Пиар на крови: о диверсантах, съёмке обстрелов и самообороне в Крыму - Сева Севастопольский - 10.10.2023 Украина.ру
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Пиар на крови: о диверсантах, съёмке обстрелов и самообороне в Крыму - Сева Севастопольский
Пиар на крови: о диверсантах, съёмке обстрелов и самообороне в Крыму - Сева Севастопольский - 10.10.2023 Украина.ру
Пиар на крови: о диверсантах, съёмке обстрелов и самообороне в Крыму - Сева Севастопольский
Политолог и журналист из Севастополя Всеволод Радченко (Сева Севастопольский) рассказал о цене и настоящих целях диверсантов ВСУ в Крыму, настроениях и масштабе угрозы для полуострова, имидже Украины и обороте оружия для самообороны
2023-10-10T13:10
2023-10-10T13:10
видео
россия
крым
всу
севастополь
обстрелы
флот
черноморский флот
оружие
израиль
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0:37 – Цена пиара: наcтоящая цель морских диверсантов ВСУ; 3:01 – Ракетная угроза для Крыма; 8:11 – Настроения в Севастополе; 10:41 – Сьемка прилётов и её ограничения; 15:38 – Оружие из Украины в руках ХАМАС; 18:36 – Имидж Украины и её поддержка; 19:38 – Легализация оружия для самообороны #Радченко #Крым #Севастополь #ВСУ #обстрел #обстрелы #флот #ЧерноморскийФлот #оружие #Израиль #Палестина #ХАМАС #самооборона #прилёт #прилёты #Зеленский #Путин #Россия #СВО #спецоперация
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видео, россия, крым, всу, севастополь, обстрелы, флот, черноморский флот, оружие, израиль, палестина, хамас, самооборона, владимир зеленский, владимир путин, сво, спецоперация, видео
Видео, Россия, Крым, ВСУ, Севастополь, обстрелы, флот, Черноморский флот, оружие, Израиль, Палестина, ХАМАС, самооборона, Владимир Зеленский, Владимир Путин, СВО, Спецоперация

Пиар на крови: о диверсантах, съёмке обстрелов и самообороне в Крыму - Сева Севастопольский

13:10 10.10.2023
 
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Политолог и журналист из Севастополя Всеволод Радченко (Сева Севастопольский) рассказал о цене и настоящих целях диверсантов ВСУ в Крыму, настроениях и масштабе угрозы для полуострова, имидже Украины и обороте оружия для самообороны
0:37 – Цена пиара: наcтоящая цель морских диверсантов ВСУ;
3:01 – Ракетная угроза для Крыма;
8:11 – Настроения в Севастополе;
10:41 – Сьемка прилётов и её ограничения;
15:38 – Оружие из Украины в руках ХАМАС;
18:36 – Имидж Украины и её поддержка;
19:38 – Легализация оружия для самообороны

#Радченко #Крым #Севастополь #ВСУ #обстрел #обстрелы #флот #ЧерноморскийФлот #оружие #Израиль #Палестина #ХАМАС #самооборона #прилёт #прилёты #Зеленский #Путин #Россия #СВО #спецоперация
 
ВидеоРоссияКрымВСУСевастопольобстрелыфлотЧерноморский флоторужиеИзраильПалестинаХАМАСсамооборонаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСВОСпецоперация
 
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