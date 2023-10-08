https://ukraina.ru/20231008/1050004865.html

"Дома заканчиваются запасы еды": министр обороны Италии объяснил, с чем связана угасающая поддержка Киева

"Дома заканчиваются запасы еды": министр обороны Италии объяснил, с чем связана угасающая поддержка Киева - 08.10.2023 Украина.ру

"Дома заканчиваются запасы еды": министр обороны Италии объяснил, с чем связана угасающая поддержка Киева

Возможность помочь Украине со временем снижается, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera

2023-10-08T12:26

2023-10-08T12:26

2023-10-08T12:26

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италия

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киев

пакет помощи

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Правительство Италии, по словам министра, продолжит поддержку Украины "с некоторыми ограничениями из-за продолжительности конфликта, который длился более полутора лет".Восьмой пакет военной помощи Киеву, отмечал глава итальянского военного ведомства, будет готов "до декабря". Пакет будет составляться "в диалоге с Украиной и техническими специалистами Минобороны".Крозетто добавляет, что итальянское правительство "не меняет линию, но видит, что ситуация на Украине ухудшается".

https://ukraina.ru/20231008/1050004710.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, италия, зарубежье, украина, киев, пакет помощи