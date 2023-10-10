Политолог объяснил, как Украина превратилась в наёмную армию на содержании Запада
12:51 10.10.2023 (обновлено: 14:17 10.10.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Практически до конца года Украина обеспечила себе уникальное место в западном сообществе, и стала для него капризным ребенком. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор МГИМО, политолог и историк Андраник Мигранян
Украина стала избалованным ребенком западного мира. Про неё наговорили так много глупостей и фальши, что она стала главной темой в международной повестке, рассказал политолог.
Владимир Зеленский выступал на всех торжествах и на всех важных международных событиях. Его представляли то "современным Черчиллем", то великим спасителем Запада и выдающимся мировым политиком, добавил он.
"Получилось так, что Украина была просителем во всех отношениях и по всем вопросам. Она перестала быть самостоятельным государством, а превратилась в наемную армию на содержании Запада", - подчеркнул Мигранян.
Представителям киевского режима очень нравится эта ситуация. Им показалось, что они будут вечно диктовать условия Западу, а тот будет чувствовать себя должным всей Украине и лично её президенту, подытожил собеседник издания Украина.ру.
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