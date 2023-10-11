https://ukraina.ru/20231011/1050088309.html

"Россети" выставили счёт ветерану на 23 миллиона рублей - депутат Попов

"Россети" выставили счёт ветерану на 23 миллиона рублей - депутат Попов - 11.10.2023 Украина.ру

"Россети" выставили счёт ветерану на 23 миллиона рублей - депутат Попов

Многодетному ветерану боевых действий "Россети" выставили счёт за подключение к электросетям на 23 миллиона рублей. Об этом 11 октября написал депутат Госдумы Евгений Поповв своём телеграм-канале

2023-10-11T13:14

2023-10-11T13:14

2023-10-11T13:25

новости

россия

подмосковье

россети

электричество

ветеран

евгений попов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050086972_0:0:2909:1637_1920x0_80_0_0_0f4334a02ad50285ba159ab933903512.jpg.webp

Депутат рассказал предысторию конфликта. Ветеран боевых действий, который имеет четверых детей, решил построить дачу в Подмосковье для своей семьи. Он продал машину и за 300 тысяч рублей купил 6 соток в СНТ, начал всё обустраивать. "Идиллии не было бы конца, если бы ветеран не решил провести на свою усадьбу электричество", пишет Попов.Герой истории вступил в переписку с "бюрократической машиной", в итоге многодетный военный получил добро на подключение своего поместья к электросетям.На следующий день подмосковной семье пришел счет на подключение от ПАО "Россети" на 23 317 199 рублей 53 копейки (двадцать три миллиона триста семнадцать тысяч сто девяносто девять рублей 53 копейки).Ветеран, судя по реакции Попова, обратился к депутату за помощью.Позднее Попов заявил, что озвучил проблему в зале Государственной Думы. "Начата работа по комплексному купированию подобного безобразия. О результатах, а они будут, доложу", сообщил он.

https://ukraina.ru/20220727/1036910224.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, подмосковье, россети, электричество, ветеран, евгений попов