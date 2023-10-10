https://ukraina.ru/20231010/1050051777.html

Политолог объяснил, как Украина превратилась в наёмную армию на содержании Запада

Политолог объяснил, как Украина превратилась в наёмную армию на содержании Запада - 10.10.2023 Украина.ру

Политолог объяснил, как Украина превратилась в наёмную армию на содержании Запада

Практически до конца года Украина обеспечила себе уникальное место в западном сообществе, и стала для него капризным ребенком. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор МГИМО, политолог и историк Андраник Мигранян

2023-10-10T12:51

2023-10-10T12:51

2023-10-10T14:17

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Украина стала избалованным ребенком западного мира. Про неё наговорили так много глупостей и фальши, что она стала главной темой в международной повестке, рассказал политолог.Владимир Зеленский выступал на всех торжествах и на всех важных международных событиях. Его представляли то "современным Черчиллем", то великим спасителем Запада и выдающимся мировым политиком, добавил он.Представителям киевского режима очень нравится эта ситуация. Им показалось, что они будут вечно диктовать условия Западу, а тот будет чувствовать себя должным всей Украине и лично её президенту, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231010/1050046949.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, запад, армия, владимир зеленский, условия, международная политика