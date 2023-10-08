Евгений Ющук о том, почему России выгодна эскалация палестино-израильского конфликта - 08.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231008/1050003662.html
Евгений Ющук о том, почему России выгодна эскалация палестино-израильского конфликта
Евгений Ющук о том, почему России выгодна эскалация палестино-израильского конфликта - 08.10.2023 Украина.ру
Евгений Ющук о том, почему России выгодна эскалация палестино-израильского конфликта
Если в войну против Израиля вступят крупные игроки с современными армиями и при этом возникнет угроза полного уничтожения страны, тогда, возможно, применение ядерного оружия станет актуальным для Тель-Авива.
2023-10-08T12:53
2023-10-08T13:00
интервью
израиль
украина
война
хамас
иран
ядерное оружие
россия
ближний восток
сектор газа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/11/1040937917_59:15:849:460_1920x0_80_0_0_886fd592a9d239d868eafe921cf85aa7.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.Палестинские боевики движения ХАМАС ударили по одной из крупнейших электростанций Израиля "Рутенберг", обойдя систему противоракетной обороны "Железный купол", которую хотел получить Киев. Об этом написали в турецком издании Haber.— Евгений Леонидович, чего добивается ХАМАС своим последним набегом на Израиль?— ХАМАС заявили, что причин для нападения было две. Первая — якобы Израиль готовил атаку на них, по их же данным, и поэтому ХАМАС пришел за заложниками, чтобы прикрыться ими от атаки Израиля на сектор Газа. Вторая — заложников ХАМАС планирует обменять на заключенных в Израиле палестинских боевиков.При этом ХАМАС, возможно, испугался, что саудиты будут сотрудничать с Нетаньяху и забудут о палестинцах — поэтому совершили набег и напомнили Ближнему Востоку о себе. Разговаривают об учёте их интересов с теми, кто либо может принести прибыль, либо может создать проблемы.Палестина прибыль вряд ли способна приносить. Вот, показывает, что проблемы могут быть реальными и не надо игнорировать ХАМАС.Сейчас у израильских властей главный вопрос — как освободить захваченные ХАМАС города и свой народ. Я думаю, что масштабная оккупация Израилю не грозит: боевая мощь ХАМАС пока не высокая. Да и к концу первого же дня военных действий ХАМАС начал уходить из занятых им населенных пунктов. А заложников они с самого начала угоняли в Газу.— Ветеран израильской разведки Яков Кедми заявил в нашем с ним интервью, что переговоры и обмен пленными с ХАМАС позор и пощечина для Израиля. Пойдет ли Нетаньяху на это?— Вообще-то, Израиль уже неоднократно обменивал своих военнослужащих на палестинских "сидельцев". Так, по данным СМИ, в 1983 году за 6 израильских солдат заплатили освобождением 4830 палестинских "сидельцев". В 1985 году за трех попавших в плен в Ливане израильских солдат Тель-Авив отдал 1150 палестинских заключенных.В 2011 году один израильский военнослужащий был освобождён в обмен на 1027 палестинских заключённых, причем более 400 из них сидели за терроризм и убийства сотен израильтян. Вряд ли господин Кедми не в курсе этих резонансных событий. Не исключаю, что он говорил о том, что это возможная, но, безусловно, неприятная для Израиля перспектива.— Может ли Израиль применить ядерное оружие против палестинцев?— Теоретически, может (потому что, ядерное оружие у него в принципе есть). Но Израиль даже во время полномасштабной войны 1973 года не применил ядерное оружие, хотя и готовился это сделать — так как страна стояла на пороге военного разгрома. Потом Израиль справился обычными вооружениями, и вопрос с ядерным вариантом был снят. Не вижу, зачем в нынешней ситуации, когда Израиль атакован, в основном современной версией тачанок и мотоциклистами (да и те уже покидают территорию Израиля), ему применять ядерное оружие. А вот если в войну против Израиля вступят крупные игроки с современными армиями и при этом возникнет угроза существованию Израиля — тогда, возможно, ядерный сценарий станет актуальным. Но не ранее.— Судя по всему, для израильтян операция движения ХАМАС стала неожиданностью. Почему израильская разведка пропустила подготовку к столь масштабной атаке?