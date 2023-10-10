https://ukraina.ru/20231010/1050046949.html
"Вектор разочарования": Политолог рассказал, почему Германия больше не хочет кормить Украину
"Вектор разочарования": Политолог рассказал, почему Германия больше не хочет кормить Украину - 10.10.2023 Украина.ру
"Вектор разочарования": Политолог рассказал, почему Германия больше не хочет кормить Украину
Результаты местных парламентских выборов оказались предсказуемо низкими для СДПГ и их союзников по "светофорной коалиции". Это говорит о разочаровании жителей Германии и нежелании кормить Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2023-10-10T10:54
2023-10-10T10:54
2023-10-10T10:54
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германия
олаф шольц
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Состоявшиеся 8 октября выборы в региональные парламенты Германии завершились победой консерваторов. В Баварии Христианско-социальный союз (ХСС) набрал 36,4%. На втором месте - представители "Альтернативы для Германии" (АдГ) с 16%. Социал-демократическая партия Германии показала свой худший результат в истории в этой земле - 8%.Исходя из результатов выборов можно утверждать, что в Германии набирает обороты антиукраинский вектор. Это позиция разочарования и нежелания кормить Украину, рассказал политолог.При этом Христианско-социальный союз (ХДС), который улучшил свои позиции на выборах, не занимает пророссийскую позицию. Именно со стороны ХДС и СДПГ делались заявления о поддержке Украины антироссийских санкций, добавил он.Как и в 70-80-е годы, Европа сейчас становится ареной мирового противостояния. Чего она старалась тщательно избегать последние 35 лет. Результаты местных парламентских выборов показали антивоенные настроения и резкое недовольство экономической политикой "светофорной коалиции", подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231003/1049854694.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, олаф шольц, выборы, хдс, фрг, экономика, санкции, россия, украина
Новости, Германия, Олаф Шольц, выборы, ХДС, ФРГ, экономика, санкции, Россия, Украина
"Вектор разочарования": Политолог рассказал, почему Германия больше не хочет кормить Украину
Результаты местных парламентских выборов оказались предсказуемо низкими для СДПГ и их союзников по "светофорной коалиции". Это говорит о разочаровании жителей Германии и нежелании кормить Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Состоявшиеся 8 октября выборы в региональные парламенты Германии завершились победой консерваторов. В Баварии Христианско-социальный союз (ХСС) набрал 36,4%. На втором месте - представители "Альтернативы для Германии" (АдГ) с 16%. Социал-демократическая партия Германии показала свой худший результат в истории в этой земле - 8%.
Исходя из результатов выборов можно утверждать, что в Германии набирает обороты антиукраинский вектор. Это позиция разочарования и нежелания кормить Украину, рассказал политолог.
При этом Христианско-социальный союз (ХДС), который улучшил свои позиции на выборах, не занимает пророссийскую позицию. Именно со стороны ХДС и СДПГ делались заявления о поддержке Украины антироссийских санкций, добавил он.
"Здесь больше отражения внутринемецкого разделения. Больше всего жителям ФРГ не нравится, что Германия действует в ущерб собственным интересам, своей экономике в результате отказа от сотрудничества с Россией и финансовой помощи Украине, что отражается на благосостоянии каждого жителя страны", - подчеркнул Камкин.
Как и в 70-80-е годы, Европа сейчас становится ареной мирового противостояния. Чего она старалась тщательно избегать последние 35 лет. Результаты местных парламентских выборов показали антивоенные настроения и резкое недовольство экономической политикой "светофорной коалиции", подытожил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь