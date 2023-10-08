https://ukraina.ru/20231008/1050010266.html
США и Великобритания подталкивают ЕС к расширению для финансирования Киева - Telegraph
США и Великобритания подталкивают ЕС к расширению для финансирования Киева - Telegraph - 08.10.2023 Украина.ру
США и Великобритания подталкивают ЕС к расширению для финансирования Киева - Telegraph
США и Великобритания "подталкивают" Европейский Союз к расширению ради выделения дополнительных средств Украине, сообщили журналисты газеты The Telegraph со ссылкой на источники
2023-10-08T17:47
2023-10-08T17:47
2023-10-08T17:47
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Журналисты The Telegraph ссылаются на дипломатические источники в Европе и США.Вашингтон и Лондон "инвестировали в резкое расширение ЕС на восток" на фоне нерешительного контрнаступления Киева, пишет издание.Как сообщает The Telegraph, потенциальное вступление Киева в ЕС вызвало бурные дебаты по поводу существенного пересмотра бюджета в ЕС и процессов принятия решений в рамках блока.Газета ссылается на европейский дипломатический источник, по его сведениям, США "глубоко вовлеклись" в дебаты после того, как помощь Украине была сокращена из Вашингтона. Британские официальные лица, пишет The Telegraph, также в частном порядке выразили поддержку вступлению Украины.23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо будет решить ряд „сложных вопросов“, прежде чем начать переговоры по вступлению Украины.Также Орбан отметил, что ЕС ещё не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта. "Мы не знаем, где актуальные границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Много вопросов. Мы должны обсудить это стратегически", - сказал он.
https://ukraina.ru/20230929/1049787218.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, великобритания, ес, евросоюз, украина, расширение, вашингтон, лондон
Новости, США, Великобритания, ЕС, Евросоюз, Украина, расширение, Вашингтон, Лондон
США и Великобритания подталкивают ЕС к расширению для финансирования Киева - Telegraph
США и Великобритания "подталкивают" Европейский Союз к расширению ради выделения дополнительных средств Украине, сообщили журналисты газеты The Telegraph со ссылкой на источники
Журналисты The Telegraph ссылаются на дипломатические источники в Европе и США.
"Великобритания и США подталкивают Европейский Союз к расширению, чтобы обеспечить дополнительное финансирование для Украины... Они также оказывают давление на блок, чтобы он предоставил Украине статус члена", - говорится в материале.
Вашингтон и Лондон "инвестировали в резкое расширение ЕС на восток" на фоне нерешительного контрнаступления Киева, пишет издание.
Как сообщает The Telegraph, потенциальное вступление Киева в ЕС вызвало бурные дебаты по поводу существенного пересмотра бюджета в ЕС и процессов принятия решений в рамках блока.
Газета ссылается на европейский дипломатический источник, по его сведениям, США "глубоко вовлеклись" в дебаты после того, как помощь Украине была сокращена из Вашингтона. Британские официальные лица, пишет The Telegraph, также в частном порядке выразили поддержку вступлению Украины.
23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо будет решить ряд „сложных вопросов“, прежде чем начать переговоры по вступлению Украины.
Также Орбан отметил, что ЕС ещё не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта. "Мы не знаем, где актуальные границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Много вопросов. Мы должны обсудить это стратегически", - сказал он.