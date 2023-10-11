https://ukraina.ru/20231011/1050078115.html

Детей иностранцев-участников СВО предложили обучать бесплатно

Детей иностранцев-участников СВО предложили обучать бесплатно - 11.10.2023 Украина.ру

Детей иностранцев-участников СВО предложили обучать бесплатно

Депутат Госдумы Яна Лантратова направила заместителю председателя СФ Андрею Турчаку письмо, в котором предложила предоставить детям иностранных граждан, участвующих в спецоперации и служащих по контракту в Вооружённых силах РФ, право на бесплатное обучение в колледжах. Об этом со ссылкой на документ 11 октября сообщает РИА Новости

2023-10-11T08:00

2023-10-11T08:00

2023-10-11T08:01

россия

образование

сво

госдума

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"Представляется перспективным введение бесплатного обучения для членов семей (детей) иностранных граждан, заключивших контракты с целью участия в СВО", - говорится в письме.В документы описывались проблемы, выявленные депутатом в рамках рабочей группы по вопросам СВО и связанные с отсутствием для детей погибших участников СВО специальных прав при поступлении в учреждения среднего профессионального образования.По словам Лантратовой, в настоящее время право на преимущественное зачисление в колледжи предоставляется детям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, детям военных и росгвардейцев при условии их участия в специальной военной операции, а также детям мобилизованных и добровольцев.Преимущественное право этим детям предоставляется при условии успешного прохождения ими вступительных испытаний (если они проводятся), при прочих равных условиях."Дополнительной мерой поддержки могло бы стать законодательное закрепление квот для детей военнослужащих, ветеранов боевых действий, а также лиц, погибших или без вести отсутствующих (пропавших) при исполнении воинского долга", - считает Лантратова.По мнению парламентария, целесообразно распространить преимущественное право на поступление в рамках квот "также на иных членов семей вышеупомянутых лиц".

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, образование, сво, госдума