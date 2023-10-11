https://ukraina.ru/20231011/1050089302.html
Польский министр обороны проигнорировал встречу стран НАТО по вопросам поддержки Украины
Польский министр обороны проигнорировал встречу стран НАТО по вопросам поддержки Украины - 11.10.2023 Украина.ру
Польский министр обороны проигнорировал встречу стран НАТО по вопросам поддержки Украины
В Брюсселе проходит встреча контактной группы по поддержке Украины, где собрались министры обороны НАТО, кроме польского – Мариуша Блащака. С необъявленным визитом в штаб-квартире НАТО находится Зеленский, сообщает 11 октября польское издание Interia
2023-10-11T13:30
2023-10-11T13:30
2023-10-11T13:30
новости
новости украины
польша
нато
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050089397_94:0:642:308_1920x0_80_0_0_25afd089bb6d1ea6aaf673dcc11aa298.jpg
В Брюсселе 11 октября проходит заседание контактной группы по поддержке Украины, в которой участвуют около 50 стран. В числе присутствующих и президент Владимир Зеленский. Он прибыл в штаб-квартиру НАТО с необъявленным визитом. При этом министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в этот раз двухдневную встречу министров обороны стран НАТО проигнорировал.Вместо обсуждений вопросов помощи Украине Блащук сконцентрировался на внутренних делах страны.Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак раскритиковал миграционный пакт, предложенный Евросоюзом. Он заявил, что это политика самоубийства, которая реализуется элитами Европейского Союза.
https://ukraina.ru/20231007/1049980613.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050089397_162:0:573:308_1920x0_80_0_0_cb39152b4c0406e3cf987b2d406468ef.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, польша, нато, военная помощь
Новости, Новости Украины, Польша, НАТО, военная помощь
Польский министр обороны проигнорировал встречу стран НАТО по вопросам поддержки Украины
В Брюсселе проходит встреча контактной группы по поддержке Украины, где собрались министры обороны НАТО, кроме польского – Мариуша Блащака. С необъявленным визитом в штаб-квартире НАТО находится Зеленский, сообщает 11 октября польское издание Interia
В Брюсселе 11 октября проходит заседание контактной группы по поддержке Украины, в которой участвуют около 50 стран. В числе присутствующих и президент Владимир Зеленский. Он прибыл в штаб-квартиру НАТО с необъявленным визитом. При этом министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в этот раз двухдневную встречу министров обороны стран НАТО проигнорировал.
Вместо обсуждений вопросов помощи Украине Блащук сконцентрировался на внутренних делах страны.
"В Новой Дембе министр национальной обороны Мариуш Блащак утвердит контракты на поставку новой техники для польской армии и подведет итоги процесса модернизации ВС Польши. Он также вручит удостоверения командирам полков 18-й механизированной дивизии", - сообщает о планах Блащука на среду Министерство национальной обороны Польши.
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак раскритиковал миграционный пакт, предложенный Евросоюзом. Он заявил, что это политика самоубийства, которая реализуется элитами Европейского Союза.