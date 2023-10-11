Ка-52М с новой "всепогодной" РЛС испытают в зоне СВО - источник - 11.10.2023 Украина.ру
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Ка-52М с новой "всепогодной" РЛС испытают в зоне СВО - источник
Ка-52М с новой "всепогодной" РЛС испытают в зоне СВО - источник - 11.10.2023 Украина.ру
Ка-52М с новой "всепогодной" РЛС испытают в зоне СВО - источник
Ударный вертолёт Ка-52М с новой всепогодной радиолокационной станцией планируется проверить в зоне СВО. Об этом со ссылкой на информированный источник 11 октября сообщает РИА Новости
2023-10-11T04:23
2023-10-11T04:23
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"Ударные вертолёты Ка-52М получат новую радиолокационную станцию кругового обзора, работающую в сантиметровом диапазоне. Данные станции позволят вертолётам обнаруживать широкий спектр воздушных и наземных целей, таких как самолёты, вертолёты и БПЛА противника, бронетехнику, артиллерийские позиции, скопления живой силы и другие военные объекты, в том числе в режиме радиовидения высокой детализации", - рассказал источник.По его словам, с новой РЛС ударные вертолёты Ка-52М смогут эффективно "вести всепогодную и круглосуточную разведку и целеуказание, в условиях сильных естественных и искусственных радиопопомех, в том числе смогут обнаруживать цели с низкой радиолокационной контрастностью".Новый радар позволит Ка-52М атаковать малоразмерные цели противника типа "танк" ракетами семейства "Вихрь" или "Изделие 305" в условиях нулевой оптической видимости по данным собственного целеуказания, без информации о координатах объектов противника из внешних источников.Модернизированный ударный вертолёт Ка-52М, активно используемый в зоне специальной военной операции для поддержки наземных войск и нанесения ударов по живой силе и технике ВСУ, создали по итогам применения базовой версии Ка-52А "Аллигатор" в Сирии.
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новости, россия, вс рф, вертолеты, сво
Новости, Россия, ВС РФ, вертолеты, СВО

Ка-52М с новой "всепогодной" РЛС испытают в зоне СВО - источник

04:23 11.10.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУчения "Восток-2022"
Учения Восток-2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Ударный вертолёт Ка-52М с новой всепогодной радиолокационной станцией планируется проверить в зоне СВО. Об этом со ссылкой на информированный источник 11 октября сообщает РИА Новости
"Ударные вертолёты Ка-52М получат новую радиолокационную станцию кругового обзора, работающую в сантиметровом диапазоне. Данные станции позволят вертолётам обнаруживать широкий спектр воздушных и наземных целей, таких как самолёты, вертолёты и БПЛА противника, бронетехнику, артиллерийские позиции, скопления живой силы и другие военные объекты, в том числе в режиме радиовидения высокой детализации", - рассказал источник.
По его словам, с новой РЛС ударные вертолёты Ка-52М смогут эффективно "вести всепогодную и круглосуточную разведку и целеуказание, в условиях сильных естественных и искусственных радиопопомех, в том числе смогут обнаруживать цели с низкой радиолокационной контрастностью".
Новый радар позволит Ка-52М атаковать малоразмерные цели противника типа "танк" ракетами семейства "Вихрь" или "Изделие 305" в условиях нулевой оптической видимости по данным собственного целеуказания, без информации о координатах объектов противника из внешних источников.
"Планируется, что Ка-52М с новой станцией в ближайшее время пройдёт апробацию в зоне специальной военной операции", - отметил источник.
Модернизированный ударный вертолёт Ка-52М, активно используемый в зоне специальной военной операции для поддержки наземных войск и нанесения ударов по живой силе и технике ВСУ, создали по итогам применения базовой версии Ка-52А "Аллигатор" в Сирии.
- РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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