Пресс-секретарь сил обороны Украины признала неспособность Киева противостоять российским авиабомбам
09:13 09.10.2023 (обновлено: 09:39 09.10.2023)
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
© Фото : president.gov.ua
Украина не имеет средств противостоять российским авиабомбам. Об этом заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире телеканала "Рада"
"Они (российские военные – ред.) понимают, что у нас нет адекватных средств реагировать на бомбардировки, в частности, не хватает сил противовоздушной обороны. И нет истребителей, которые могли бы ликвидировать самолеты, которые выпускают эти бомбы", - сказала Гуменюк.
Ранее советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявлял, что российские войска применяют прием быстрой смены траектории движения ракет, из-за чего их часто не может выявить украинская система противовоздушной обороны.
18 сентября, 08:44Буданов признал преимущество России над УкраинойВ Киеве осознали, что Россия не желает сдаваться, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) не закончат конфликт военным парадом в Москве. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов в интервью The Economist