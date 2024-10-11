"Это хорошо, что народ помогает": Волонтёр рассказал о важности централизованных закупок Минобороны - 11.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241011/1057996636.html
"Это хорошо, что народ помогает": Волонтёр рассказал о важности централизованных закупок Минобороны
"Это хорошо, что народ помогает": Волонтёр рассказал о важности централизованных закупок Минобороны - 11.10.2024 Украина.ру
"Это хорошо, что народ помогает": Волонтёр рассказал о важности централизованных закупок Минобороны
Централизованные закупки позволят избежать многих проблем с применением в зоне СВО реально нужной техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, юрист и военный волонтёр Герман Садулаев
2024-10-11T07:00
2024-10-11T07:00
новости
россия
камаз (завод)
белаз
автомобили
камаз (автомобиль)
минобороны рф
снабжение
сво
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/18/1040092066_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_a6acb6f38aa831a43909bf975a104fd1.jpg
Обеспечение армии техникой возможно через импорт в дружественных странах, отметил Садулаев. В частности, отметил он, так возможно закрыть потребность в машинах, которые не относятся к военной технике."На фронте по-прежнему не хватает транспорта для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и перевозки личного состава. У нас есть КАМАЗы и БелАЗы, но у них есть проблемы с запчастями и колесами, которые быстро изнашиваются и которые поставляются в недостаточном количестве. И это очень большие машины. А нам нужны пикапы, джипы и микроавтобусы",- сказал он.Садулаев обратил внимание на обилие у украинской стороны пикапов зарубежного производства. Российские войска небоевой техникой в основном снабжаются с помощью волонтёров, заметил он.По мнению Садулаева, Ульяновский завод сейчас не может производить необходимое количество машин. Есть вопросы и к надёжности продукции УАЗ."Да и качество их сборки довольно низкое. Они быстро ломаются. Поэтому нам надо закупить огромное количество иностранных машин вместе с ремонтной базой, - сказал он. - И это тоже должно быть централизовано. Потому что когда волонтеры привозят автомобили разных марок и моделей, к ним потом приходится искать запчасти".Полный текст интервью Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ читайте на сайте Украина.руРанее на эту тему: Разобраться с логистикой и посчитать деньги: офицер о том, что может успеть за лето Андрей Белоусов
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/18/1040092066_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_80a165066b7f60fe4e5e43f957749c12.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, камаз (завод), белаз, автомобили, камаз (автомобиль), минобороны рф, снабжение, сво, транспорт
Новости, Россия, КамАЗ (завод), БелАЗ, автомобили, КамАЗ (автомобиль), Минобороны РФ, снабжение, СВО, транспорт

"Это хорошо, что народ помогает": Волонтёр рассказал о важности централизованных закупок Минобороны

07:00 11.10.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГерб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве.
Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Централизованные закупки позволят избежать многих проблем с применением в зоне СВО реально нужной техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, юрист и военный волонтёр Герман Садулаев
Обеспечение армии техникой возможно через импорт в дружественных странах, отметил Садулаев. В частности, отметил он, так возможно закрыть потребность в машинах, которые не относятся к военной технике.
"На фронте по-прежнему не хватает транспорта для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и перевозки личного состава. У нас есть КАМАЗы и БелАЗы, но у них есть проблемы с запчастями и колесами, которые быстро изнашиваются и которые поставляются в недостаточном количестве. И это очень большие машины. А нам нужны пикапы, джипы и микроавтобусы",- сказал он.
Садулаев обратил внимание на обилие у украинской стороны пикапов зарубежного производства. Российские войска небоевой техникой в основном снабжаются с помощью волонтёров, заметил он.
"Это хорошо, что народ помогает. Но полностью решить проблемы армии с небоевым транспортом можно только за счет централизованных закупок от Минобороны", - подчеркнул он.
По мнению Садулаева, Ульяновский завод сейчас не может производить необходимое количество машин. Есть вопросы и к надёжности продукции УАЗ.
"Да и качество их сборки довольно низкое. Они быстро ломаются. Поэтому нам надо закупить огромное количество иностранных машин вместе с ремонтной базой, - сказал он. - И это тоже должно быть централизовано. Потому что когда волонтеры привозят автомобили разных марок и моделей, к ним потом приходится искать запчасти".
Полный текст интервью Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ читайте на сайте Украина.ру
Ранее на эту тему: Разобраться с логистикой и посчитать деньги: офицер о том, что может успеть за лето Андрей Белоусов
 
НовостиРоссияКамАЗ (завод)БелАЗавтомобилиКамАЗ (автомобиль)Минобороны РФснабжениеСВОтранспорт
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:38"Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok
08:57Взрывы, пожар, повреждения: украинские власти жалуются на удары российских военных
08:29ПВО за ночь сбила 10 украинских беспилотников над регионами России
08:07Главное за ночь 11 октября
07:50РФ выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины
07:32Паника в Курской области, Зеленский готовит новую авантюру. Главное на Украине на утро 11 октября
07:31Зеленский столкнется с народным гневом из-за повышения налогов - New York Times
07:15ВС РФ ударами повысили стоимость страховки идущих на Украину судов - Блумберг
07:00"Это хорошо, что народ помогает": Волонтёр рассказал о важности централизованных закупок Минобороны
06:51Евровояж "королевы попрошаек". Зеленский просит максимум, чтобы получить минимум
06:40Они станут либо русскими, либо бандеровскими. “Держать и не пущать” украинцев больше нельзя
06:25Мария Машкова: "Очень грустно и больно". Но собирается играть француженок и сравнивает себя с Буниным
06:20Эксперт свел доводы экс-офицера разведки США к одному тезису — голосуйте за Трампа
06:00Садулаев: Решительный прорыв невозможен без достаточных резервов
05:55Пугает Россию отсутствием куриных ножек, боится за гегемонию США. Чем занимается телеведущий Савик Шустер
05:40Эксперт: Наёмники сами в шоке от поведения украинских "братьев по оружию"
05:33Переселение народов: моральная победа России и одновременно вызов
05:30Садулаев: Минобороны поставляет довольно много различных БПЛА, но усилители сигнала тоже нужны
05:01Станислав Крапивник: Если Россия из-за Украины не ударит по Британии на Кипре, ей придется брать Лондон
05:00Волонтёр: Украина держит стратегический резерв и не распыляет его
Лента новостейМолния