ВС России сорвали шесть атак в районе Торского в ДНР - Минобороны РФ - 10.10.2023 Украина.ру
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ВС России сорвали шесть атак в районе Торского в ДНР - Минобороны РФ
ВС России сорвали шесть атак в районе Торского в ДНР - Минобороны РФ - 10.10.2023 Украина.ру
ВС России сорвали шесть атак в районе Торского в ДНР - Минобороны РФ
Российские подразделения, авиация и артиллерия сорвали и отразили шесть атак противника в районе Торского на краснолиманском направлении. По информации начальника пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александра Савчука, ВСУ потеряли около 60 военных и две бронемашины
2023-10-10T05:50
2023-10-10T05:51
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"На краснолиманском направлении в районе Торского участка Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии сорваны и отражены шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*. Потери украинских войск составили около 60 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины", - сказал Савчук.Также сообщается об ударе тактической авиационной группы ВКС России по автомобильному мосту и трём пунктам временной дислокации ВСУ в этом районе.*террористическая организация, запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20231010/1050034328.html
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новости, вс рф, сво, украина
Новости, ВС РФ, СВО, Украина

ВС России сорвали шесть атак в районе Торского в ДНР - Минобороны РФ

05:50 10.10.2023 (обновлено: 05:51 10.10.2023)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские подразделения, авиация и артиллерия сорвали и отразили шесть атак противника в районе Торского на краснолиманском направлении. По информации начальника пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александра Савчука, ВСУ потеряли около 60 военных и две бронемашины
"На краснолиманском направлении в районе Торского участка Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии сорваны и отражены шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*. Потери украинских войск составили около 60 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины", - сказал Савчук.
Также сообщается об ударе тактической авиационной группы ВКС России по автомобильному мосту и трём пунктам временной дислокации ВСУ в этом районе.
*террористическая организация, запрещена в РФ
Боевая работа артиллеристов на Ореховском направлении - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
05:11
"Проходят по полтора километра в сутки". Российская армия ведет наступление на Гуляйполе и КупянскНачавшиеся дожди и распутица остановили атаки ВСУ на позиции российской армии между Работино и Новопрокоповкой, а также в Вербовом/Вербном. Сейчас в этом районе идут только интенсивные артиллерийские дуэли
 
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Заголовок открываемого материала
05:50ВС России сорвали шесть атак в районе Торского в ДНР - Минобороны РФ
05:43Хроника энергетической войны: последние события
05:30Об Украине забудут: военный эксперт о том, почему после атаки ХАМАС сбывается пророчество Жириновского
05:11"Проходят по полтора километра в сутки". Российская армия ведет наступление на Гуляйполе и Купянск
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