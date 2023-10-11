https://ukraina.ru/20231011/1050077599.html

ВС России за сутки выбили ВСУ из 10 опорных пунктов в Запорожской области - Рогов

ВС России за сутки выбили ВСУ из 10 опорных пунктов в Запорожской области - Рогов - 11.10.2023 Украина.ру

ВС России за сутки выбили ВСУ из 10 опорных пунктов в Запорожской области - Рогов

Подразделения ВС России за сутки выбили ВСУ из 10 опорных пунктов на Времевском направлении Запорожского фронта. Об этом председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщает в своём телеграм-канале

2023-10-11T06:21

2023-10-11T06:21

2023-10-11T06:22

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"На Времевском направлении у нас очевидные успехи. Менее чем за сутки взято порядка 10 опорников врага. Наши ребята освободили этот участок, инициатива полностью в наших руках", - говорится в сообщении.По словам Рогова, в последние сутки ВСУ очень активно используют на Запорожской линии боевого соприкосновения артиллерию, а также дроны-камикадзе.По информации начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского, ударные вертолёты и штурмовики российской группировки "Запад" нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по трём бригадам ВСУ на Купянском направлении.

https://ukraina.ru/20231011/1050068774.html

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2023

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новости, россия, сво, всу, владимир рогов