран НАТО по вопросам поддержки Украины
13:28Столтенберг: Россия готовится использовать зиму как оружие против Украины
13:16Столтенберг обещал ответ НАТО в случае подтверждения диверсии на газопроводе Balticconnector
13:14"Россети" выставили счёт ветерану на 23 миллиона рублей - депутат Попов
13:03Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ
13:00Атака дронов, использование боевиков ИГ*, затягивание конфликта. Главное на Украине на 13:00 11 октября
12:57Наступление на Авдеевку: российские штурмовые группы прорвали две из трех линий обороны ВСУ
Лента новостейМолния