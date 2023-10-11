ВС России за сутки выбили ВСУ из 10 опорных пунктов в Запорожской области - Рогов
06:21 11.10.2023 (обновлено: 06:22 11.10.2023)
Подразделения ВС России за сутки выбили ВСУ из 10 опорных пунктов на Времевском направлении Запорожского фронта. Об этом председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщает в своём телеграм-канале
"На Времевском направлении у нас очевидные успехи. Менее чем за сутки взято порядка 10 опорников врага. Наши ребята освободили этот участок, инициатива полностью в наших руках", - говорится в сообщении.
По словам Рогова, в последние сутки ВСУ очень активно используют на Запорожской линии боевого соприкосновения артиллерию, а также дроны-камикадзе.
По информации начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского, ударные вертолёты и штурмовики российской группировки "Запад" нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по трём бригадам ВСУ на Купянском направлении.
05:11Алексей Васильев: Когда Россия снесет "бульдозером" ВСУ в Авдеевке, местные бароны побегут переобуватьсяВСУ должны вести активную оборону. Они не могут просто так сидеть в бункере. Если они будут сидеть в бункере, туда подойдут наши штурмовики, бросят гранату и всех накроют. Противнику необходимо вылезать, стрелять и корректировать огонь артиллерии