Буданов раскрыл подробности гибели экипажа угнанного на Украину Ми-8 - 09.10.2023 Украина.ру
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Буданов раскрыл подробности гибели экипажа угнанного на Украину Ми-8
Буданов раскрыл подробности гибели экипажа угнанного на Украину Ми-8 - 09.10.2023 Украина.ру
Буданов раскрыл подробности гибели экипажа угнанного на Украину Ми-8
Глава Главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью изданию NV раскрыл новые подробности гибели членов экипажа угнанного военным летчиком Максимом Кузьминовым на Украину вертолета Ми-8
2023-10-09T08:44
2023-10-09T08:44
кирилл буданов
украина
новости
экипажи
вертолеты
угон
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Буданов подтвердил, что бортмеханик и штурман, которые находились в вертолете вместе с Кузьминовым, не были участниками угона и до последнего не знали о его намерениях.Когда вертолет совершил посадку на аэродроме в Харьковской области, он попытался успокоить сослуживцев, а также сказал им, что посадочная площадка окружена бойцами ГУР Украины и что сопротивление бесполезно. Однако члены экипажа отказались сдаваться в плен силовикам Киева.Об угоне российского вертолета на Украину стало известно в начале сентября. По версии следствия, летчик Кузьминов мог решиться на преступление под влиянием матери. О своей причастности к угону также заявило Минобороны Украины. В отношении Кузьминова ФСБ России возбудило уголовное дело по статье о госизмене.Помимо Кузьминова в вертолете находились еще два члена экипажа — бортмеханик и штурман.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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кирилл буданов, украина, новости, экипажи, вертолеты, угон
Кирилл Буданов, Украина, Новости, экипажи, вертолеты, угон

Буданов раскрыл подробности гибели экипажа угнанного на Украину Ми-8

08:44 09.10.2023
 
© pravda.com.ua
© pravda.com.ua
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Глава Главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью изданию NV раскрыл новые подробности гибели членов экипажа угнанного военным летчиком Максимом Кузьминовым на Украину вертолета Ми-8
Буданов подтвердил, что бортмеханик и штурман, которые находились в вертолете вместе с Кузьминовым, не были участниками угона и до последнего не знали о его намерениях.
Когда вертолет совершил посадку на аэродроме в Харьковской области, он попытался успокоить сослуживцев, а также сказал им, что посадочная площадка окружена бойцами ГУР Украины и что сопротивление бесполезно. Однако члены экипажа отказались сдаваться в плен силовикам Киева.
"Напарники пилота сначала разозлились, а потом испугались и попытались убежать. В результате обоих ликвидировали сотрудники военной разведки", — заявил Буданов.
Об угоне российского вертолета на Украину стало известно в начале сентября. По версии следствия, летчик Кузьминов мог решиться на преступление под влиянием матери. О своей причастности к угону также заявило Минобороны Украины. В отношении Кузьминова ФСБ России возбудило уголовное дело по статье о госизмене.
Помимо Кузьминова в вертолете находились еще два члена экипажа — бортмеханик и штурман.
- РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 16:24
ВКС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области - МинобороныРоссийские истребители сбили украинский военный вертолет Ми-8 в Харьковской области. Сообщение об этом в среду, 22 марта, распространила пресс-служба Минобороны РФ
 
Кирилл БудановУкраинаНовостиэкипаживертолетыугон
 
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Заголовок открываемого материала
08:44Буданов раскрыл подробности гибели экипажа угнанного на Украину Ми-8
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