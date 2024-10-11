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Садулаев: Решительный прорыв невозможен без достаточных резервов

Садулаев: Решительный прорыв невозможен без достаточных резервов - 11.10.2024 Украина.ру

Садулаев: Решительный прорыв невозможен без достаточных резервов

Армия России медленно наступает, не имея должных резервов для масштабного прорыва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, юрист и военный волонтёр Герман Садулаев

2024-10-11T06:00

2024-10-11T06:00

2024-10-11T06:00

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По его словам, российская армия в Донбассе ведёт медленное наступление, "продавливая" оборону ВСУ в лучшем случае на два-три километра в сутки."А чтобы поставить под угрозу эти планы киевского режима, вынудив его бросить в бой свои стратегические резервы для затыкания дыр, нам нужен решительный прорыв хотя бы на 10-20 километров в глубину с занятием стратегически важных точек, - сказал Садулаев. - Мы пока этого сделать не можем в том числе потому, что у нас нет достаточных резервов".Он также отметил, что следует вводить в прорыв свежие резервы, чтобы они развивали наступление. Однако таковых нет, констатировал Садулаев."Повторюсь, наше медленное прогрызание вражеской обороны не заставит Украину изменить свои планы. Она будет постепенно отходить и занимать новые позиции. И это может длиться достаточно долго", - заметил военный волонтёр.Полный текст интервью Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел перспективы в публикации Запорожский фронт оживет и поддержит российское наступление в ДНР?

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донбасс

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донбасс, украина, всу, резервы, сво, минобороны рф, наступление