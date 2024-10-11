https://ukraina.ru/20241011/1058013851.html

Они станут либо русскими, либо бандеровскими. “Держать и не пущать” украинцев больше нельзя

Они станут либо русскими, либо бандеровскими. “Держать и не пущать” украинцев больше нельзя - 11.10.2024 Украина.ру

Они станут либо русскими, либо бандеровскими. “Держать и не пущать” украинцев больше нельзя

В идеале необходимо, чтобы украинцы при поддержке России сами свергли режим Владимира Зеленского. Поэтому мы должны изменить образ России для украинцев

2024-10-11T06:40

2024-10-11T06:40

2024-10-11T06:40

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владимир зеленский

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беженцы

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.Он начал с того, что надо покончить с практикой "держать и не пущать", чтобы из радикального украинства вытащить как можно больше людей, особенно подростков и молодежь, потому что их будущее станет либо русским, либо бандеровским.Разделенные семьи – это трагедия, добавил эксперт.“Кто-то в Европе, кто-то в России. Гражданин Украины приезжает из России на Запад, чтобы увидеться с ребенком, а обратно в Россию его уже не пускают. На это, конечно, можно возразить: мол, почему он не получил российский паспорт. Но это отдельная тема. Мы знаем, что у нас с этим не все ладно”, — заключил Скориков.Ранее в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина рассказала, кто именно желает стать гражданином России и по каким причинам.“Прежде всего, как бы странно это ни звучало, главная причина переезда людей в Россию — это, например, возвращение наших бывших сограждан, которых во времена Советского Союза увезли за рубеж. Речь идет именно о тех людях, которые не имеют российского гражданства и в принципе его никогда не имели.Если говорить об иностранных гражданах, которые по национальности не русские и к России не имеют никакого отношения, но хотят переехать, здесь главная причина — это нетрадиционные, неолиберальные ценности, которые насаждаются в странах Запада обществу. ЛГБТ*-повестка, принудительное обучение детей нетрадиционным взаимоотношениям, зверства ювенальной юстиции”, — подробно описала Бутина.С какими проблемами сталкиваются граждане, желающие жить в России и как меняется их количество в интервью — Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых ЛефортовГерой России, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой в интервью изданию Украина.ру назвал причину, по которой большое количество наших соотечественников желают переехать или вернуться в Россию.“Когда в анкете требуется указать причину, по которой люди хотят вернуться в Россию, большинство из них пишут только одно: "Мы боимся за будущее своих детей".Неудивительно, ведь в Европе проводится политика, когда ребенок по сути не принадлежит своим родителям. Он принадлежит структурам Евросоюза, которые возомнили себя богами, имеющими право распоряжаться людскими судьбами. Поэтому русские люди хотят вернуться обратно. И процесс их возвращения удачно запущен”, — прокомментировал Липовой.Подробнее о том, из каких стран идет больший поток, в интервью — Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолгоПрезидент Владимир Путин 19 августа подписал указ, что иностранцы из дальнего зарубежья, желающие переехать в Россию, могут оформить временное проживание без экзамена по русскому языку, истории и особенностям законодательства России. С тех пор, по данным миграционных компаний, в Россию решили переехать почти 800 иностранцев.Полный текст интервью — Иван Скориков: Если Россия не пустит украинцев на Ковчег, она столкнется с миллионной армией русофобов*Запрещенная в России организация.

https://ukraina.ru/20241010/1057992106.html

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россия, украина, европа, снг, владимир зеленский, украинцы, украинские беженцы, беженцы