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Польский министр обороны проигнорировал встречу стран НАТО по вопросам поддержки Украины

Польский министр обороны проигнорировал встречу стран НАТО по вопросам поддержки Украины - 11.10.2023 Украина.ру

Польский министр обороны проигнорировал встречу стран НАТО по вопросам поддержки Украины

В Брюсселе проходит встреча контактной группы по поддержке Украины, где собрались министры обороны НАТО, кроме польского – Мариуша Блащака. С необъявленным визитом в штаб-квартире НАТО находится Зеленский, сообщает 11 октября польское издание Interia

2023-10-11T13:30

2023-10-11T13:30

2023-10-11T13:30

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В Брюсселе 11 октября проходит заседание контактной группы по поддержке Украины, в которой участвуют около 50 стран. В числе присутствующих и президент Владимир Зеленский. Он прибыл в штаб-квартиру НАТО с необъявленным визитом. При этом министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в этот раз двухдневную встречу министров обороны стран НАТО проигнорировал.Вместо обсуждений вопросов помощи Украине Блащук сконцентрировался на внутренних делах страны.Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак раскритиковал миграционный пакт, предложенный Евросоюзом. Он заявил, что это политика самоубийства, которая реализуется элитами Европейского Союза.

https://ukraina.ru/20231007/1049980613.html

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