"Дома заканчиваются запасы еды": министр обороны Италии объяснил, с чем связана угасающая поддержка Киева - 08.10.2023 Украина.ру
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"Дома заканчиваются запасы еды": министр обороны Италии объяснил, с чем связана угасающая поддержка Киева
"Дома заканчиваются запасы еды": министр обороны Италии объяснил, с чем связана угасающая поддержка Киева - 08.10.2023 Украина.ру
"Дома заканчиваются запасы еды": министр обороны Италии объяснил, с чем связана угасающая поддержка Киева
Возможность помочь Украине со временем снижается, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera
2023-10-08T12:26
2023-10-08T12:26
новости
италия
зарубежье
украина
киев
пакет помощи
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Правительство Италии, по словам министра, продолжит поддержку Украины "с некоторыми ограничениями из-за продолжительности конфликта, который длился более полутора лет".Восьмой пакет военной помощи Киеву, отмечал глава итальянского военного ведомства, будет готов "до декабря". Пакет будет составляться "в диалоге с Украиной и техническими специалистами Минобороны".Крозетто добавляет, что итальянское правительство "не меняет линию, но видит, что ситуация на Украине ухудшается".
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новости, италия, зарубежье, украина, киев, пакет помощи
Новости, Италия, Зарубежье, Украина, Киев, пакет помощи

"Дома заканчиваются запасы еды": министр обороны Италии объяснил, с чем связана угасающая поддержка Киева

12:26 08.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / Jose AntonioГвидо Крозетто
Гвидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© commons.wikimedia.org / Jose Antonio
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Возможность помочь Украине со временем снижается, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera
Правительство Италии, по словам министра, продолжит поддержку Украины "с некоторыми ограничениями из-за продолжительности конфликта, который длился более полутора лет".
"Чем больше времени проходит, тем больше уменьшается возможность помочь Украине ресурсами, которые не безграничны. Это не политический выбор, а банальное рассуждение. Примерно как когда дома заканчиваются запасы еды", - сказал Крозетто.
Восьмой пакет военной помощи Киеву, отмечал глава итальянского военного ведомства, будет готов "до декабря". Пакет будет составляться "в диалоге с Украиной и техническими специалистами Минобороны".
Крозетто добавляет, что итальянское правительство "не меняет линию, но видит, что ситуация на Украине ухудшается".
"Киеву очень трудно вернуть утраченные земли. Мы являемся свидетелями невозможности разрешения конфликта на земле. Поэтому мы продолжаем помогать, но каждый день анализируем более выгодные тактики для построения столов диалога, достижения мира...", - заявил глава Минобороны.
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12:15
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