https://ukraina.ru/20231009/1050015535.html

Пресс-секретарь сил обороны Украины признала неспособность Киева противостоять российским авиабомбам

Пресс-секретарь сил обороны Украины признала неспособность Киева противостоять российским авиабомбам - 09.10.2023 Украина.ру

Пресс-секретарь сил обороны Украины признала неспособность Киева противостоять российским авиабомбам

Украина не имеет средств противостоять российским авиабомбам. Об этом заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире телеканала "Рада"

2023-10-09T09:13

2023-10-09T09:13

2023-10-09T09:39

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"Они (российские военные – ред.) понимают, что у нас нет адекватных средств реагировать на бомбардировки, в частности, не хватает сил противовоздушной обороны. И нет истребителей, которые могли бы ликвидировать самолеты, которые выпускают эти бомбы", - сказала Гуменюк.Ранее советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявлял, что российские войска применяют прием быстрой смены траектории движения ракет, из-за чего их часто не может выявить украинская система противовоздушной обороны.

https://ukraina.ru/20230918/1049480578.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, всу, авиабомбы, новости, пво, украина