Евровояж "королевы попрошаек". Зеленский просит максимум, чтобы получить минимум - 11.10.2024 Украина.ру
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Евровояж "королевы попрошаек". Зеленский просит максимум, чтобы получить минимум
Евровояж "королевы попрошаек". Зеленский просит максимум, чтобы получить минимум - 11.10.2024 Украина.ру
Евровояж "королевы попрошаек". Зеленский просит максимум, чтобы получить минимум
Несмотря на отказ Запада проводить встречу на самом высоком уровне на авиабазе "Рамштайн" и второй "саммит мира", просроченный глава Украины Владимир Зеленский продолжает свой затяжной визит по европейским странам
2024-10-11T06:51
2024-10-11T09:44
украина
россия
сша
владимир зеленский
олаф шольц
джо байден
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рамштайн
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Он уже посетил саммит "Украина — Юго-Восточная Европа" с участием представителей большинства балканских стран. Теперь планирует посетить Францию, Британию, Германию и Италию. В четверг, 10 октября 2024 года, состоялась встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В Лондоне Зеленский уже встретился с премьером Британии Киром Стармером. Затем в пятницу, 11 октября, Зеленский отправится в Берлин, где у него запланированы встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Точно так же он намерен посетить Рим, чтобы встретиться с главой итальянского правительства Джорджей Мелони.Самые яростные его критики утверждают, что таким способом он спасается от угроз, которые могут возникнуть ему лично из-за военно-политической турбулентности, вызванной и поражениями на фронтах спецвоенной операции (СВО), и растущим недовольством Запада действиями своего незадачливого протеже, который не может выполнить ничего из ему заданного. Ни нанести "стратегическое поражение" России, ни склонить ее к переговорам и дать Западу необходимую временную передышку, чтобы лучше подготовиться к новой войне.Однако сам Зеленский говорит, что шарится по Европам с одной целью — ознакомить евролидеров со своим "планом победы", который в США не впечатлил тамошнего президента Джо Байдена, но должен, по задумке автора, потрясти воображение и найти поддержку европейцев. Зеленский даже назвал первый пункт своего плана: "Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру".На Балканах Зеленский развивал свою мысль: "Имеет ли Украина место в НАТО? Если да и это будет должным образом подтверждено, Путин геополитически проиграет. Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру".На самом же деле Зеленский действует по излюбленному и апробированному многажды принципу всех патентованных попрошаек — проси максимум, может, получишь искомый минимум, то есть то, что и нужно. И Зеленский знает, что делает, недаром же ему в США присвоили прозвище "королева попрошаек", а кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал его лучшим продавцом в истории, который насобачился продавать Америке пустые обещания и наполненный зоологической русофобией воздух в обмен на миллиарды долларов дармовых денег американских налогоплательщиков.В России, например, депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик первый пункт плана Зеленского уже назвал роковым шагом для Украины, а глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов — дорогой в пропасть. Однако Зеленский рассчитывает получить от главных европейских стран, с одной стороны, подтверждение политико-дипломатической поддержки Украины в ее противостоянии с Россией, а с другой — хоть какие-то деньги. И деньги, надо отметить, немалые — ЕС застыл перед выделением Украине 35 млрд евро, полученных от доходов замороженных в Европе российских активов.И расчеты Зеленского не беспочвенны, а полностью ложатся в новую парадигму отношения США к украинскому конфликту. Вашингтон хочет переложить основные тяготы финансирования войны с Россией на плечи европейцев. И Зеленский, делясь по его словам, "планом победы" после США "со всеми, кто может помочь достичь его целей", это знает точно. И потому утверждает: "Мы рассчитываем на лидерство президента Байдена. Мы рассчитываем на мощные и мудрые шаги Британии, Франции, Германии и Италии, которые принесут безопасность и мир в Европу".В переводе на русский язык это означает "давайте деньги и не кочевряжьтесь, ведь все равно дадите — США из вас эти суммы выдавят".И главным образом потому, что позиция Зеленского и его неонацистов-русофобов как бы зависла между двумя взаимоисключающими тенденциями. Это странные, но очень определенные, полностью детерминированные происходящим геополитические весы.Во-первых, несмотря ни на что, нарастает усталость от Украины, помощь которой становится для европейцев причиной ухудшения их уровня жизни. Как главное следствие — общая стагнация европейских экономик даже грандов: Германии, Франции, Италии, стран Бенилюкса.И потому то же немецкое издание Bild * уже утверждает: многие немцы рассчитывают, что в ходе визита эрзац-президента Украины в Германию "максимум, что сделают чиновники ФРГ, с которыми Зеленский хочет пересечься, пообещают, как всегда, безграничную поддержку, улыбнутся и руку пожмут". Все! И канцлер Шольц вроде бы с этим тоже согласен. Во всяком случае, он по-прежнему не хочет давать Киеву ни разрешения на удары дальнобоем вглубь Росси, ни мощные ракеты "Таурус".Но, увы, общая немецкая помощь будет сокращаться только со следующего года. Потому что, во-вторых, в войне между Украиной и Россией Запад максимально задрал планку своих задач и задумок. И слишком много поставил на кон.