— Пока что точного ответа на этот вопрос нет ни у кого. Вероятно, со временем узнаем. Единственное, что на данный момент известно: аналитики израильских спецслужб ситуацию мониторили и при этом были уверены, что нападения "на сейчас" не произойдет.Так или иначе, но фактор внезапности сработал в пользу ХАМАС в полной мере.Мне вспоминается такой пример. Ровно 50 лет назад, в октябре 1973 года началась большая война: Израиль был атакован сразу с двух сторон. Я общался с представителем советской разведки, который отвечал за Ближний Восток. Он рассказывал, что спросил израильских коллег годы спустя: "Вы что, не видели, что шла накачка этих арабских стран оружием, а прямо накануне войны советские посольства в этих странах семьи отправили в Союз? Как вы всё это проспали?"Представитель разведки Израиля в ответ просто сокрушённо развёл руками— В Сети (телеграм-канал "Пул№3") я нашла один пост, в котором рассуждают о том, что боевики ХАМАС могли попасть на Украину и потренироваться в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ). Это реально?— Массово — нет. Единичные — могли. Есть категория профессиональных наёмников, которым в любой войне, любом месте воевать нормально — лишь бы платили.— Судя по сообщениям западных пользователей в Twitter, об Украине все забыли — на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Почему?— Это неудивительно. Так как у Штатов есть обязательства перед Израилем в поставках вооружений, Украина отойдёт на второй план. Киев взволнован тем, что если Израиль будет воевать долго, то Украине может не остаться ни внимания, ни денег, ни оружия.Кстати, я думаю, что "воевать долго" заинтересован Иран: дескать, пусть Израиль истощит свои силы на палестинцев — тогда на иранцев не хватит. Ливанская военизированная группировка "Хезболла" (её считают "прокси-подразделениями" Ирана) уже пообещала защищать Палестину, если ЦАХАЛ зайдёт в сектор Газа.На второй день эскалации конфликта она обозначила себя. Пока не слишком масштабно, но это уже не слова, а действия. Со стороны Ливана по Израилю совершен миномётный обстрел ЦАХАЛ.Важно помнить, что на Ближнем Востоке в принципе всё ситуативно.— Многие пользователи в соцсетях задают вопрос "За кого на самом деле Россия?". Вы можете на него ответить?— Многие россияне привыкли к блоковому мышлению "Мы за этих — во всём и навсегда". Но этот вопрос ответа не имеет...Россия не может поссориться с Израилем, или Турцией, или Саудовской Аравией. Мы не можем отказаться от покровительства Сирии. В то же время, нам нежелательно слишком тесно дружить с Ираном, которому намного проще, нежели России, установить свой физический контроль в Сирии. При этом указанные государства конкурируют между собой, а Сирия с Израилем на протяжении десятилетий находятся в состоянии войны.С точки зрения исключительно интересов, России эскалация палестино-израильского конфликта выгодна.
https://ukraina.ru/20221117/1040939015.html
https://ukraina.ru/20231007/1049993573.html
https://ukraina.ru/20231007/1049991247.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/11/1040937917_135:0:770:476_1920x0_80_0_0_3e0d970f4feb98d933bd05f80df479bc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, израиль, украина, война, хамас, иран, ядерное оружие, россия, ближний восток, сектор газа, всу, боевики, заложники, ливан, конфликт
Интервью, Израиль, Украина, война, ХАМАС, Иран, Ядерное оружие, Россия, Ближний Восток, сектор Газа, ВСУ, боевики, заложники, Ливан, конфликт

Евгений Ющук о том, почему России выгодна эскалация палестино-израильского конфликта

12:53 08.10.2023 (обновлено: 13:00 08.10.2023)
 
© из личного архиваЕвгений Ющук интервью
Евгений Ющук интервью
© из личного архива
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Если в войну против Израиля вступят крупные игроки с современными армиями и при этом возникнет угроза полного уничтожения страны, тогда, возможно, применение ядерного оружия станет актуальным для Тель-Авива.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.
Палестинские боевики движения ХАМАС ударили по одной из крупнейших электростанций Израиля "Рутенберг", обойдя систему противоракетной обороны "Железный купол", которую хотел получить Киев. Об этом написали в турецком издании Haber.
