Самолёты и вертолёты группировки "Запад" нанесли под Купянском 14 ударов по бригадам ВСУ - 11.10.2023 Украина.ру
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Самолёты и вертолёты группировки "Запад" нанесли под Купянском 14 ударов по бригадам ВСУ
Самолёты и вертолёты группировки "Запад" нанесли под Купянском 14 ударов по бригадам ВСУ - 11.10.2023 Украина.ру
Самолёты и вертолёты группировки "Запад" нанесли под Купянском 14 ударов по бригадам ВСУ
Ударные вертолёты и штурмовики российской группировки "Запад" нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по трём бригадам ВСУ на Купянском направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского 11 октября сообщает РИА Новости
2023-10-11T05:58
2023-10-11T05:59
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"На Купянском направлении экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28, самолёты штурмовой авиации группировки войск "Запад" нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое", - рассказал Зыбинский.Также сообщается о двух ударах по взводным опорным пунктам украинской 4-й танковой бригады в районе Макеевки, которые нанесли расчёты тяжёлых огнемётных систем. И об уничтожении в ходе контрбатарейной борьбы 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Акация" и двух минометных расчетов ВСУ в районах Кисловки и Новоосиновки.По словам начальника пресс-службы, "общие потери противника составили более четырёх взводов живой силы, два пикапа, два беспилотных летательных аппарата".
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новости, россия, сво, вкс, вс рф, всу, купянское направление
Новости, Россия, СВО, ВКС, ВС РФ, ВСУ, Купянское направление

Самолёты и вертолёты группировки "Запад" нанесли под Купянском 14 ударов по бригадам ВСУ

05:58 11.10.2023 (обновлено: 05:59 11.10.2023)
 
© РИА Новости . Павел Герасимов / Перейти в фотобанкВоенные учения в Ленинградской области
Военные учения в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Павел Герасимов
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Ударные вертолёты и штурмовики российской группировки "Запад" нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по трём бригадам ВСУ на Купянском направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского 11 октября сообщает РИА Новости
"На Купянском направлении экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28, самолёты штурмовой авиации группировки войск "Запад" нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое", - рассказал Зыбинский.
Также сообщается о двух ударах по взводным опорным пунктам украинской 4-й танковой бригады в районе Макеевки, которые нанесли расчёты тяжёлых огнемётных систем. И об уничтожении в ходе контрбатарейной борьбы 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Акация" и двух минометных расчетов ВСУ в районах Кисловки и Новоосиновки.
По словам начальника пресс-службы, "общие потери противника составили более четырёх взводов живой силы, два пикапа, два беспилотных летательных аппарата".
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