Помните, как бывший главный евродипломат Жозеп Боррель в эфире CNN признавал, что Запад в Украине ведет войну в своих интересах. И что это война против гегемонии США и за новый многополярный мир, в котором не будет лидерства Запада и этоф самой гегемонии США, которая так важна для Борреля. По его словам, в случае победы России "интересы США и Европы будут сильно повреждены". И потому Запад помогает Киеву не из любви к украинцам.Боррель так и сказал: "Это не вопрос поддержки Украины. Это в наших собственных интересах. Это также в интересах США как глобального игрока. Такого, который должен восприниматься как надежный партнер, поставщик безопасности для союзников". И призвал страны Евросоюза разрешить удары западным оружием по аэропортам и пусковым площадкам на территории РоссииЕще более откровенно по этому поводу высказался недавно французский историк Эммануэль Тодд: "Если Россия потерпит поражение, подчинение Европы американцам продлится еще век, но если проиграет Украина, НАТО развалится, а Европа останется свободной". Во как!По словам Тодда, сейчас наблюдается тотальный упадок западного мира, при котором европейские державы впадают все в более глубокую зависимость от США, а конфликт в Украине лишь подчеркнул этот недуг. Но, по его мнению, и война – не выход, ибо украинская армия отступает и ей "трудно пополнять ряды", а "западные экономические санкции больнее ударили по европейской экономике, чем по российской".Сегодня в это трудно поверить, но этот евроскептицизм повлиял даже на Зеленского. И в главном вопросе – членстве в НАТО. Если коллективный Запад уже выработал для себя новую формулу "победы Украины", которая заключается в том, что она-де станет членом НАТО и этим утрет нос Москве (мол, Россия не хочет, чтобы Украина вступала в НАТО, а она вступит), то Зеленский готов довольствоваться и малым -- только приглашением в Альянс.На пресс-конференции по итогам недавних переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем Зеленский заявил, что Украина хочет получить в первую очередь хотя бы просто приглашение в НАТО, а не членство. По его словам, уже это будет означать усиление политической позиции Киева. "Мы хотим получить первый шаг -- приглашение. Приглашение в Альянс не является членством в НАТО. Да, лучше быть членом НАТО. Но мы говорим про усиление нашей позиции сейчас, не после конфликта, не через десять лет, не через тридцать", -- сказал Зеленский.Как видим, в этих словах есть главное – понимание того, что как в танго важны два партнера, так и на потенциальных переговорах о мире нужно согласие России. А Россия за переговорный стол никогда не пойдет, если Украина будет членом НАТО. Даже не вся, а то, что от нее останется в результате СВО и отпадения Крым и регионов Новороссии и Донбасса.Потому что при вступлении Украины в Альянс для Москвы обнуляется сама идея СВО. И становятся бесполезными и напрасными все погибшие в ней россияне. Ведь спецоперация ведется для устранения причин возникновения угроз безопасности России на западном (читай – украинском) направлении. А главная угроза – НАТО.Все на самом деле очень просто: будет Украина членом НАТО – ракеты Альянса приблизятся к России непосредственно и максимально близко. Будет Украина по результатам СВО опять объявлена нейтральной и внеблоковой – подлетное время для натовских ракет если и не удлинится, то останется прежним, таким, как сейчас. Президент России Владимир Путин и все остальные российские руководители за ним многократно говорили об этом открыто и откровенно.Наряду с демилитаризацией и денацификацией нейтральный статус Украины – это главная цель СВО. Но Запад демонстративно не хочет понимать эту точку зрения и эту позицию Москвы. Уничтожение России – вот его цель, которую он, как видим, уже и не скрывает. А неонацистская Украина Зеленского в этом процессе – только ударный инструмент, а украинцы – расходный материал.До Зеленского это, походу, начинает доходить, но сделать с этим пониманием он ничего не может. Или уже и не хочет – за все заплачено, а кто платит, тот и танцует партнера, даже если он находится в позе просителя. О странном поведении Макрона при встрече с Зеленским - в статье "Лондон-Париж Зеленского: "Макрон несколько раз мягко погладил его по спине"*СМИ, признанное в России иноагентом
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Владимир Скачко
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украина, россия, сша, владимир зеленский, олаф шольц, джо байден, нато, ес, рамштайн, эксклюзив
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Джо Байден, НАТО, ЕС, Рамштайн, Эксклюзив

Евровояж "королевы попрошаек". Зеленский просит максимум, чтобы получить минимум

06:51 11.10.2024 (обновлено: 09:44 11.10.2024)
 
Зеленский возмущается
Зеленский возмущается
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Несмотря на отказ Запада проводить встречу на самом высоком уровне на авиабазе "Рамштайн" и второй "саммит мира", просроченный глава Украины Владимир Зеленский продолжает свой затяжной визит по европейским странам
Он уже посетил саммит "Украина — Юго-Восточная Европа" с участием представителей большинства балканских стран. Теперь планирует посетить Францию, Британию, Германию и Италию. В четверг, 10 октября 2024 года, состоялась встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В Лондоне Зеленский уже встретился с премьером Британии Киром Стармером. Затем в пятницу, 11 октября, Зеленский отправится в Берлин, где у него запланированы встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Точно так же он намерен посетить Рим, чтобы встретиться с главой итальянского правительства Джорджей Мелони.
