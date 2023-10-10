"Вектор разочарования": Политолог рассказал, почему Германия больше не хочет кормить Украину - 10.10.2023 Украина.ру
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"Вектор разочарования": Политолог рассказал, почему Германия больше не хочет кормить Украину
"Вектор разочарования": Политолог рассказал, почему Германия больше не хочет кормить Украину - 10.10.2023 Украина.ру
"Вектор разочарования": Политолог рассказал, почему Германия больше не хочет кормить Украину
Результаты местных парламентских выборов оказались предсказуемо низкими для СДПГ и их союзников по "светофорной коалиции". Это говорит о разочаровании жителей Германии и нежелании кормить Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2023-10-10T10:54
2023-10-10T10:54
новости
германия
олаф шольц
выборы
хдс
фрг
экономика
санкции
россия
украина
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Состоявшиеся 8 октября выборы в региональные парламенты Германии завершились победой консерваторов. В Баварии Христианско-социальный союз (ХСС) набрал 36,4%. На втором месте - представители "Альтернативы для Германии" (АдГ) с 16%. Социал-демократическая партия Германии показала свой худший результат в истории в этой земле - 8%.Исходя из результатов выборов можно утверждать, что в Германии набирает обороты антиукраинский вектор. Это позиция разочарования и нежелания кормить Украину, рассказал политолог.При этом Христианско-социальный союз (ХДС), который улучшил свои позиции на выборах, не занимает пророссийскую позицию. Именно со стороны ХДС и СДПГ делались заявления о поддержке Украины антироссийских санкций, добавил он.Как и в 70-80-е годы, Европа сейчас становится ареной мирового противостояния. Чего она старалась тщательно избегать последние 35 лет. Результаты местных парламентских выборов показали антивоенные настроения и резкое недовольство экономической политикой "светофорной коалиции", подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231003/1049854694.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, германия, олаф шольц, выборы, хдс, фрг, экономика, санкции, россия, украина
Новости, Германия, Олаф Шольц, выборы, ХДС, ФРГ, экономика, санкции, Россия, Украина

"Вектор разочарования": Политолог рассказал, почему Германия больше не хочет кормить Украину

10:54 10.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПразднование Дня Независимости Украины
Празднование Дня Независимости Украины - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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Результаты местных парламентских выборов оказались предсказуемо низкими для СДПГ и их союзников по "светофорной коалиции". Это говорит о разочаровании жителей Германии и нежелании кормить Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Состоявшиеся 8 октября выборы в региональные парламенты Германии завершились победой консерваторов. В Баварии Христианско-социальный союз (ХСС) набрал 36,4%. На втором месте - представители "Альтернативы для Германии" (АдГ) с 16%. Социал-демократическая партия Германии показала свой худший результат в истории в этой земле - 8%.
Исходя из результатов выборов можно утверждать, что в Германии набирает обороты антиукраинский вектор. Это позиция разочарования и нежелания кормить Украину, рассказал политолог.
При этом Христианско-социальный союз (ХДС), который улучшил свои позиции на выборах, не занимает пророссийскую позицию. Именно со стороны ХДС и СДПГ делались заявления о поддержке Украины антироссийских санкций, добавил он.
"Здесь больше отражения внутринемецкого разделения. Больше всего жителям ФРГ не нравится, что Германия действует в ущерб собственным интересам, своей экономике в результате отказа от сотрудничества с Россией и финансовой помощи Украине, что отражается на благосостоянии каждого жителя страны", - подчеркнул Камкин.
Как и в 70-80-е годы, Европа сейчас становится ареной мирового противостояния. Чего она старалась тщательно избегать последние 35 лет. Результаты местных парламентских выборов показали антивоенные настроения и резкое недовольство экономической политикой "светофорной коалиции", подытожил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
3 октября, 06:20
Алексей Фененко: Если Германия ударит по России, страшно представить, что будет с Польшей и ЛитвойВеликобритании планирует ввести свой флот в Черное море, рассчитывая, что это будут военные действия типа Крымской войны 1853–1856 годов — постреляют у Крыма и не более того. Германия в это время открыто обсуждает удары по территории державы-победительницы во Второй мировой войне
 
НовостиГерманияОлаф ШольцвыборыХДСФРГэкономикасанкцииРоссияУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
10:54"Вектор разочарования": Политолог рассказал, почему Германия больше не хочет кормить Украину
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