https://ukraina.ru/20241011/1058018115.html

Евровояж "королевы попрошаек". Зеленский просит максимум, чтобы получить минимум

Евровояж "королевы попрошаек". Зеленский просит максимум, чтобы получить минимум - 11.10.2024 Украина.ру

Евровояж "королевы попрошаек". Зеленский просит максимум, чтобы получить минимум

Несмотря на отказ Запада проводить встречу на самом высоком уровне на авиабазе "Рамштайн" и второй "саммит мира", просроченный глава Украины Владимир Зеленский продолжает свой затяжной визит по европейским странам

2024-10-11T06:51

2024-10-11T06:51

2024-10-11T09:44

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Он уже посетил саммит "Украина — Юго-Восточная Европа" с участием представителей большинства балканских стран. Теперь планирует посетить Францию, Британию, Германию и Италию. В четверг, 10 октября 2024 года, состоялась встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В Лондоне Зеленский уже встретился с премьером Британии Киром Стармером. Затем в пятницу, 11 октября, Зеленский отправится в Берлин, где у него запланированы встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Точно так же он намерен посетить Рим, чтобы встретиться с главой итальянского правительства Джорджей Мелони.Самые яростные его критики утверждают, что таким способом он спасается от угроз, которые могут возникнуть ему лично из-за военно-политической турбулентности, вызванной и поражениями на фронтах спецвоенной операции (СВО), и растущим недовольством Запада действиями своего незадачливого протеже, который не может выполнить ничего из ему заданного. Ни нанести "стратегическое поражение" России, ни склонить ее к переговорам и дать Западу необходимую временную передышку, чтобы лучше подготовиться к новой войне.Однако сам Зеленский говорит, что шарится по Европам с одной целью — ознакомить евролидеров со своим "планом победы", который в США не впечатлил тамошнего президента Джо Байдена, но должен, по задумке автора, потрясти воображение и найти поддержку европейцев. Зеленский даже назвал первый пункт своего плана: "Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру".На Балканах Зеленский развивал свою мысль: "Имеет ли Украина место в НАТО? Если да и это будет должным образом подтверждено, Путин геополитически проиграет. Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру".На самом же деле Зеленский действует по излюбленному и апробированному многажды принципу всех патентованных попрошаек — проси максимум, может, получишь искомый минимум, то есть то, что и нужно. И Зеленский знает, что делает, недаром же ему в США присвоили прозвище "королева попрошаек", а кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал его лучшим продавцом в истории, который насобачился продавать Америке пустые обещания и наполненный зоологической русофобией воздух в обмен на миллиарды долларов дармовых денег американских налогоплательщиков.В России, например, депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик первый пункт плана Зеленского уже назвал роковым шагом для Украины, а глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов — дорогой в пропасть. Однако Зеленский рассчитывает получить от главных европейских стран, с одной стороны, подтверждение политико-дипломатической поддержки Украины в ее противостоянии с Россией, а с другой — хоть какие-то деньги. И деньги, надо отметить, немалые — ЕС застыл перед выделением Украине 35 млрд евро, полученных от доходов замороженных в Европе российских активов.И расчеты Зеленского не беспочвенны, а полностью ложатся в новую парадигму отношения США к украинскому конфликту. Вашингтон хочет переложить основные тяготы финансирования войны с Россией на плечи европейцев. И Зеленский, делясь по его словам, "планом победы" после США "со всеми, кто может помочь достичь его целей", это знает точно. И потому утверждает: "Мы рассчитываем на лидерство президента Байдена. Мы рассчитываем на мощные и мудрые шаги Британии, Франции, Германии и Италии, которые принесут безопасность и мир в Европу".В переводе на русский язык это означает "давайте деньги и не кочевряжьтесь, ведь все равно дадите — США из вас эти суммы выдавят".И главным образом потому, что позиция Зеленского и его неонацистов-русофобов как бы зависла между двумя взаимоисключающими тенденциями. Это странные, но очень определенные, полностью детерминированные происходящим геополитические весы.Во-первых, несмотря ни на что, нарастает усталость от Украины, помощь которой становится для европейцев причиной ухудшения их уровня жизни. Как главное следствие — общая стагнация европейских экономик даже грандов: Германии, Франции, Италии, стран Бенилюкса.И потому то же немецкое издание Bild * уже утверждает: многие немцы рассчитывают, что в ходе визита эрзац-президента Украины в Германию "максимум, что сделают чиновники ФРГ, с которыми Зеленский хочет пересечься, пообещают, как всегда, безграничную поддержку, улыбнутся и руку пожмут". Все! И канцлер Шольц вроде бы с этим тоже согласен. Во всяком случае, он по-прежнему не хочет давать Киеву ни разрешения на удары дальнобоем вглубь Росси, ни мощные ракеты "Таурус".