Российские войска РЭБ переходят на Украине к "более искусным операциям" - Business Insider - 10.10.2023 Украина.ру
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Российские войска РЭБ переходят на Украине к "более искусным операциям" - Business Insider
Российские войска РЭБ переходят на Украине к "более искусным операциям" - Business Insider - 10.10.2023 Украина.ру
Российские войска РЭБ переходят на Украине к "более искусным операциям" - Business Insider
Электронная война, возможно, не столь заметна, как использование бронетехники и беспилотников, но она во многом определяет исход боя. Об этом военный обозреватель Ставрос Атламазоглу заявляет в своей статье в Business Insider
2023-10-10T04:26
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По его словам, электронная война - использование электронных сигналов для обнаружения, перехвата и подавления сил противника – является важным элементом ежедневных боевых действий. Пока все обращают внимание "на грохот танков и гул дронов", войска РЭБ с обеих сторон "проводят на передовой более тонкие и зачастую рискованные операции".По мнению журналиста, активная модернизация российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и инвестирование в их развитие, "являются лишь ещё одним индикатором" неготовности Москвы к прекращению спецоперации на Украине.Атламазоглу отмечает, что войска РЭБ России "как правило, технически компетентны" и переходят на Украине к "более искусным операциям"."Но не только российские войска совершенствуют системы РЭБ. Украинцы также очень искусны в электронной войне", - утверждает журналист.
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Новости, ВС РФ, СВО, Украина, РЭБ

Российские войска РЭБ переходят на Украине к "более искусным операциям" - Business Insider

04:26 10.10.2023 (обновлено: 04:27 10.10.2023)
 
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ
Читать в
Электронная война, возможно, не столь заметна, как использование бронетехники и беспилотников, но она во многом определяет исход боя. Об этом военный обозреватель Ставрос Атламазоглу заявляет в своей статье в Business Insider
По его словам, электронная война - использование электронных сигналов для обнаружения, перехвата и подавления сил противника – является важным элементом ежедневных боевых действий. Пока все обращают внимание "на грохот танков и гул дронов", войска РЭБ с обеих сторон "проводят на передовой более тонкие и зачастую рискованные операции".
По мнению журналиста, активная модернизация российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и инвестирование в их развитие, "являются лишь ещё одним индикатором" неготовности Москвы к прекращению спецоперации на Украине.
Атламазоглу отмечает, что войска РЭБ России "как правило, технически компетентны" и переходят на Украине к "более искусным операциям".
"Но не только российские войска совершенствуют системы РЭБ. Украинцы также очень искусны в электронной войне", - утверждает журналист.
F-16
6 октября, 05:19
Оптимизированными комплексами РЭБ подавить F-16 будет проще, чем самолёты разработки СССР - источникРадиолокационные станции американских истребителей F-16, которые Запад намерен передать Киевскому режиму, будут подавляться оптимизированными российскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом со ссылкой на информированный источник 6 октября сообщает РИА Новости
 
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