Самые яростные его критики утверждают, что таким способом он спасается от угроз, которые могут возникнуть ему лично из-за военно-политической турбулентности, вызванной и поражениями на фронтах спецвоенной операции (СВО), и растущим недовольством Запада действиями своего незадачливого протеже, который не может выполнить ничего из ему заданного. Ни нанести "стратегическое поражение" России, ни склонить ее к переговорам и дать Западу необходимую временную передышку, чтобы лучше подготовиться к новой войне.
Однако сам Зеленский говорит, что шарится по Европам с одной целью — ознакомить евролидеров со своим "планом победы", который в США не впечатлил тамошнего президента Джо Байдена, но должен, по задумке автора, потрясти воображение и найти поддержку европейцев. Зеленский даже назвал первый пункт своего плана: "Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру".
На Балканах Зеленский развивал свою мысль: "Имеет ли Украина место в НАТО? Если да и это будет должным образом подтверждено, Путин геополитически проиграет. Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру".
На самом же деле Зеленский действует по излюбленному и апробированному многажды принципу всех патентованных попрошаек — проси максимум, может, получишь искомый минимум, то есть то, что и нужно. И Зеленский знает, что делает, недаром же ему в США присвоили прозвище "королева попрошаек", а кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал его лучшим продавцом в истории, который насобачился продавать Америке пустые обещания и наполненный зоологической русофобией воздух в обмен на миллиарды долларов дармовых денег американских налогоплательщиков.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
В России, например, депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик первый пункт плана Зеленского уже назвал роковым шагом для Украины, а глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов — дорогой в пропасть.
Однако Зеленский рассчитывает получить от главных европейских стран, с одной стороны, подтверждение политико-дипломатической поддержки Украины в ее противостоянии с Россией, а с другой — хоть какие-то деньги. И деньги, надо отметить, немалые — ЕС застыл перед выделением Украине 35 млрд евро, полученных от доходов замороженных в Европе российских активов.
И расчеты Зеленского не беспочвенны, а полностью ложатся в новую парадигму отношения США к украинскому конфликту. Вашингтон хочет переложить основные тяготы финансирования войны с Россией на плечи европейцев. И Зеленский, делясь по его словам, "планом победы" после США "со всеми, кто может помочь достичь его целей", это знает точно. И потому утверждает: "Мы рассчитываем на лидерство президента Байдена. Мы рассчитываем на мощные и мудрые шаги Британии, Франции, Германии и Италии, которые принесут безопасность и мир в Европу".
В переводе на русский язык это означает "давайте деньги и не кочевряжьтесь, ведь все равно дадите — США из вас эти суммы выдавят".
И главным образом потому, что позиция Зеленского и его неонацистов-русофобов как бы зависла между двумя взаимоисключающими тенденциями. Это странные, но очень определенные, полностью детерминированные происходящим геополитические весы.
Во-первых, несмотря ни на что, нарастает усталость от Украины, помощь которой становится для европейцев причиной ухудшения их уровня жизни. Как главное следствие — общая стагнация европейских экономик даже грандов: Германии, Франции, Италии, стран Бенилюкса.
И потому то же немецкое издание Bild * уже утверждает: многие немцы рассчитывают, что в ходе визита эрзац-президента Украины в Германию "максимум, что сделают чиновники ФРГ, с которыми Зеленский хочет пересечься, пообещают, как всегда, безграничную поддержку, улыбнутся и руку пожмут". Все! И канцлер Шольц вроде бы с этим тоже согласен. Во всяком случае, он по-прежнему не хочет давать Киеву ни разрешения на удары дальнобоем вглубь Росси, ни мощные ракеты "Таурус".
