https://ukraina.ru/20231009/1050027435.html
Нужно подождать: Кулеба назвал инцидентом минус 6 млрд долларов помощи из США
Нужно подождать: Кулеба назвал инцидентом минус 6 млрд долларов помощи из США - 09.10.2023 Украина.ру
Нужно подождать: Кулеба назвал инцидентом минус 6 млрд долларов помощи из США
Западные партнёры продолжат поддержку и не "бросят Украину на произвол судьбы", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua
2023-10-09T14:23
2023-10-09T14:23
2023-10-09T14:23
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Конгресс США принял временное финансирование правительства без предоставления Украине 6 миллиардов долларов финпомощи. Журналисты напомнили об этом Кулебе.Кулеба заявил, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон состоялись встречи с лидерами Республиканской и Демократической партий США, а также с президентом Джо Байденом и министром обороны."Никто из них не ставил под сомнение важность того, чтобы и дальше поддерживать Украину", - заявил Кулеба.Он назвал такое решение конгресса "скорее, инцидентом, а не системным сбоем" и обвинил сторонников экс-президента США Дональда Трампа в создании "политического цейтнота". По его словам, они поставили конгресс перед выбором: "либо "шатдаун" правительства США, либо избегаем его при условии вынесения "украинского вопроса" на отдельное голосование".Журналисты задали Кулебе вопрос о временных рамках, когда в США проголосуют за 6 миллиардов долларов финансирования для Украины.Он подчеркнул, что Зеленский получил от Байдена заверения в том, что США будут продолжать неуклонно и в полной мере поддерживать Украину.Украинское правительство заложили в госбюджет на 2024 год 42 миллиарда долларов международной помощи, заявили журналисты. Они поинтересовались у Кулебы, какова вероятность получить эту помощь, которую Украина уже заложила в бюджет.
https://ukraina.ru/20231008/1050004710.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, дмитрий кулеба, сша, ес, конгресс сша, президент сша, владимир зеленский, джо байден, бюджет
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, США, ЕС, Конгресс США, президент США, Владимир Зеленский, Джо Байден, бюджет
Нужно подождать: Кулеба назвал инцидентом минус 6 млрд долларов помощи из США
Западные партнёры продолжат поддержку и не "бросят Украину на произвол судьбы", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua
Конгресс США принял временное финансирование правительства без предоставления Украине 6 миллиардов долларов финпомощи. Журналисты напомнили об этом Кулебе.
Кулеба заявил, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон состоялись встречи с лидерами Республиканской и Демократической партий США, а также с президентом Джо Байденом и министром обороны.
"Никто из них не ставил под сомнение важность того, чтобы и дальше поддерживать Украину", - заявил Кулеба.
Он назвал такое решение конгресса "скорее, инцидентом, а не системным сбоем" и обвинил сторонников экс-президента США Дональда Трампа в создании "политического цейтнота". По его словам, они поставили конгресс перед выбором: "либо "шатдаун" правительства США, либо избегаем его при условии вынесения "украинского вопроса" на отдельное голосование".
Журналисты задали Кулебе вопрос о временных рамках, когда в США проголосуют за 6 миллиардов долларов финансирования для Украины.
"Нужно подождать!", - ответил Кулеба.
Он подчеркнул, что Зеленский получил от Байдена заверения в том, что США будут продолжать неуклонно и в полной мере поддерживать Украину.
Украинское правительство заложили в госбюджет на 2024 год 42 миллиарда долларов международной помощи, заявили журналисты. Они поинтересовались у Кулебы, какова вероятность получить эту помощь, которую Украина уже заложила в бюджет.
"Ситуация в другом. Сейчас у нас потребность в $42 млрд на следующий год, но эта сумма может меняться в зависимости от событий. Цифры могут меняться. Но партнеры нас не бросят на произвол судьбы. Это я точно могу гарантировать. Партнеры абсолютно настроены нас поддерживать", - заявил Кулеба.