Ка-52М с новой "всепогодной" РЛС испытают в зоне СВО - источник
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Ударный вертолёт Ка-52М с новой всепогодной радиолокационной станцией планируется проверить в зоне СВО. Об этом со ссылкой на информированный источник 11 октября сообщает РИА Новости
"Ударные вертолёты Ка-52М получат новую радиолокационную станцию кругового обзора, работающую в сантиметровом диапазоне. Данные станции позволят вертолётам обнаруживать широкий спектр воздушных и наземных целей, таких как самолёты, вертолёты и БПЛА противника, бронетехнику, артиллерийские позиции, скопления живой силы и другие военные объекты, в том числе в режиме радиовидения высокой детализации", - рассказал источник.
По его словам, с новой РЛС ударные вертолёты Ка-52М смогут эффективно "вести всепогодную и круглосуточную разведку и целеуказание, в условиях сильных естественных и искусственных радиопопомех, в том числе смогут обнаруживать цели с низкой радиолокационной контрастностью".
Новый радар позволит Ка-52М атаковать малоразмерные цели противника типа "танк" ракетами семейства "Вихрь" или "Изделие 305" в условиях нулевой оптической видимости по данным собственного целеуказания, без информации о координатах объектов противника из внешних источников.
"Планируется, что Ка-52М с новой станцией в ближайшее время пройдёт апробацию в зоне специальной военной операции", - отметил источник.
Модернизированный ударный вертолёт Ка-52М, активно используемый в зоне специальной военной операции для поддержки наземных войск и нанесения ударов по живой силе и технике ВСУ, создали по итогам применения базовой версии Ка-52А "Аллигатор" в Сирии.
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