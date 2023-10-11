Ка-52М с новой "всепогодной" РЛС испытают в зоне СВО - источник

Запорожский фронт: у ВСУ сильнее контрбатарейное оснащение, а у российской армии — авиация У украинцев нет сил для взятия Токмака, города на пути к Мелитополю и Бердянску, хотя они бросили в бой свои лучшие резервы. Им не удается расширить плацдарм на линии Работино — Вербное. Из-за этого они не могут идти вперед, так как боятся фланговых ударов российской армии, которые приведут к котлу. В нем могут оказаться до 1000 украинских солдат