— Евгений Леонидович, чего добивается ХАМАС своим последним набегом на Израиль?
— ХАМАС заявили, что причин для нападения было две. Первая — якобы Израиль готовил атаку на них, по их же данным, и поэтому ХАМАС пришел за заложниками, чтобы прикрыться ими от атаки Израиля на сектор Газа. Вторая — заложников ХАМАС планирует обменять на заключенных в Израиле палестинских боевиков.
При этом ХАМАС, возможно, испугался, что саудиты будут сотрудничать с Нетаньяху и забудут о палестинцах — поэтому совершили набег и напомнили Ближнему Востоку о себе. Разговаривают об учёте их интересов с теми, кто либо может принести прибыль, либо может создать проблемы.
Палестина прибыль вряд ли способна приносить. Вот, показывает, что проблемы могут быть реальными и не надо игнорировать ХАМАС.
Сейчас у израильских властей главный вопрос — как освободить захваченные ХАМАС города и свой народ. Я думаю, что масштабная оккупация Израилю не грозит: боевая мощь ХАМАС пока не высокая. Да и к концу первого же дня военных действий ХАМАС начал уходить из занятых им населенных пунктов. А заложников они с самого начала угоняли в Газу.
Евгений Ющук
17 ноября 2022, 20:30
Евгений Ющук: кто онПолиттехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационной войне (кризисному PR)
— Ветеран израильской разведки Яков Кедми заявил в нашем с ним интервью, что переговоры и обмен пленными с ХАМАС позор и пощечина для Израиля. Пойдет ли Нетаньяху на это?
— Вообще-то, Израиль уже неоднократно обменивал своих военнослужащих на палестинских "сидельцев". Так, по данным СМИ, в 1983 году за 6 израильских солдат заплатили освобождением 4830 палестинских "сидельцев". В 1985 году за трех попавших в плен в Ливане израильских солдат Тель-Авив отдал 1150 палестинских заключенных.
В 2011 году один израильский военнослужащий был освобождён в обмен на 1027 палестинских заключённых, причем более 400 из них сидели за терроризм и убийства сотен израильтян. Вряд ли господин Кедми не в курсе этих резонансных событий.
Не исключаю, что он говорил о том, что это возможная, но, безусловно, неприятная для Израиля перспектива.
— Может ли Израиль применить ядерное оружие против палестинцев?
— Теоретически, может (потому что, ядерное оружие у него в принципе есть). Но Израиль даже во время полномасштабной войны 1973 года не применил ядерное оружие, хотя и готовился это сделать — так как страна стояла на пороге военного разгрома. Потом Израиль справился обычными вооружениями, и вопрос с ядерным вариантом был снят.
Не вижу, зачем в нынешней ситуации, когда Израиль атакован, в основном современной версией тачанок и мотоциклистами (да и те уже покидают территорию Израиля), ему применять ядерное оружие.
А вот если в войну против Израиля вступят крупные игроки с современными армиями и при этом возникнет угроза существованию Израиля — тогда, возможно, ядерный сценарий станет актуальным. Но не ранее.
— Судя по всему, для израильтян операция движения ХАМАС стала неожиданностью. Почему израильская разведка пропустила подготовку к столь масштабной атаке?
— Пока что точного ответа на этот вопрос нет ни у кого. Вероятно, со временем узнаем. Единственное, что на данный момент известно: аналитики израильских спецслужб ситуацию мониторили и при этом были уверены, что нападения "на сейчас" не произойдет.
Так или иначе, но фактор внезапности сработал в пользу ХАМАС в полной мере.
Мне вспоминается такой пример. Ровно 50 лет назад, в октябре 1973 года началась большая война: Израиль был атакован сразу с двух сторон. Я общался с представителем советской разведки, который отвечал за Ближний Восток. Он рассказывал, что спросил израильских коллег годы спустя: "Вы что, не видели, что шла накачка этих арабских стран оружием, а прямо накануне войны советские посольства в этих странах семьи отправили в Союз? Как вы всё это проспали?"
Представитель разведки Израиля в ответ просто сокрушённо развёл руками
Яков Кедми интервью - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Вчера, 21:24
Яков Кедми: Нападение ХАМАС на Израиль не остановит США на Украине
— В Сети (телеграм-канал "Пул№3") я нашла один пост, в котором рассуждают о том, что боевики ХАМАС могли попасть на Украину и потренироваться в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ). Это реально?
