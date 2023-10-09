https://ukraina.ru/20231009/1050027435.html

Нужно подождать: Кулеба назвал инцидентом минус 6 млрд долларов помощи из США

Нужно подождать: Кулеба назвал инцидентом минус 6 млрд долларов помощи из США - 09.10.2023 Украина.ру

Нужно подождать: Кулеба назвал инцидентом минус 6 млрд долларов помощи из США

Западные партнёры продолжат поддержку и не "бросят Украину на произвол судьбы", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua

2023-10-09T14:23

2023-10-09T14:23

2023-10-09T14:23

новости

украина

дмитрий кулеба

сша

ес

конгресс сша

президент сша

владимир зеленский

джо байден

бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103226/20/1032262063_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c618aa6103f33eb25ecbe1bc158ed340.jpg.webp

Конгресс США принял временное финансирование правительства без предоставления Украине 6 миллиардов долларов финпомощи. Журналисты напомнили об этом Кулебе.Кулеба заявил, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон состоялись встречи с лидерами Республиканской и Демократической партий США, а также с президентом Джо Байденом и министром обороны."Никто из них не ставил под сомнение важность того, чтобы и дальше поддерживать Украину", - заявил Кулеба.Он назвал такое решение конгресса "скорее, инцидентом, а не системным сбоем" и обвинил сторонников экс-президента США Дональда Трампа в создании "политического цейтнота". По его словам, они поставили конгресс перед выбором: "либо "шатдаун" правительства США, либо избегаем его при условии вынесения "украинского вопроса" на отдельное голосование".Журналисты задали Кулебе вопрос о временных рамках, когда в США проголосуют за 6 миллиардов долларов финансирования для Украины.Он подчеркнул, что Зеленский получил от Байдена заверения в том, что США будут продолжать неуклонно и в полной мере поддерживать Украину.Украинское правительство заложили в госбюджет на 2024 год 42 миллиарда долларов международной помощи, заявили журналисты. Они поинтересовались у Кулебы, какова вероятность получить эту помощь, которую Украина уже заложила в бюджет.

https://ukraina.ru/20231008/1050004710.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дмитрий кулеба, сша, ес, конгресс сша, президент сша, владимир зеленский, джо байден, бюджет