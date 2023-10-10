ВС России сорвали шесть атак в районе Торского в ДНР - Минобороны РФ
05:50 10.10.2023 (обновлено: 05:51 10.10.2023)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО
Российские подразделения, авиация и артиллерия сорвали и отразили шесть атак противника в районе Торского на краснолиманском направлении. По информации начальника пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александра Савчука, ВСУ потеряли около 60 военных и две бронемашины
"На краснолиманском направлении в районе Торского участка Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии сорваны и отражены шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*. Потери украинских войск составили около 60 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины", - сказал Савчук.
Также сообщается об ударе тактической авиационной группы ВКС России по автомобильному мосту и трём пунктам временной дислокации ВСУ в этом районе.
*террористическая организация, запрещена в РФ
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