https://ukraina.ru/20231010/1050053908.html
Пиар на крови: о диверсантах, съёмке обстрелов и самообороне в Крыму - Сева Севастопольский
Пиар на крови: о диверсантах, съёмке обстрелов и самообороне в Крыму - Сева Севастопольский - 10.10.2023 Украина.ру
Пиар на крови: о диверсантах, съёмке обстрелов и самообороне в Крыму - Сева Севастопольский
Политолог и журналист из Севастополя Всеволод Радченко (Сева Севастопольский) рассказал о цене и настоящих целях диверсантов ВСУ в Крыму, настроениях и масштабе угрозы для полуострова, имидже Украины и обороте оружия для самообороны
2023-10-10T13:10
2023-10-10T13:10
2023-10-10T13:10
видео
россия
крым
всу
севастополь
обстрелы
флот
черноморский флот
оружие
израиль
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0:37 – Цена пиара: наcтоящая цель морских диверсантов ВСУ; 3:01 – Ракетная угроза для Крыма; 8:11 – Настроения в Севастополе; 10:41 – Сьемка прилётов и её ограничения; 15:38 – Оружие из Украины в руках ХАМАС; 18:36 – Имидж Украины и её поддержка; 19:38 – Легализация оружия для самообороны #Радченко #Крым #Севастополь #ВСУ #обстрел #обстрелы #флот #ЧерноморскийФлот #оружие #Израиль #Палестина #ХАМАС #самооборона #прилёт #прилёты #Зеленский #Путин #Россия #СВО #спецоперация
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Видео, Россия, Крым, ВСУ, Севастополь, обстрелы, флот, Черноморский флот, оружие, Израиль, Палестина, ХАМАС, самооборона, Владимир Зеленский, Владимир Путин, СВО, Спецоперация
Пиар на крови: о диверсантах, съёмке обстрелов и самообороне в Крыму - Сева Севастопольский
Политолог и журналист из Севастополя Всеволод Радченко (Сева Севастопольский) рассказал о цене и настоящих целях диверсантов ВСУ в Крыму, настроениях и масштабе угрозы для полуострова, имидже Украины и обороте оружия для самообороны
0:37 – Цена пиара: наcтоящая цель морских диверсантов ВСУ;
3:01 – Ракетная угроза для Крыма;
8:11 – Настроения в Севастополе;
10:41 – Сьемка прилётов и её ограничения;
15:38 – Оружие из Украины в руках ХАМАС;
18:36 – Имидж Украины и её поддержка;
19:38 – Легализация оружия для самообороны