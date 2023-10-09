Пресс-секретарь сил обороны Украины признала неспособность Киева противостоять российским авиабомбам - 09.10.2023 Украина.ру
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Пресс-секретарь сил обороны Украины признала неспособность Киева противостоять российским авиабомбам
Пресс-секретарь сил обороны Украины признала неспособность Киева противостоять российским авиабомбам - 09.10.2023 Украина.ру
Пресс-секретарь сил обороны Украины признала неспособность Киева противостоять российским авиабомбам
Украина не имеет средств противостоять российским авиабомбам. Об этом заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире телеканала "Рада"
2023-10-09T09:13
2023-10-09T09:39
россия
всу
авиабомбы
новости
пво
украина
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"Они (российские военные – ред.) понимают, что у нас нет адекватных средств реагировать на бомбардировки, в частности, не хватает сил противовоздушной обороны. И нет истребителей, которые могли бы ликвидировать самолеты, которые выпускают эти бомбы", - сказала Гуменюк.Ранее советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявлял, что российские войска применяют прием быстрой смены траектории движения ракет, из-за чего их часто не может выявить украинская система противовоздушной обороны.
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россия, всу, авиабомбы, новости, пво, украина
Россия, ВСУ, авиабомбы, Новости, ПВО, Украина

Пресс-секретарь сил обороны Украины признала неспособность Киева противостоять российским авиабомбам

09:13 09.10.2023 (обновлено: 09:39 09.10.2023)
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : president.gov.ua
Читать в
Украина не имеет средств противостоять российским авиабомбам. Об этом заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире телеканала "Рада"
"Они (российские военные – ред.) понимают, что у нас нет адекватных средств реагировать на бомбардировки, в частности, не хватает сил противовоздушной обороны. И нет истребителей, которые могли бы ликвидировать самолеты, которые выпускают эти бомбы", - сказала Гуменюк.
Ранее советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявлял, что российские войска применяют прием быстрой смены траектории движения ракет, из-за чего их часто не может выявить украинская система противовоздушной обороны.
Кирилл Буданов
18 сентября, 08:44
Буданов признал преимущество России над УкраинойВ Киеве осознали, что Россия не желает сдаваться, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) не закончат конфликт военным парадом в Москве. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов в интервью The Economist
 
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