https://ukraina.ru/20231010/1050042605.html

Российские войска РЭБ переходят на Украине к "более искусным операциям" - Business Insider

Российские войска РЭБ переходят на Украине к "более искусным операциям" - Business Insider - 10.10.2023 Украина.ру

Российские войска РЭБ переходят на Украине к "более искусным операциям" - Business Insider

Электронная война, возможно, не столь заметна, как использование бронетехники и беспилотников, но она во многом определяет исход боя. Об этом военный обозреватель Ставрос Атламазоглу заявляет в своей статье в Business Insider

2023-10-10T04:26

2023-10-10T04:26

2023-10-10T04:27

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По его словам, электронная война - использование электронных сигналов для обнаружения, перехвата и подавления сил противника – является важным элементом ежедневных боевых действий. Пока все обращают внимание "на грохот танков и гул дронов", войска РЭБ с обеих сторон "проводят на передовой более тонкие и зачастую рискованные операции".По мнению журналиста, активная модернизация российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и инвестирование в их развитие, "являются лишь ещё одним индикатором" неготовности Москвы к прекращению спецоперации на Украине.Атламазоглу отмечает, что войска РЭБ России "как правило, технически компетентны" и переходят на Украине к "более искусным операциям"."Но не только российские войска совершенствуют системы РЭБ. Украинцы также очень искусны в электронной войне", - утверждает журналист.

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