Но, увы, общая немецкая помощь будет сокращаться только со следующего года. Потому что, во-вторых, в войне между Украиной и Россией Запад максимально задрал планку своих задач и задумок. И слишком много поставил на кон.
Помните, как бывший главный евродипломат Жозеп Боррель в эфире CNN признавал, что Запад в Украине ведет войну в своих интересах. И что это война против гегемонии США и за новый многополярный мир, в котором не будет лидерства Запада и этоф самой гегемонии США, которая так важна для Борреля. По его словам, в случае победы России "интересы США и Европы будут сильно повреждены". И потому Запад помогает Киеву не из любви к украинцам.
Боррель так и сказал: "Это не вопрос поддержки Украины. Это в наших собственных интересах. Это также в интересах США как глобального игрока. Такого, который должен восприниматься как надежный партнер, поставщик безопасности для союзников". И призвал страны Евросоюза разрешить удары западным оружием по аэропортам и пусковым площадкам на территории России
Еще более откровенно по этому поводу высказался недавно французский историк Эммануэль Тодд: "Если Россия потерпит поражение, подчинение Европы американцам продлится еще век, но если проиграет Украина, НАТО развалится, а Европа останется свободной". Во как!
По словам Тодда, сейчас наблюдается тотальный упадок западного мира, при котором европейские державы впадают все в более глубокую зависимость от США, а конфликт в Украине лишь подчеркнул этот недуг. Но, по его мнению, и война – не выход, ибо украинская армия отступает и ей "трудно пополнять ряды", а "западные экономические санкции больнее ударили по европейской экономике, чем по российской".
Сегодня в это трудно поверить, но этот евроскептицизм повлиял даже на Зеленского. И в главном вопросе – членстве в НАТО. Если коллективный Запад уже выработал для себя новую формулу "победы Украины", которая заключается в том, что она-де станет членом НАТО и этим утрет нос Москве (мол, Россия не хочет, чтобы Украина вступала в НАТО, а она вступит), то Зеленский готов довольствоваться и малым -- только приглашением в Альянс.
На пресс-конференции по итогам недавних переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем Зеленский заявил, что Украина хочет получить в первую очередь хотя бы просто приглашение в НАТО, а не членство. По его словам, уже это будет означать усиление политической позиции Киева. "Мы хотим получить первый шаг -- приглашение. Приглашение в Альянс не является членством в НАТО. Да, лучше быть членом НАТО. Но мы говорим про усиление нашей позиции сейчас, не после конфликта, не через десять лет, не через тридцать", -- сказал Зеленский.
Как видим, в этих словах есть главное – понимание того, что как в танго важны два партнера, так и на потенциальных переговорах о мире нужно согласие России. А Россия за переговорный стол никогда не пойдет, если Украина будет членом НАТО. Даже не вся, а то, что от нее останется в результате СВО и отпадения Крым и регионов Новороссии и Донбасса.
Потому что при вступлении Украины в Альянс для Москвы обнуляется сама идея СВО. И становятся бесполезными и напрасными все погибшие в ней россияне. Ведь спецоперация ведется для устранения причин возникновения угроз безопасности России на западном (читай – украинском) направлении. А главная угроза – НАТО.
Все на самом деле очень просто: будет Украина членом НАТО – ракеты Альянса приблизятся к России непосредственно и максимально близко. Будет Украина по результатам СВО опять объявлена нейтральной и внеблоковой – подлетное время для натовских ракет если и не удлинится, то останется прежним, таким, как сейчас. Президент России Владимир Путин и все остальные российские руководители за ним многократно говорили об этом открыто и откровенно.
Наряду с демилитаризацией и денацификацией нейтральный статус Украины – это главная цель СВО. Но Запад демонстративно не хочет понимать эту точку зрения и эту позицию Москвы. Уничтожение России – вот его цель, которую он, как видим, уже и не скрывает. А неонацистская Украина Зеленского в этом процессе – только ударный инструмент, а украинцы – расходный материал.
До Зеленского это, походу, начинает доходить, но сделать с этим пониманием он ничего не может. Или уже и не хочет – за все заплачено, а кто платит, тот и танцует партнера, даже если он находится в позе просителя.
О странном поведении Макрона при встрече с Зеленским - в статье "Лондон-Париж Зеленского: "Макрон несколько раз мягко погладил его по спине"
*СМИ, признанное в России иноагентом
 
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