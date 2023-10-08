https://ukraina.ru/20231008/1050004710.html
Байден хочет запросить у конгресса крупнейший пакет помощи для Киева - Telegraph
Байден хочет запросить у конгресса крупнейший пакет помощи для Киева - Telegraph - 08.10.2023 Украина.ру
Байден хочет запросить у конгресса крупнейший пакет помощи для Киева - Telegraph
Белый дом рассматривает возможность обращения к конгрессу с запросом о помощи Украине на срок до следующих президентских выборов в США, сообщила 7 октября газета Telegraph со ссылкой на источники
2023-10-08T12:15
2023-10-08T12:15
2023-10-08T12:15
джо байден
сша
зарубежье
помощь
киев
новости
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В администрации якобы верят, что лучшей возможностью заручиться поддержкой законодателей будет предложение "единого пакета размером до 100 миллиардов долларов". Таким образом у администрации Джо Байдена будут средства для Украины до новых выборов президента США в ноябре следующего года.По данным газеты, сейчас Белый дом формирует план крупнейшего пакета помощи Украине. Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не стал причиной временного прекращения деятельности правительства: оппоненты из Республиканской партии в конгрессе отказались голосовать по бюджету для федеральных органов власти, включавшему средства для Киева. В результате был принят временный бюджет, не включающий помощь Украине, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева.Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная США Киеву, уже превзошла 100 миллиардов долларов.
https://ukraina.ru/20231003/1049884011.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
джо байден, сша, зарубежье, помощь, киев, новости
Джо Байден, США, Зарубежье, помощь, Киев, Новости
Байден хочет запросить у конгресса крупнейший пакет помощи для Киева - Telegraph
Белый дом рассматривает возможность обращения к конгрессу с запросом о помощи Украине на срок до следующих президентских выборов в США, сообщила 7 октября газета Telegraph со ссылкой на источники
В администрации якобы верят, что лучшей возможностью заручиться поддержкой законодателей будет предложение "единого пакета размером до 100 миллиардов долларов". Таким образом у администрации Джо Байдена будут средства для Украины до новых выборов президента США в ноябре следующего года.
По данным газеты, сейчас Белый дом формирует план крупнейшего пакета помощи Украине.
"Идея "большого пакета помощи" поддерживается многими в администрации. Сторонники Украины хотят, чтобы был принят единый закон, и больше не нужно было иметь с этим дело до следующих выборов", - объяснил источник издания.
Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не стал причиной временного прекращения деятельности правительства: оппоненты из Республиканской партии в конгрессе отказались голосовать по бюджету для федеральных органов власти, включавшему средства для Киева.
В результате был принят временный бюджет, не включающий помощь Украине, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева.
Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу.
По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная США Киеву, уже превзошла 100 миллиардов долларов.