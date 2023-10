https://ukraina.ru/20231008/1050010266.html

США и Великобритания подталкивают ЕС к расширению для финансирования Киева - Telegraph

США и Великобритания подталкивают ЕС к расширению для финансирования Киева - Telegraph - 08.10.2023 Украина.ру

США и Великобритания подталкивают ЕС к расширению для финансирования Киева - Telegraph

США и Великобритания "подталкивают" Европейский Союз к расширению ради выделения дополнительных средств Украине, сообщили журналисты газеты The Telegraph со ссылкой на источники

2023-10-08T17:47

2023-10-08T17:47

2023-10-08T17:47

новости

сша

великобритания

ес

евросоюз

украина

расширение

вашингтон

лондон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045744334_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8776224aa31aa0963e7aff83d144431.jpg

Журналисты The Telegraph ссылаются на дипломатические источники в Европе и США.Вашингтон и Лондон "инвестировали в резкое расширение ЕС на восток" на фоне нерешительного контрнаступления Киева, пишет издание.Как сообщает The Telegraph, потенциальное вступление Киева в ЕС вызвало бурные дебаты по поводу существенного пересмотра бюджета в ЕС и процессов принятия решений в рамках блока.Газета ссылается на европейский дипломатический источник, по его сведениям, США "глубоко вовлеклись" в дебаты после того, как помощь Украине была сокращена из Вашингтона. Британские официальные лица, пишет The Telegraph, также в частном порядке выразили поддержку вступлению Украины.23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо будет решить ряд „сложных вопросов“, прежде чем начать переговоры по вступлению Украины.Также Орбан отметил, что ЕС ещё не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта. "Мы не знаем, где актуальные границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Много вопросов. Мы должны обсудить это стратегически", - сказал он.

https://ukraina.ru/20230929/1049787218.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, великобритания, ес, евросоюз, украина, расширение, вашингтон, лондон