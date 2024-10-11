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"Это хорошо, что народ помогает": Волонтёр рассказал о важности централизованных закупок Минобороны
"Это хорошо, что народ помогает": Волонтёр рассказал о важности централизованных закупок Минобороны - 11.10.2024 Украина.ру
"Это хорошо, что народ помогает": Волонтёр рассказал о важности централизованных закупок Минобороны
Централизованные закупки позволят избежать многих проблем с применением в зоне СВО реально нужной техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, юрист и военный волонтёр Герман Садулаев
2024-10-11T07:00
2024-10-11T07:00
2024-10-11T07:00
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Обеспечение армии техникой возможно через импорт в дружественных странах, отметил Садулаев. В частности, отметил он, так возможно закрыть потребность в машинах, которые не относятся к военной технике."На фронте по-прежнему не хватает транспорта для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и перевозки личного состава. У нас есть КАМАЗы и БелАЗы, но у них есть проблемы с запчастями и колесами, которые быстро изнашиваются и которые поставляются в недостаточном количестве. И это очень большие машины. А нам нужны пикапы, джипы и микроавтобусы",- сказал он.Садулаев обратил внимание на обилие у украинской стороны пикапов зарубежного производства. Российские войска небоевой техникой в основном снабжаются с помощью волонтёров, заметил он.По мнению Садулаева, Ульяновский завод сейчас не может производить необходимое количество машин. Есть вопросы и к надёжности продукции УАЗ."Да и качество их сборки довольно низкое. Они быстро ломаются. Поэтому нам надо закупить огромное количество иностранных машин вместе с ремонтной базой, - сказал он. - И это тоже должно быть централизовано. Потому что когда волонтеры привозят автомобили разных марок и моделей, к ним потом приходится искать запчасти".Полный текст интервью Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ читайте на сайте Украина.руРанее на эту тему: Разобраться с логистикой и посчитать деньги: офицер о том, что может успеть за лето Андрей Белоусов
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новости, россия, камаз (завод), белаз, автомобили, камаз (автомобиль), минобороны рф, снабжение, сво, транспорт
Новости, Россия, КамАЗ (завод), БелАЗ, автомобили, КамАЗ (автомобиль), Минобороны РФ, снабжение, СВО, транспорт
"Это хорошо, что народ помогает": Волонтёр рассказал о важности централизованных закупок Минобороны
Централизованные закупки позволят избежать многих проблем с применением в зоне СВО реально нужной техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, юрист и военный волонтёр Герман Садулаев
Обеспечение армии техникой возможно через импорт в дружественных странах, отметил Садулаев. В частности, отметил он, так возможно закрыть потребность в машинах, которые не относятся к военной технике.
"На фронте по-прежнему не хватает транспорта для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и перевозки личного состава. У нас есть КАМАЗы и БелАЗы, но у них есть проблемы с запчастями и колесами, которые быстро изнашиваются и которые поставляются в недостаточном количестве. И это очень большие машины. А нам нужны пикапы, джипы и микроавтобусы",
- сказал он.
Садулаев обратил внимание на обилие у украинской стороны пикапов зарубежного производства. Российские войска небоевой техникой в основном снабжаются с помощью волонтёров, заметил он.
"Это хорошо, что народ помогает. Но полностью решить проблемы армии с небоевым транспортом можно только за счет централизованных закупок от Минобороны", - подчеркнул он.
По мнению Садулаева, Ульяновский завод сейчас не может производить необходимое количество машин. Есть вопросы и к надёжности продукции УАЗ.
"Да и качество их сборки довольно низкое. Они быстро ломаются. Поэтому нам надо закупить огромное количество иностранных машин вместе с ремонтной базой, - сказал он. - И это тоже должно быть централизовано. Потому что когда волонтеры привозят автомобили разных марок и моделей, к ним потом приходится искать запчасти".