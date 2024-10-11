https://ukraina.ru/20241011/1058016476.html

Мария Машкова: "Очень грустно и больно". Но собирается играть француженок и сравнивает себя с Буниным

Мария Машкова: "Очень грустно и больно". Но собирается играть француженок и сравнивает себя с Буниным - 11.10.2024 Украина.ру

Мария Машкова: "Очень грустно и больно". Но собирается играть француженок и сравнивает себя с Буниным

Что происходит с покинувшими нашу страну "гражданами мира", релокантами и эмигрантами? Всё оказалось не совсем так, как хотелось и представлялось.

2024-10-11T06:25

2024-10-11T06:25

2024-10-11T09:40

россия

сша

анхель ди мария

голливуд

шаляпин

макаревич

вооруженные силы украины

эксклюзив

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Вот Маша Машкова, которая советовала россиянам: "Бегите из России, пока не начался неизбежный контрнаступ Украины".Где она теперь, чем занимается?Актрису Марию Машкову многие помнят по роли в сериале "Не родись красивой", и ещё больше знают её как дочь знаменитого отца, актёра Владимира Машкова.Из-за позиции Владимира Машкова, который полностью поддерживает политику России, Мария давно уже пожелала отцу: "встретимся на трибунале в Гааге".Она уехала в США, где давно живут ее дети, муж и мама.Что теперь с ролями? Какие творческие успехи? Всегда интересно узнать, чем занимается творческий человек, какие новые планы?"Это как бы моя ниша"Мария дала интервью, где описала ситуацию "я в Голливуде" так:- Я не американка, но я могу быть классной иностранкой. Я могу оторвать все роли у иностранок. Я могу играть француженок, кого угодно. Это как бы моя ниша.Француженка Маша?Но пока что, увы, "оторвать все роли у иностранок" у Маши не получается.Пока Мария уклончиво говорит, что занимается в США "просто работой". Везёт, когда работа по специальности, а не "кофе разливать".- Надо конкретно работать, кормить детей, оплачивать счета, которые здесь приходят без остановки.- Мне грустно, мне больно, я скучаю. Я очень любила свою работу в России, - говорит Мария.- Ставили спектакль в квартире у меня, 7 человек эмигрантов, которые находились в очень тяжёлом моральном и материальном состоянии. А квартира была оплачена на полтора месяца вперёд, и что дальше - было неизвестно.- Мои коллеги в России получают, между прочим, в три раза больше!Сейчас на этот поставленный дома, "на коленке", спектакль Маша изо всех сил зазывает зрителей. Судя по всему, аншлага не наблюдается.Новые вершины в ГолливудеМария не учитывает реалии: она отправилась в чрезвычайно конкурентную среду. Гораздо более конкурентную, чем дома.Здесь ей сильно помогала известность родителей - актёров Владимира Машкова и Елены Шевченко.Актриса Елена Шевченко давно переехала в США, там вышла в третий раз замуж - за адвоката из Харькова Бориса Паланта.Елена Шевченко разумно не стала надеяться на новую карьеру в Голливуде, освоила новую профессию, стала фотографом.Она так же, как и её дочь, критикует Россию и россиян.Ещё один бизнес Марии Машковой и её мужа Александра Слободяника, сына заслуженного артиста РФ пианиста Слободяника, родом из Львова - организация гастролей соотечественников, бежавших из России.Они учредили для этого специальную фирму, начали с организации гастролей иноагента Артура Смольянинова, который желал России превратиться в "ядерный пепел".Но дела идут не сказать, чтобы хорошо. Не слышно больше ни о каких гастролях.А муж Марии тем временем активно участвует в забастовках работников Голливуда.Почему-то Саша Сиберг (псевдоним Слободяника в США) участвует в них в женском платье и с макияжем. Неужели заразился трансгендеризмом?Собиралась "работать проституткой"А какие роли сейчас у Марии?"