Политолог объяснил, как Украина превратилась в наёмную армию на содержании Запада - 10.10.2023 Украина.ру
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Политолог объяснил, как Украина превратилась в наёмную армию на содержании Запада
Политолог объяснил, как Украина превратилась в наёмную армию на содержании Запада - 10.10.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, как Украина превратилась в наёмную армию на содержании Запада
Практически до конца года Украина обеспечила себе уникальное место в западном сообществе, и стала для него капризным ребенком. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор МГИМО, политолог и историк Андраник Мигранян
2023-10-10T12:51
2023-10-10T14:17
новости
украина
запад
армия
владимир зеленский
условия
международная политика
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Украина стала избалованным ребенком западного мира. Про неё наговорили так много глупостей и фальши, что она стала главной темой в международной повестке, рассказал политолог.Владимир Зеленский выступал на всех торжествах и на всех важных международных событиях. Его представляли то "современным Черчиллем", то великим спасителем Запада и выдающимся мировым политиком, добавил он.Представителям киевского режима очень нравится эта ситуация. Им показалось, что они будут вечно диктовать условия Западу, а тот будет чувствовать себя должным всей Украине и лично её президенту, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231010/1050046949.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, армия, владимир зеленский, условия, международная политика
Новости, Украина, Запад, армия, Владимир Зеленский, условия, Международная политика

Политолог объяснил, как Украина превратилась в наёмную армию на содержании Запада

12:51 10.10.2023 (обновлено: 14:17 10.10.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Практически до конца года Украина обеспечила себе уникальное место в западном сообществе, и стала для него капризным ребенком. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор МГИМО, политолог и историк Андраник Мигранян
Украина стала избалованным ребенком западного мира. Про неё наговорили так много глупостей и фальши, что она стала главной темой в международной повестке, рассказал политолог.
Владимир Зеленский выступал на всех торжествах и на всех важных международных событиях. Его представляли то "современным Черчиллем", то великим спасителем Запада и выдающимся мировым политиком, добавил он.
"Получилось так, что Украина была просителем во всех отношениях и по всем вопросам. Она перестала быть самостоятельным государством, а превратилась в наемную армию на содержании Запада", - подчеркнул Мигранян.
Представителям киевского режима очень нравится эта ситуация. Им показалось, что они будут вечно диктовать условия Западу, а тот будет чувствовать себя должным всей Украине и лично её президенту, подытожил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Празднование Дня Независимости Украины - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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"Вектор разочарования": Политолог рассказал, почему Германия больше не хочет кормить Украину Результаты местных парламентских выборов оказались предсказуемо низкими для СДПГ и их союзников по "светофорной коалиции". Это говорит о разочаровании жителей Германии и нежелании кормить Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
 
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