"Россети" выставили счёт ветерану на 23 миллиона рублей - депутат Попов - 11.10.2023 Украина.ру
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"Россети" выставили счёт ветерану на 23 миллиона рублей - депутат Попов
"Россети" выставили счёт ветерану на 23 миллиона рублей - депутат Попов - 11.10.2023 Украина.ру
"Россети" выставили счёт ветерану на 23 миллиона рублей - депутат Попов
Многодетному ветерану боевых действий "Россети" выставили счёт за подключение к электросетям на 23 миллиона рублей. Об этом 11 октября написал депутат Госдумы Евгений Поповв своём телеграм-канале
2023-10-11T13:14
2023-10-11T13:25
новости
россия
подмосковье
россети
электричество
ветеран
евгений попов
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Депутат рассказал предысторию конфликта. Ветеран боевых действий, который имеет четверых детей, решил построить дачу в Подмосковье для своей семьи. Он продал машину и за 300 тысяч рублей купил 6 соток в СНТ, начал всё обустраивать. "Идиллии не было бы конца, если бы ветеран не решил провести на свою усадьбу электричество", пишет Попов.Герой истории вступил в переписку с "бюрократической машиной", в итоге многодетный военный получил добро на подключение своего поместья к электросетям.На следующий день подмосковной семье пришел счет на подключение от ПАО "Россети" на 23 317 199 рублей 53 копейки (двадцать три миллиона триста семнадцать тысяч сто девяносто девять рублей 53 копейки).Ветеран, судя по реакции Попова, обратился к депутату за помощью.Позднее Попов заявил, что озвучил проблему в зале Государственной Думы. "Начата работа по комплексному купированию подобного безобразия. О результатах, а они будут, доложу", сообщил он.
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новости, россия, подмосковье, россети, электричество, ветеран, евгений попов
Новости, Россия, Подмосковье, Россети, электричество, ветеран, Евгений Попов

"Россети" выставили счёт ветерану на 23 миллиона рублей - депутат Попов

13:14 11.10.2023 (обновлено: 13:25 11.10.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРемонт силовых трансформаторов на предприятии "Тамбовэнерго"
Ремонт силовых трансформаторов на предприятии Тамбовэнерго - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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Многодетному ветерану боевых действий "Россети" выставили счёт за подключение к электросетям на 23 миллиона рублей. Об этом 11 октября написал депутат Госдумы Евгений Поповв своём телеграм-канале

"Ау, Россети! Вы обалдели? Цензурных слов нет, одни эмоции. Но мы с вами им волю давать не будем. Будем работать и бить нещадно бюрократическую гадину. Депутатский запрос в Правительство России уже летит", - написал Попов.

Депутат рассказал предысторию конфликта. Ветеран боевых действий, который имеет четверых детей, решил построить дачу в Подмосковье для своей семьи. Он продал машину и за 300 тысяч рублей купил 6 соток в СНТ, начал всё обустраивать.
"Идиллии не было бы конца, если бы ветеран не решил провести на свою усадьбу электричество", пишет Попов.
Герой истории вступил в переписку с "бюрократической машиной", в итоге многодетный военный получил добро на подключение своего поместья к электросетям.
На следующий день подмосковной семье пришел счет на подключение от ПАО "Россети" на 23 317 199 рублей 53 копейки (двадцать три миллиона триста семнадцать тысяч сто девяносто девять рублей 53 копейки).
Ветеран, судя по реакции Попова, обратился к депутату за помощью.
Позднее Попов заявил, что озвучил проблему в зале Государственной Думы. "Начата работа по комплексному купированию подобного безобразия. О результатах, а они будут, доложу", сообщил он.
© popovrtr телеграм-канал
© popovrtr телеграм-канал
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