Нужно подождать: Кулеба назвал инцидентом минус 6 млрд долларов помощи из США - 09.10.2023 Украина.ру
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Нужно подождать: Кулеба назвал инцидентом минус 6 млрд долларов помощи из США
Нужно подождать: Кулеба назвал инцидентом минус 6 млрд долларов помощи из США - 09.10.2023 Украина.ру
Нужно подождать: Кулеба назвал инцидентом минус 6 млрд долларов помощи из США
Западные партнёры продолжат поддержку и не "бросят Украину на произвол судьбы", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua
2023-10-09T14:23
2023-10-09T14:23
новости
украина
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джо байден
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Конгресс США принял временное финансирование правительства без предоставления Украине 6 миллиардов долларов финпомощи. Журналисты напомнили об этом Кулебе.Кулеба заявил, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон состоялись встречи с лидерами Республиканской и Демократической партий США, а также с президентом Джо Байденом и министром обороны."Никто из них не ставил под сомнение важность того, чтобы и дальше поддерживать Украину", - заявил Кулеба.Он назвал такое решение конгресса "скорее, инцидентом, а не системным сбоем" и обвинил сторонников экс-президента США Дональда Трампа в создании "политического цейтнота". По его словам, они поставили конгресс перед выбором: "либо "шатдаун" правительства США, либо избегаем его при условии вынесения "украинского вопроса" на отдельное голосование".Журналисты задали Кулебе вопрос о временных рамках, когда в США проголосуют за 6 миллиардов долларов финансирования для Украины.Он подчеркнул, что Зеленский получил от Байдена заверения в том, что США будут продолжать неуклонно и в полной мере поддерживать Украину.Украинское правительство заложили в госбюджет на 2024 год 42 миллиарда долларов международной помощи, заявили журналисты. Они поинтересовались у Кулебы, какова вероятность получить эту помощь, которую Украина уже заложила в бюджет.
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новости, украина, дмитрий кулеба, сша, ес, конгресс сша, президент сша, владимир зеленский, джо байден, бюджет
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, США, ЕС, Конгресс США, президент США, Владимир Зеленский, Джо Байден, бюджет

Нужно подождать: Кулеба назвал инцидентом минус 6 млрд долларов помощи из США

14:23 09.10.2023
 
© Фото : Дмитрий Кулеба/ФейсбукДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : Дмитрий Кулеба/Фейсбук
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Западные партнёры продолжат поддержку и не "бросят Украину на произвол судьбы", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua
Конгресс США принял временное финансирование правительства без предоставления Украине 6 миллиардов долларов финпомощи. Журналисты напомнили об этом Кулебе.
Кулеба заявил, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон состоялись встречи с лидерами Республиканской и Демократической партий США, а также с президентом Джо Байденом и министром обороны.
"Никто из них не ставил под сомнение важность того, чтобы и дальше поддерживать Украину", - заявил Кулеба.
Он назвал такое решение конгресса "скорее, инцидентом, а не системным сбоем" и обвинил сторонников экс-президента США Дональда Трампа в создании "политического цейтнота". По его словам, они поставили конгресс перед выбором: "либо "шатдаун" правительства США, либо избегаем его при условии вынесения "украинского вопроса" на отдельное голосование".
Журналисты задали Кулебе вопрос о временных рамках, когда в США проголосуют за 6 миллиардов долларов финансирования для Украины.

"Нужно подождать!", - ответил Кулеба.

Он подчеркнул, что Зеленский получил от Байдена заверения в том, что США будут продолжать неуклонно и в полной мере поддерживать Украину.
Украинское правительство заложили в госбюджет на 2024 год 42 миллиарда долларов международной помощи, заявили журналисты. Они поинтересовались у Кулебы, какова вероятность получить эту помощь, которую Украина уже заложила в бюджет.
"Ситуация в другом. Сейчас у нас потребность в $42 млрд на следующий год, но эта сумма может меняться в зависимости от событий. Цифры могут меняться. Но партнеры нас не бросят на произвол судьбы. Это я точно могу гарантировать. Партнеры абсолютно настроены нас поддерживать", - заявил Кулеба.
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Вчера, 12:15
Байден хочет запросить у конгресса крупнейший пакет помощи для Киева - TelegraphБелый дом рассматривает возможность обращения к конгрессу с запросом о помощи Украине на срок до следующих президентских выборов в США, сообщила 7 октября газета Telegraph со ссылкой на источники
 
НовостиУкраинаДмитрий КулебаСШАЕСКонгресс СШАпрезидент СШАВладимир ЗеленскийДжо Байденбюджет
 
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