— Массово — нет. Единичные — могли. Есть категория профессиональных наёмников, которым в любой войне, любом месте воевать нормально — лишь бы платили.
— Судя по сообщениям западных пользователей в Twitter, об Украине все забыли — на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Почему?
— Это неудивительно. Так как у Штатов есть обязательства перед Израилем в поставках вооружений, Украина отойдёт на второй план. Киев взволнован тем, что если Израиль будет воевать долго, то Украине может не остаться ни внимания, ни денег, ни оружия.
Кстати, я думаю, что "воевать долго" заинтересован Иран: дескать, пусть Израиль истощит свои силы на палестинцев — тогда на иранцев не хватит. Ливанская военизированная группировка "Хезболла" (её считают "прокси-подразделениями" Ирана) уже пообещала защищать Палестину, если ЦАХАЛ зайдёт в сектор Газа.
На второй день эскалации конфликта она обозначила себя. Пока не слишком масштабно, но это уже не слова, а действия. Со стороны Ливана по Израилю совершен миномётный обстрел ЦАХАЛ.
Важно помнить, что на Ближнем Востоке в принципе всё ситуативно.
— Многие пользователи в соцсетях задают вопрос "За кого на самом деле Россия?". Вы можете на него ответить?
— Многие россияне привыкли к блоковому мышлению "Мы за этих — во всём и навсегда". Но этот вопрос ответа не имеет...
Россия не может поссориться с Израилем, или Турцией, или Саудовской Аравией. Мы не можем отказаться от покровительства Сирии. В то же время, нам нежелательно слишком тесно дружить с Ираном, которому намного проще, нежели России, установить свой физический контроль в Сирии. При этом указанные государства конкурируют между собой, а Сирия с Израилем на протяжении десятилетий находятся в состоянии войны.
С точки зрения исключительно интересов, России эскалация палестино-израильского конфликта выгодна.
Владимир Брутер интервью
Вчера, 18:48
Владимир Брутер о войне Израиля и Палестины: США могли остановить конфликт, но самоустранились
 
ИнтервьюИзраильУкраинавойнаХАМАСИранЯдерное оружиеРоссияБлижний Востоксектор ГазаВСУбоевикизаложникиЛиванконфликт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:53Евгений Ющук о том, почему России выгодна эскалация палестино-израильского конфликта
12:26"Дома заканчиваются запасы еды": министр обороны Италии объяснил, с чем связана угасающая поддержка Киева
12:15Байден хочет запросить у конгресса крупнейший пакет помощи для Киева - Telegraph
11:51"Имя этой девочки я помню до сих пор": Маркелов о страшных эпизодах войны
11:50"Ударил, отошел". Боевой выход с расчетом "оружия возмездия"
11:34Умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко
11:19Посольство РФ отреагировало на возможное похищение россиянок в Израиле
10:43Украина не сможет вступить в НАТО и ЕС - бывший советник госсекретаря США
10:19"Будущее на волоске": журналист из США рассказала о серьезной угрозе для Украины
10:10Вор, рэкетир, коррупционер и убийца. Кто командует украинскими морпехами
09:54Националисты "Правого сектора"* устроили "массовую казнь" в Снигиревке
09:41"Парадоксальный сценарий": американский журналист объяснил, как Байден повышает авторитет Путина
09:26Израиль нанес удары по ХАМАС в секторе Газа
09:14Армен Гаспарян о том, что и почему не понял Запад из речи Путина на Валдайском форуме
09:11Американский ведущий обвинил НАТО в убийстве большей части украинцев
08:00Марк Бернес: песни, которые остаются с нами
07:08Ростислав Ищенко о том, на что Россия делает ставку в СВО на Украине и чем Армении поможет Франция
06:18Фёдор Войтоловский: США важна не поддержка Украины, а сохранение права на вседозволенность
06:00"Противник начал издыхать": эксперт объяснил, как ВС РФ удалось сломать мощную атаку ВСУ на Вербовое
05:49Западная Украина за минувшую неделю: мобилизацию помогают избежать депутаты, а в Италии похищают детей
Лента новостейМолния