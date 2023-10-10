https://ukraina.ru/20231010/1050042605.html
Российские войска РЭБ переходят на Украине к "более искусным операциям" - Business Insider
Российские войска РЭБ переходят на Украине к "более искусным операциям" - Business Insider - 10.10.2023 Украина.ру
Российские войска РЭБ переходят на Украине к "более искусным операциям" - Business Insider
Электронная война, возможно, не столь заметна, как использование бронетехники и беспилотников, но она во многом определяет исход боя. Об этом военный обозреватель Ставрос Атламазоглу заявляет в своей статье в Business Insider
2023-10-10T04:26
2023-10-10T04:26
2023-10-10T04:27
новости
вс рф
сво
украина
рэб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1c/1044785039_0:47:904:556_1920x0_80_0_0_858f9ff8545bcdfb8bca9b37d17ae194.jpg
По его словам, электронная война - использование электронных сигналов для обнаружения, перехвата и подавления сил противника – является важным элементом ежедневных боевых действий. Пока все обращают внимание "на грохот танков и гул дронов", войска РЭБ с обеих сторон "проводят на передовой более тонкие и зачастую рискованные операции".По мнению журналиста, активная модернизация российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и инвестирование в их развитие, "являются лишь ещё одним индикатором" неготовности Москвы к прекращению спецоперации на Украине.Атламазоглу отмечает, что войска РЭБ России "как правило, технически компетентны" и переходят на Украине к "более искусным операциям"."Но не только российские войска совершенствуют системы РЭБ. Украинцы также очень искусны в электронной войне", - утверждает журналист.
https://ukraina.ru/20231006/1049953382.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1c/1044785039_51:0:854:602_1920x0_80_0_0_168e85ee5d45d973f8e14fee7fd7dc50.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, сво, украина, рэб
Российские войска РЭБ переходят на Украине к "более искусным операциям" - Business Insider
04:26 10.10.2023 (обновлено: 04:27 10.10.2023)
Электронная война, возможно, не столь заметна, как использование бронетехники и беспилотников, но она во многом определяет исход боя. Об этом военный обозреватель Ставрос Атламазоглу заявляет в своей статье в Business Insider
По его словам, электронная война - использование электронных сигналов для обнаружения, перехвата и подавления сил противника – является важным элементом ежедневных боевых действий. Пока все обращают внимание "на грохот танков и гул дронов", войска РЭБ с обеих сторон "проводят на передовой более тонкие и зачастую рискованные операции".
По мнению журналиста, активная модернизация российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и инвестирование в их развитие, "являются лишь ещё одним индикатором" неготовности Москвы к прекращению спецоперации на Украине.
Атламазоглу отмечает, что войска РЭБ России "как правило, технически компетентны" и переходят на Украине к "более искусным операциям".
"Но не только российские войска совершенствуют системы РЭБ. Украинцы также очень искусны в электронной войне", - утверждает журналист.