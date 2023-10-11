https://ukraina.ru/20231011/1050078971.html

"Методы не меняются": Володин объяснил, зачем США разжигают конфликты

"Методы не меняются": Володин объяснил, зачем США разжигают конфликты - 11.10.2023 Украина.ру

"Методы не меняются": Володин объяснил, зачем США разжигают конфликты

США разжигают конфликты для собственного обогащения. Об этом заявил 11 октября в своем телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

2023-10-11T08:55

2023-10-11T08:55

2023-10-11T08:55

сша

война

вячеслав володин

выгода

новости

зарубежье

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"Вашингтон разжигает вооружённые конфликты для собственного обогащения. И сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну", - написал Володин.По его словам, Вашингтон - главный выгодоприобретатель вооруженных конфликтов. Спикер ГД отметил, что акции крупнейших американских оружейных компаний взлетели в цене после резкого обострения палестино-израильского конфликта.Также Володин напомнил, что по итогам Первой мировой войны ВВП США вырос почти вдвое, а доллар вытеснил фунт и стал мировой валютой, во время же Второй мировой войны США предоставляли военную помощь союзникам в кредит, отметив, что основными получателями поставок по ленд-лизу стали Великобритания и СССР. Спикер ГД подчеркнул, что Россия погасила советский долг за ленд-лиз только в 2006 году."Прошли десятилетия, но методы США не меняются. Мы это видели в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Наблюдаем сегодня на Украине. Как говорится, кому война, а кому мать родна", - добавил он.

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сша, война, вячеслав володин, выгода, новости, зарубежье