https://ukraina.ru/20231008/1050004710.html

Байден хочет запросить у конгресса крупнейший пакет помощи для Киева - Telegraph

Байден хочет запросить у конгресса крупнейший пакет помощи для Киева - Telegraph - 08.10.2023 Украина.ру

Байден хочет запросить у конгресса крупнейший пакет помощи для Киева - Telegraph

Белый дом рассматривает возможность обращения к конгрессу с запросом о помощи Украине на срок до следующих президентских выборов в США, сообщила 7 октября газета Telegraph со ссылкой на источники

2023-10-08T12:15

2023-10-08T12:15

2023-10-08T12:15

джо байден

сша

зарубежье

помощь

киев

новости

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В администрации якобы верят, что лучшей возможностью заручиться поддержкой законодателей будет предложение "единого пакета размером до 100 миллиардов долларов". Таким образом у администрации Джо Байдена будут средства для Украины до новых выборов президента США в ноябре следующего года.По данным газеты, сейчас Белый дом формирует план крупнейшего пакета помощи Украине. Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не стал причиной временного прекращения деятельности правительства: оппоненты из Республиканской партии в конгрессе отказались голосовать по бюджету для федеральных органов власти, включавшему средства для Киева. В результате был принят временный бюджет, не включающий помощь Украине, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева.Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная США Киеву, уже превзошла 100 миллиардов долларов.

https://ukraina.ru/20231003/1049884011.html

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2023

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джо байден, сша, зарубежье, помощь, киев, новости