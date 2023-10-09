https://ukraina.ru/20231009/1050012823.html

Буданов раскрыл подробности гибели экипажа угнанного на Украину Ми-8

Буданов раскрыл подробности гибели экипажа угнанного на Украину Ми-8 - 09.10.2023 Украина.ру

Буданов раскрыл подробности гибели экипажа угнанного на Украину Ми-8

Глава Главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью изданию NV раскрыл новые подробности гибели членов экипажа угнанного военным летчиком Максимом Кузьминовым на Украину вертолета Ми-8

2023-10-09T08:44

2023-10-09T08:44

2023-10-09T08:44

кирилл буданов

украина

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экипажи

вертолеты

угон

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Буданов подтвердил, что бортмеханик и штурман, которые находились в вертолете вместе с Кузьминовым, не были участниками угона и до последнего не знали о его намерениях.Когда вертолет совершил посадку на аэродроме в Харьковской области, он попытался успокоить сослуживцев, а также сказал им, что посадочная площадка окружена бойцами ГУР Украины и что сопротивление бесполезно. Однако члены экипажа отказались сдаваться в плен силовикам Киева.Об угоне российского вертолета на Украину стало известно в начале сентября. По версии следствия, летчик Кузьминов мог решиться на преступление под влиянием матери. О своей причастности к угону также заявило Минобороны Украины. В отношении Кузьминова ФСБ России возбудило уголовное дело по статье о госизмене.Помимо Кузьминова в вертолете находились еще два члена экипажа — бортмеханик и штурман.

https://ukraina.ru/20230322/1044642707.html

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кирилл буданов, украина, новости, экипажи, вертолеты, угон