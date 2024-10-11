https://ukraina.ru/20241011/1057996636.html

"Это хорошо, что народ помогает": Волонтёр рассказал о важности централизованных закупок Минобороны

"Это хорошо, что народ помогает": Волонтёр рассказал о важности централизованных закупок Минобороны - 11.10.2024 Украина.ру

"Это хорошо, что народ помогает": Волонтёр рассказал о важности централизованных закупок Минобороны

Централизованные закупки позволят избежать многих проблем с применением в зоне СВО реально нужной техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, юрист и военный волонтёр Герман Садулаев

2024-10-11T07:00

2024-10-11T07:00

2024-10-11T07:00

новости

россия

камаз (завод)

белаз

автомобили

камаз (автомобиль)

минобороны рф

снабжение

сво

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/18/1040092066_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_a6acb6f38aa831a43909bf975a104fd1.jpg

Обеспечение армии техникой возможно через импорт в дружественных странах, отметил Садулаев. В частности, отметил он, так возможно закрыть потребность в машинах, которые не относятся к военной технике."На фронте по-прежнему не хватает транспорта для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и перевозки личного состава. У нас есть КАМАЗы и БелАЗы, но у них есть проблемы с запчастями и колесами, которые быстро изнашиваются и которые поставляются в недостаточном количестве. И это очень большие машины. А нам нужны пикапы, джипы и микроавтобусы",- сказал он.Садулаев обратил внимание на обилие у украинской стороны пикапов зарубежного производства. Российские войска небоевой техникой в основном снабжаются с помощью волонтёров, заметил он.По мнению Садулаева, Ульяновский завод сейчас не может производить необходимое количество машин. Есть вопросы и к надёжности продукции УАЗ."Да и качество их сборки довольно низкое. Они быстро ломаются. Поэтому нам надо закупить огромное количество иностранных машин вместе с ремонтной базой, - сказал он. - И это тоже должно быть централизовано. Потому что когда волонтеры привозят автомобили разных марок и моделей, к ним потом приходится искать запчасти".Полный текст интервью Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ читайте на сайте Украина.руРанее на эту тему: Разобраться с логистикой и посчитать деньги: офицер о том, что может успеть за лето Андрей Белоусов

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, камаз (завод), белаз, автомобили, камаз (автомобиль), минобороны рф, снабжение, сво, транспорт