Но, увы, общая немецкая помощь будет сокращаться только со следующего года. Потому что, во-вторых, в войне между Украиной и Россией Запад максимально задрал планку своих задач и задумок. И слишком много поставил на кон.Помните, как бывший главный евродипломат Жозеп Боррель в эфире CNN признавал, что Запад в Украине ведет войну в своих интересах. И что это война против гегемонии США и за новый многополярный мир, в котором не будет лидерства Запада и этоф самой гегемонии США, которая так важна для Борреля. По его словам, в случае победы России "интересы США и Европы будут сильно повреждены". И потому Запад помогает Киеву не из любви к украинцам.Боррель так и сказал: "Это не вопрос поддержки Украины. Это в наших собственных интересах. Это также в интересах США как глобального игрока. Такого, который должен восприниматься как надежный партнер, поставщик безопасности для союзников". И призвал страны Евросоюза разрешить удары западным оружием по аэропортам и пусковым площадкам на территории РоссииЕще более откровенно по этому поводу высказался недавно французский историк Эммануэль Тодд: "Если Россия потерпит поражение, подчинение Европы американцам продлится еще век, но если проиграет Украина, НАТО развалится, а Европа останется свободной". Во как!По словам Тодда, сейчас наблюдается тотальный упадок западного мира, при котором европейские державы впадают все в более глубокую зависимость от США, а конфликт в Украине лишь подчеркнул этот недуг. Но, по его мнению, и война – не выход, ибо украинская армия отступает и ей "трудно пополнять ряды", а "западные экономические санкции больнее ударили по европейской экономике, чем по российской".Сегодня в это трудно поверить, но этот евроскептицизм повлиял даже на Зеленского. И в главном вопросе – членстве в НАТО. Если коллективный Запад уже выработал для себя новую формулу "победы Украины", которая заключается в том, что она-де станет членом НАТО и этим утрет нос Москве (мол, Россия не хочет, чтобы Украина вступала в НАТО, а она вступит), то Зеленский готов довольствоваться и малым -- только приглашением в Альянс.На пресс-конференции по итогам недавних переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем Зеленский заявил, что Украина хочет получить в первую очередь хотя бы просто приглашение в НАТО, а не членство. По его словам, уже это будет означать усиление политической позиции Киева. "Мы хотим получить первый шаг -- приглашение. Приглашение в Альянс не является членством в НАТО. Да, лучше быть членом НАТО. Но мы говорим про усиление нашей позиции сейчас, не после конфликта, не через десять лет, не через тридцать", -- сказал Зеленский.Как видим, в этих словах есть главное – понимание того, что как в танго важны два партнера, так и на потенциальных переговорах о мире нужно согласие России. А Россия за переговорный стол никогда не пойдет, если Украина будет членом НАТО. Даже не вся, а то, что от нее останется в результате СВО и отпадения Крым и регионов Новороссии и Донбасса.Потому что при вступлении Украины в Альянс для Москвы обнуляется сама идея СВО. И становятся бесполезными и напрасными все погибшие в ней россияне. Ведь спецоперация ведется для устранения причин возникновения угроз безопасности России на западном (читай – украинском) направлении. А главная угроза – НАТО.Все на самом деле очень просто: будет Украина членом НАТО – ракеты Альянса приблизятся к России непосредственно и максимально близко. Будет Украина по результатам СВО опять объявлена нейтральной и внеблоковой – подлетное время для натовских ракет если и не удлинится, то останется прежним, таким, как сейчас. Президент России Владимир Путин и все остальные российские руководители за ним многократно говорили об этом открыто и откровенно.Наряду с демилитаризацией и денацификацией нейтральный статус Украины – это главная цель СВО. Но Запад демонстративно не хочет понимать эту точку зрения и эту позицию Москвы. Уничтожение России – вот его цель, которую он, как видим, уже и не скрывает. А неонацистская Украина Зеленского в этом процессе – только ударный инструмент, а украинцы – расходный материал.До Зеленского это, походу, начинает доходить, но сделать с этим пониманием он ничего не может. Или уже и не хочет – за все заплачено, а кто платит, тот и танцует партнера, даже если он находится в позе просителя. О странном поведении Макрона при встрече с Зеленским - в статье "Лондон-Париж Зеленского: "Макрон несколько раз мягко погладил его по спине"*СМИ, признанное в России иноагентом

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украина, россия, сша, владимир зеленский, олаф шольц, джо байден, нато, ес, рамштайн, эксклюзив