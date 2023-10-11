"Методы не меняются": Володин объяснил, зачем США разжигают конфликты - 11.10.2023 Украина.ру
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"Методы не меняются": Володин объяснил, зачем США разжигают конфликты
"Методы не меняются": Володин объяснил, зачем США разжигают конфликты - 11.10.2023 Украина.ру
"Методы не меняются": Володин объяснил, зачем США разжигают конфликты
США разжигают конфликты для собственного обогащения. Об этом заявил 11 октября в своем телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
2023-10-11T08:55
2023-10-11T08:55
сша
война
вячеслав володин
выгода
новости
зарубежье
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"Вашингтон разжигает вооружённые конфликты для собственного обогащения. И сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну", - написал Володин.По его словам, Вашингтон - главный выгодоприобретатель вооруженных конфликтов. Спикер ГД отметил, что акции крупнейших американских оружейных компаний взлетели в цене после резкого обострения палестино-израильского конфликта.Также Володин напомнил, что по итогам Первой мировой войны ВВП США вырос почти вдвое, а доллар вытеснил фунт и стал мировой валютой, во время же Второй мировой войны США предоставляли военную помощь союзникам в кредит, отметив, что основными получателями поставок по ленд-лизу стали Великобритания и СССР. Спикер ГД подчеркнул, что Россия погасила советский долг за ленд-лиз только в 2006 году."Прошли десятилетия, но методы США не меняются. Мы это видели в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Наблюдаем сегодня на Украине. Как говорится, кому война, а кому мать родна", - добавил он.
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сша, война, вячеслав володин, выгода, новости, зарубежье
США, война, Вячеслав Володин, выгода, Новости, Зарубежье

"Методы не меняются": Володин объяснил, зачем США разжигают конфликты

08:55 11.10.2023
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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США разжигают конфликты для собственного обогащения. Об этом заявил 11 октября в своем телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
"Вашингтон разжигает вооружённые конфликты для собственного обогащения. И сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну", - написал Володин.
По его словам, Вашингтон - главный выгодоприобретатель вооруженных конфликтов.
Спикер ГД отметил, что акции крупнейших американских оружейных компаний взлетели в цене после резкого обострения палестино-израильского конфликта.
"Вашингтон всегда использовал трагедии миллионов людей для удовлетворения своих экономических интересов", - заявил он.
Также Володин напомнил, что по итогам Первой мировой войны ВВП США вырос почти вдвое, а доллар вытеснил фунт и стал мировой валютой, во время же Второй мировой войны США предоставляли военную помощь союзникам в кредит, отметив, что основными получателями поставок по ленд-лизу стали Великобритания и СССР. Спикер ГД подчеркнул, что Россия погасила советский долг за ленд-лиз только в 2006 году.
"Прошли десятилетия, но методы США не меняются. Мы это видели в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Наблюдаем сегодня на Украине. Как говорится, кому война, а кому мать родна", - добавил он.
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