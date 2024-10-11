https://ukraina.ru/20241011/1058013163.html

Эксперт свел доводы экс-офицера разведки США к одному тезису — голосуйте за Трампа

Эксперт свел доводы экс-офицера разведки США к одному тезису — голосуйте за Трампа - 11.10.2024 Украина.ру

Эксперт свел доводы экс-офицера разведки США к одному тезису — голосуйте за Трампа

Выступление Кристофера Чиввиса, который считает, что военные цели Украины выглядят нереалистичными, не про международные конфликты — это внутренняя американская история про выборы

2024-10-11T06:20

2024-10-11T06:20

2024-10-11T06:20

россия

украина

сша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

дональд трамп

запад

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.Он решил свести статью Чиввиса к одному тезису:Хотя кандидат от республиканцев в статье и не упомянут, отметил Краснов, но вывод, к которому подталкивают читателя ясен — голосуйте за Трампа.Кроме прочих высказываний, экс-офицер разведки США предположил, что лучшее время для заморозки конфликта уже утеряно Западом, хотя он еще не лишился самого главного — сохранить контроль хотя бы над частью украинской территории.Рассуждая об этих словах Чиввиса, эксперт привел исторические примеры, чтобы сделать наглядным невозможность переговоров в некоторых ситуациях, каковыми бы ни были переговорные позиции.“Западная пресса стократ транслировала понимание ситуации тамошними политиками. Дескать, Кремль можно подтолкнуть к переговорам о сделке, которая могла бы удовлетворить Киев и Запад, только если он почувствует, что цена продолжения боевых действий слишком высока. Но ведь всё обстоит строго наоборот: чем больше силовое давление на Россию, чем больше угроза государству и народу, тем жёстче будет ответ”, — пояснил Краснов.Ранее в интервью изданию Украина.ру политтехнолог Евгений Ющук, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России также затронул тему доводов Чиввиса.“Люди, которые принимают решения и в России, и в Америке, лучше знают, что в их интересах. Да, их позиции могут не во всем совпадать с нуждами страны (как желания Зеленского не во всем совпадают с интересами украинского народа). Но они лучше знают, что у них упущено или не упущено”, — прокомментировал Ющук.Подробнее об альтернативах развития украинского конфликта в интревью — Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в ПольшуВ прессе снова появился видный представитель западной "партии мира", экс-офицер разведки США в Европе Кристофер Чиввис, который в 2023 году прославился публичным спором с ястребом Беном Ходжесом. Последний требовал обеспечить Украину деньгами и вооружениями, чтобы ВСУ добрались до Крыма.Чиввис же писал, что военные цели Украины выглядят нереалистичными, в том числе, потому, что Китай не позволил удушить Россию санкциями, и у нее будут и деньги, и армия. При этом Чиввис предупредил, что поддержка Киева не остановит Россию, а лишь истощит европейские ресурсы и усугубит кризис беженцев.Подробнее в заявлениях Чиввиса и позиции других политиков в своей статье рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов — Война за мир. С кем, как и о чем договариваться России на УкраинеО другом заявлении Кристофера Чиввиса в статье — Экс-разведчик США рассказал, как Вашингтон планирует разыграть крымскую картуПолный текст интервью — Дмитрий Краснов: Зеленский анонсировал особенный Рамштайн, но босс его подвел

https://ukraina.ru/20241010/1057991974.html

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россия, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дональд трамп, запад