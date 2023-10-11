https://ukraina.ru/20231011/1050078294.html
Возможный удар США по Ирану обрушит поддержку Украины - Пушков
Возможный удар США по Ирану обрушит поддержку Украины - Пушков - 11.10.2023 Украина.ру
Возможный удар США по Ирану обрушит поддержку Украины - Пушков
Удар США по Ирану маловероятен, но если "антииранская коалиция" в Конгрессе США из-за эскалации в Израиле сможет его "продавить", это сильно навредит поддержке Украины, а фокус внимания в мире окончательно сместится на Ближний Восток. Об этом сенатор Алексей Пушков 11 октября заявил в своём телеграм-канале
2023-10-11T08:30
2023-10-11T08:30
2023-10-11T08:31
новости
алексей пушков
сша
иран
украина
израиль
хезболла
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По его словам, в США создаётся межпартийная "антииранская коалиция", в которую входят такие демократы-ястребы, как сенатор Линдси Грэм, и часть республиканцев, возглавляемых Десантисом. Они обвиняют Иран в поддержке Хезболлы и ХАМАС, призывают нанести по нему удар."Если США пойдут по этому пути, то кризис на Ближнем Востоке точно нанесёт мощный удар по поддержке Украины - фокус внимания окончательно сместится на Ближний и Средний Восток. На сегодня такой сценарий маловероятен. Но ничего нельзя исключить", - отмечает Пушков.Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил о недопустимости вмешательства Ирана в конфликт в Израиле. Он сказал, что не хотел бы, чтобы этот конфликт расширялся и исламской республике "не следует вмешиваться".Иран поддерживает "чаяния палестинского народа", но опровергает утверждения, что республика принимала участие в операции против Израиля.
https://ukraina.ru/20231010/1050039494.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, алексей пушков, сша, иран, украина, израиль, хезболла, хамас
Новости, Алексей Пушков, США, Иран, Украина, Израиль, Хезболла, ХАМАС
Возможный удар США по Ирану обрушит поддержку Украины - Пушков
08:30 11.10.2023 (обновлено: 08:31 11.10.2023)
Удар США по Ирану маловероятен, но если "антииранская коалиция" в Конгрессе США из-за эскалации в Израиле сможет его "продавить", это сильно навредит поддержке Украины, а фокус внимания в мире окончательно сместится на Ближний Восток. Об этом сенатор Алексей Пушков 11 октября заявил в своём телеграм-канале
По его словам, в США создаётся межпартийная "антииранская коалиция", в которую входят такие демократы-ястребы, как сенатор Линдси Грэм, и часть республиканцев, возглавляемых Десантисом. Они обвиняют Иран в поддержке Хезболлы и ХАМАС, призывают нанести по нему удар.
"Если США пойдут по этому пути, то кризис на Ближнем Востоке точно нанесёт мощный удар по поддержке Украины - фокус внимания окончательно сместится на Ближний и Средний Восток. На сегодня такой сценарий маловероятен. Но ничего нельзя исключить", - отмечает Пушков.
Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил о недопустимости вмешательства Ирана в конфликт в Израиле. Он сказал, что не хотел бы, чтобы этот конфликт расширялся и исламской республике "не следует вмешиваться".
Иран поддерживает "чаяния палестинского народа", но опровергает утверждения, что республика принимала участие в операции против Израиля.