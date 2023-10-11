ВС России за сутки выбили ВСУ из 10 опорных пунктов в Запорожской области - Рогов - 11.10.2023 Украина.ру
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ВС России за сутки выбили ВСУ из 10 опорных пунктов в Запорожской области - Рогов
ВС России за сутки выбили ВСУ из 10 опорных пунктов в Запорожской области - Рогов - 11.10.2023 Украина.ру
ВС России за сутки выбили ВСУ из 10 опорных пунктов в Запорожской области - Рогов
Подразделения ВС России за сутки выбили ВСУ из 10 опорных пунктов на Времевском направлении Запорожского фронта. Об этом председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщает в своём телеграм-канале
2023-10-11T06:21
2023-10-11T06:22
новости
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всу
владимир рогов
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"На Времевском направлении у нас очевидные успехи. Менее чем за сутки взято порядка 10 опорников врага. Наши ребята освободили этот участок, инициатива полностью в наших руках", - говорится в сообщении.По словам Рогова, в последние сутки ВСУ очень активно используют на Запорожской линии боевого соприкосновения артиллерию, а также дроны-камикадзе.По информации начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского, ударные вертолёты и штурмовики российской группировки "Запад" нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по трём бригадам ВСУ на Купянском направлении.
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новости, россия, сво, всу, владимир рогов
Новости, Россия, СВО, ВСУ, Владимир Рогов

ВС России за сутки выбили ВСУ из 10 опорных пунктов в Запорожской области - Рогов

06:21 11.10.2023 (обновлено: 06:22 11.10.2023)
 
© РИА НовостиВладимир Рогов интервью
Владимир Рогов интервью - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости
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Подразделения ВС России за сутки выбили ВСУ из 10 опорных пунктов на Времевском направлении Запорожского фронта. Об этом председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщает в своём телеграм-канале
"На Времевском направлении у нас очевидные успехи. Менее чем за сутки взято порядка 10 опорников врага. Наши ребята освободили этот участок, инициатива полностью в наших руках", - говорится в сообщении.
По словам Рогова, в последние сутки ВСУ очень активно используют на Запорожской линии боевого соприкосновения артиллерию, а также дроны-камикадзе.
По информации начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского, ударные вертолёты и штурмовики российской группировки "Запад" нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по трём бригадам ВСУ на Купянском направлении.
Алексей Васильев интервью
05:11
Алексей Васильев: Когда Россия снесет "бульдозером" ВСУ в Авдеевке, местные бароны побегут переобуватьсяВСУ должны вести активную оборону. Они не могут просто так сидеть в бункере. Если они будут сидеть в бункере, туда подойдут наши штурмовики, бросят гранату и всех накроют. Противнику необходимо вылезать, стрелять и корректировать огонь артиллерии
 
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