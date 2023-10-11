"Методы не меняются": Володин объяснил, зачем США разжигают конфликты
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики
США разжигают конфликты для собственного обогащения. Об этом заявил 11 октября в своем телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
"Вашингтон разжигает вооружённые конфликты для собственного обогащения. И сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну", - написал Володин.
По его словам, Вашингтон - главный выгодоприобретатель вооруженных конфликтов.
Спикер ГД отметил, что акции крупнейших американских оружейных компаний взлетели в цене после резкого обострения палестино-израильского конфликта.
"Вашингтон всегда использовал трагедии миллионов людей для удовлетворения своих экономических интересов", - заявил он.
Также Володин напомнил, что по итогам Первой мировой войны ВВП США вырос почти вдвое, а доллар вытеснил фунт и стал мировой валютой, во время же Второй мировой войны США предоставляли военную помощь союзникам в кредит, отметив, что основными получателями поставок по ленд-лизу стали Великобритания и СССР. Спикер ГД подчеркнул, что Россия погасила советский долг за ленд-лиз только в 2006 году.
"Прошли десятилетия, но методы США не меняются. Мы это видели в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Наблюдаем сегодня на Украине. Как говорится, кому война, а кому мать родна", - добавил он.
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