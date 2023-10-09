https://ukraina.ru/20231009/1050012823.html
Буданов раскрыл подробности гибели экипажа угнанного на Украину Ми-8
Буданов раскрыл подробности гибели экипажа угнанного на Украину Ми-8 - 09.10.2023 Украина.ру
Буданов раскрыл подробности гибели экипажа угнанного на Украину Ми-8
Глава Главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью изданию NV раскрыл новые подробности гибели членов экипажа угнанного военным летчиком Максимом Кузьминовым на Украину вертолета Ми-8
2023-10-09T08:44
2023-10-09T08:44
2023-10-09T08:44
кирилл буданов
украина
новости
экипажи
вертолеты
угон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1b/1042177254_16:0:848:468_1920x0_80_0_0_87b5c75bcfe3b125b050cb1d336e2522.jpg
Буданов подтвердил, что бортмеханик и штурман, которые находились в вертолете вместе с Кузьминовым, не были участниками угона и до последнего не знали о его намерениях.Когда вертолет совершил посадку на аэродроме в Харьковской области, он попытался успокоить сослуживцев, а также сказал им, что посадочная площадка окружена бойцами ГУР Украины и что сопротивление бесполезно. Однако члены экипажа отказались сдаваться в плен силовикам Киева.Об угоне российского вертолета на Украину стало известно в начале сентября. По версии следствия, летчик Кузьминов мог решиться на преступление под влиянием матери. О своей причастности к угону также заявило Минобороны Украины. В отношении Кузьминова ФСБ России возбудило уголовное дело по статье о госизмене.Помимо Кузьминова в вертолете находились еще два члена экипажа — бортмеханик и штурман.
https://ukraina.ru/20230322/1044642707.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1b/1042177254_142:0:766:468_1920x0_80_0_0_5acaa79f8ecbbc8c97e40822e2a05805.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кирилл буданов, украина, новости, экипажи, вертолеты, угон
Кирилл Буданов, Украина, Новости, экипажи, вертолеты, угон
Буданов раскрыл подробности гибели экипажа угнанного на Украину Ми-8
Глава Главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью изданию NV раскрыл новые подробности гибели членов экипажа угнанного военным летчиком Максимом Кузьминовым на Украину вертолета Ми-8
Буданов подтвердил, что бортмеханик и штурман, которые находились в вертолете вместе с Кузьминовым, не были участниками угона и до последнего не знали о его намерениях.
Когда вертолет совершил посадку на аэродроме в Харьковской области, он попытался успокоить сослуживцев, а также сказал им, что посадочная площадка окружена бойцами ГУР Украины и что сопротивление бесполезно. Однако члены экипажа отказались сдаваться в плен силовикам Киева.
"Напарники пилота сначала разозлились, а потом испугались и попытались убежать. В результате обоих ликвидировали сотрудники военной разведки", — заявил Буданов.
Об угоне российского вертолета на Украину стало известно в начале сентября. По версии следствия, летчик Кузьминов мог решиться на преступление под влиянием матери. О своей причастности к угону также заявило Минобороны Украины. В отношении Кузьминова ФСБ России возбудило уголовное дело по статье о госизмене.
Помимо Кузьминова в вертолете находились еще два члена экипажа — бортмеханик и штурман.