https://ukraina.ru/20231010/1050042884.html

ВС России сорвали шесть атак в районе Торского в ДНР - Минобороны РФ

ВС России сорвали шесть атак в районе Торского в ДНР - Минобороны РФ - 10.10.2023 Украина.ру

ВС России сорвали шесть атак в районе Торского в ДНР - Минобороны РФ

Российские подразделения, авиация и артиллерия сорвали и отразили шесть атак противника в районе Торского на краснолиманском направлении. По информации начальника пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александра Савчука, ВСУ потеряли около 60 военных и две бронемашины

2023-10-10T05:50

2023-10-10T05:50

2023-10-10T05:51

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"На краснолиманском направлении в районе Торского участка Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии сорваны и отражены шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*. Потери украинских войск составили около 60 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины", - сказал Савчук.Также сообщается об ударе тактической авиационной группы ВКС России по автомобильному мосту и трём пунктам временной дислокации ВСУ в этом районе.*террористическая организация, запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20231010/1050034328.html

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