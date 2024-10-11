Садулаев: Решительный прорыв невозможен без достаточных резервов - 11.10.2024 Украина.ру
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Садулаев: Решительный прорыв невозможен без достаточных резервов
Садулаев: Решительный прорыв невозможен без достаточных резервов - 11.10.2024 Украина.ру
Садулаев: Решительный прорыв невозможен без достаточных резервов
Армия России медленно наступает, не имея должных резервов для масштабного прорыва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, юрист и военный волонтёр Герман Садулаев
2024-10-11T06:00
2024-10-11T06:00
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По его словам, российская армия в Донбассе ведёт медленное наступление, "продавливая" оборону ВСУ в лучшем случае на два-три километра в сутки."А чтобы поставить под угрозу эти планы киевского режима, вынудив его бросить в бой свои стратегические резервы для затыкания дыр, нам нужен решительный прорыв хотя бы на 10-20 километров в глубину с занятием стратегически важных точек, - сказал Садулаев. - Мы пока этого сделать не можем в том числе потому, что у нас нет достаточных резервов".Он также отметил, что следует вводить в прорыв свежие резервы, чтобы они развивали наступление. Однако таковых нет, констатировал Садулаев."Повторюсь, наше медленное прогрызание вражеской обороны не заставит Украину изменить свои планы. Она будет постепенно отходить и занимать новые позиции. И это может длиться достаточно долго", - заметил военный волонтёр.Полный текст интервью Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел перспективы в публикации Запорожский фронт оживет и поддержит российское наступление в ДНР?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, донбасс, украина, всу, резервы, сво, минобороны рф, наступление
Новости, Россия, Донбасс, Украина, ВСУ, резервы, СВО, Минобороны РФ, наступление

Садулаев: Решительный прорыв невозможен без достаточных резервов

06:00 11.10.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНаграждение лауреатов литературной "Русской премии" в Москве
Награждение лауреатов литературной Русской премии в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Армия России медленно наступает, не имея должных резервов для масштабного прорыва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, юрист и военный волонтёр Герман Садулаев
По его словам, российская армия в Донбассе ведёт медленное наступление, "продавливая" оборону ВСУ в лучшем случае на два-три километра в сутки.
"А чтобы поставить под угрозу эти планы киевского режима, вынудив его бросить в бой свои стратегические резервы для затыкания дыр, нам нужен решительный прорыв хотя бы на 10-20 километров в глубину с занятием стратегически важных точек, - сказал Садулаев. - Мы пока этого сделать не можем в том числе потому, что у нас нет достаточных резервов".
Он также отметил, что следует вводить в прорыв свежие резервы, чтобы они развивали наступление. Однако таковых нет, констатировал Садулаев.
"Повторюсь, наше медленное прогрызание вражеской обороны не заставит Украину изменить свои планы. Она будет постепенно отходить и занимать новые позиции. И это может длиться достаточно долго", - заметил военный волонтёр.
Полный текст интервью Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ читайте на сайте Украина.ру
Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел перспективы в публикации Запорожский фронт оживет и поддержит российское наступление в ДНР?
 
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06:00Садулаев: Решительный прорыв невозможен без достаточных резервов
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05:01Станислав Крапивник: Если Россия из-за Украины не ударит по Британии на Кипре, ей придется брать Лондон
05:00Волонтёр: Украина держит стратегический резерв и не распыляет его
04:45Цели СВО пока сформулированы достаточно размыто – Садулаев
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04:10Эксперт: По завершению СВО, мы все равно столкнемся с новой многомиллионной армией русофобов
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