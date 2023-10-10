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Пиар на крови: о диверсантах, съёмке обстрелов и самообороне в Крыму - Сева Севастопольский

Пиар на крови: о диверсантах, съёмке обстрелов и самообороне в Крыму - Сева Севастопольский - 10.10.2023 Украина.ру

Пиар на крови: о диверсантах, съёмке обстрелов и самообороне в Крыму - Сева Севастопольский

Политолог и журналист из Севастополя Всеволод Радченко (Сева Севастопольский) рассказал о цене и настоящих целях диверсантов ВСУ в Крыму, настроениях и масштабе угрозы для полуострова, имидже Украины и обороте оружия для самообороны

2023-10-10T13:10

2023-10-10T13:10

2023-10-10T13:10

видео

россия

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всу

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обстрелы

флот

черноморский флот

оружие

израиль

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0:37 – Цена пиара: наcтоящая цель морских диверсантов ВСУ; 3:01 – Ракетная угроза для Крыма; 8:11 – Настроения в Севастополе; 10:41 – Сьемка прилётов и её ограничения; 15:38 – Оружие из Украины в руках ХАМАС; 18:36 – Имидж Украины и её поддержка; 19:38 – Легализация оружия для самообороны #Радченко #Крым #Севастополь #ВСУ #обстрел #обстрелы #флот #ЧерноморскийФлот #оружие #Израиль #Палестина #ХАМАС #самооборона #прилёт #прилёты #Зеленский #Путин #Россия #СВО #спецоперация

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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