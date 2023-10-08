США и Великобритания подталкивают ЕС к расширению для финансирования Киева - Telegraph - 08.10.2023 Украина.ру
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США и Великобритания подталкивают ЕС к расширению для финансирования Киева - Telegraph
США и Великобритания подталкивают ЕС к расширению для финансирования Киева - Telegraph - 08.10.2023 Украина.ру
США и Великобритания подталкивают ЕС к расширению для финансирования Киева - Telegraph
США и Великобритания "подталкивают" Европейский Союз к расширению ради выделения дополнительных средств Украине, сообщили журналисты газеты The Telegraph со ссылкой на источники
2023-10-08T17:47
2023-10-08T17:47
новости
сша
великобритания
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евросоюз
украина
расширение
вашингтон
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Журналисты The Telegraph ссылаются на дипломатические источники в Европе и США.Вашингтон и Лондон "инвестировали в резкое расширение ЕС на восток" на фоне нерешительного контрнаступления Киева, пишет издание.Как сообщает The Telegraph, потенциальное вступление Киева в ЕС вызвало бурные дебаты по поводу существенного пересмотра бюджета в ЕС и процессов принятия решений в рамках блока.Газета ссылается на европейский дипломатический источник, по его сведениям, США "глубоко вовлеклись" в дебаты после того, как помощь Украине была сокращена из Вашингтона. Британские официальные лица, пишет The Telegraph, также в частном порядке выразили поддержку вступлению Украины.23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо будет решить ряд „сложных вопросов“, прежде чем начать переговоры по вступлению Украины.Также Орбан отметил, что ЕС ещё не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта. "Мы не знаем, где актуальные границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Много вопросов. Мы должны обсудить это стратегически", - сказал он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, великобритания, ес, евросоюз, украина, расширение, вашингтон, лондон
Новости, США, Великобритания, ЕС, Евросоюз, Украина, расширение, Вашингтон, Лондон

США и Великобритания подталкивают ЕС к расширению для финансирования Киева - Telegraph

17:47 08.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаседание Европейского Совета
Заседание Европейского Совета - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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США и Великобритания "подталкивают" Европейский Союз к расширению ради выделения дополнительных средств Украине, сообщили журналисты газеты The Telegraph со ссылкой на источники
Журналисты The Telegraph ссылаются на дипломатические источники в Европе и США.
"Великобритания и США подталкивают Европейский Союз к расширению, чтобы обеспечить дополнительное финансирование для Украины... Они также оказывают давление на блок, чтобы он предоставил Украине статус члена", - говорится в материале.
Вашингтон и Лондон "инвестировали в резкое расширение ЕС на восток" на фоне нерешительного контрнаступления Киева, пишет издание.
Как сообщает The Telegraph, потенциальное вступление Киева в ЕС вызвало бурные дебаты по поводу существенного пересмотра бюджета в ЕС и процессов принятия решений в рамках блока.
Газета ссылается на европейский дипломатический источник, по его сведениям, США "глубоко вовлеклись" в дебаты после того, как помощь Украине была сокращена из Вашингтона. Британские официальные лица, пишет The Telegraph, также в частном порядке выразили поддержку вступлению Украины.
23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо будет решить ряд „сложных вопросов“, прежде чем начать переговоры по вступлению Украины.
Также Орбан отметил, что ЕС ещё не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта. "Мы не знаем, где актуальные границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Много вопросов. Мы должны обсудить это стратегически", - сказал он.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
29 сентября, 13:57
Орбан об Украине: как принять в ЕС территорию без границ и населения?Евросоюзу необходимо будет ответить на "очень трудные вопросы", прежде чем начнутся переговоры о вступлении Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом 29 сентября сообщили журналисты Reuters
 
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