Находясь на американской земле, я вдруг вспомнила, как это сложно - получить роль", - сообщила Мария в интервью.Поэтому она стала, по её словам, "закрывать гештальты". Что бы это ни значило. Где-то удалось сняться, но "это была не главная роль".Также Мария заявляла, что после переезда в США готовилась "работать проституткой". Потому что так на неё, дескать, действовала русская пропаганда, которая описывала жизнь в США в самом тёмном свете.Слышать это очень странно. Ведь обе дочери Марии родились, жили и живут в США, и она должна была познакомиться с реальностью гораздо раньше.Кроме того, а Саша Сиберг? А две дочки? Как это вообще всё сочеталось бы с новой работой мамы и жены?Будем считать, что это эмоциональный перебор, как бывает у актёров. Так же как и другие высказывания Марии:"Бегите из России, если есть хотя бы минимальная возможность. В эмиграции бывает страшно, но не так, как будет во время неминуемо приближающегося контрнаступления Украины," - оценивала расстановку сил на фронте Мария полтора года назад.Говорила, что она сама была "инфицирована русской пропагандой". И все жители России "живут в страхе и одурачены пропагандой". Даже любимая бабушка и дядя Маши, которые живут в Новосибирске, находятся "в тумане пропаганды".С тех пор многое, если не всё, изменилось, и Маша пишет и говорит совсем другое.Отца она по прежнему считает "погрязшим во зле". Наверное, за то, что выступает в госпиталях перед ранеными бойцами?В основном же заботы Маши: о счетах, о поиске работы, о том, как тяжело и сложно. Но сравнивает себя и нынешних релокантов с Буниным и Рахманиновым.Как будто есть хоть какая-то связь. И по величине личностей и талантов. И по самой ситуации.Новые Горький, Шаляпин и БунинНо все релоканты, как на подбор, очень любят об этом говорить.Иноагент Галкин сравнивает иноагентов Макаревича и Гребенщикова с Фёдором Шаляпиным и Максимом Горьким.И хватает же наглости!Макаревич - Шаляпин? Или он - Горький, а Шаляпин - это Гребенщиков?А деньги для ВСУ тот же иноагент Галкин сравнивает с "помощью белогвардейцам". Хотя логичнее предположить, что это помощь петлюровцам и бандеровцам.И вот так все. Прежние "кумиры" или скажем мягче, любимцы публики, вдруг показали свою настоящую суть.И там обнаружилась какая-то поразительная общая инфантильность, каша в голове, неумение слушать другую сторону, брызгание слюной: "вот вы! это всё вы виноваты! а вовсе даже и не мы сами лоханулись!"Сидят теперь, в голубых пиджачках (иноагент Гребенщиков в гостях у иноагента Белоцерковской), хвалятся тем, что на обед у них - каракатица. Вы за каракатицами, что ли, уезжали?Ни одного интервью нет про творчество, ни одного события культурной жизни интересного. Выезжают только на старом багаже. Ну кому интересна песня на иврите иноагента Макаревича? Везде иноагент по прежнему поёт всё то же: "глупый скворец" да "вот, новый поворот". Наш Шаляпин?Кризис в ГолливудеЕсли же говорить об актёрах, то надо учесть также, что в Голливуде сейчас - кризис. Не зря актёры и сценаристы выходят на забастовки.Производство новых фильмов уменьшилось на 40 процентов по сравнению с 2022 годом.12 процентов актёров - безработные, но в реальности, как говорят сами актёры, безработица гораздо выше."Нетфликс" останавливает съёмки сотен сериалов.Вот в Индии, в Болливуде, там наоборот. Фильмов снимают всё больше.Но кого там играть? И на каком языке? Маша сообщает, что усиленно учит английский. Но ситуация меняется так быстро. Может, лучше хинди?Пожелаем удачи "иностранке в Голливуде". Может, и увидим Марию в амплуа "русской француженки". Вряд ли, конечно. Но вдруг?

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

россия, сша, анхель ди мария, голливуд, шаляпин, макаревич, вооруженные силы украины, эксклюзив