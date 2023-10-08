https://ukraina.ru/20231008/1050003662.html

Евгений Ющук о том, почему России выгодна эскалация палестино-израильского конфликта

Евгений Ющук о том, почему России выгодна эскалация палестино-израильского конфликта - 08.10.2023 Украина.ру

Евгений Ющук о том, почему России выгодна эскалация палестино-израильского конфликта

Если в войну против Израиля вступят крупные игроки с современными армиями и при этом возникнет угроза полного уничтожения страны, тогда, возможно, применение ядерного оружия станет актуальным для Тель-Авива.

2023-10-08T12:53

2023-10-08T12:53

2023-10-08T13:00

интервью

израиль

украина

война

хамас

иран

ядерное оружие

россия

ближний восток

сектор газа

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.Палестинские боевики движения ХАМАС ударили по одной из крупнейших электростанций Израиля "Рутенберг", обойдя систему противоракетной обороны "Железный купол", которую хотел получить Киев. Об этом написали в турецком издании Haber.— Евгений Леонидович, чего добивается ХАМАС своим последним набегом на Израиль?— ХАМАС заявили, что причин для нападения было две. Первая — якобы Израиль готовил атаку на них, по их же данным, и поэтому ХАМАС пришел за заложниками, чтобы прикрыться ими от атаки Израиля на сектор Газа. Вторая — заложников ХАМАС планирует обменять на заключенных в Израиле палестинских боевиков.При этом ХАМАС, возможно, испугался, что саудиты будут сотрудничать с Нетаньяху и забудут о палестинцах — поэтому совершили набег и напомнили Ближнему Востоку о себе. Разговаривают об учёте их интересов с теми, кто либо может принести прибыль, либо может создать проблемы.Палестина прибыль вряд ли способна приносить. Вот, показывает, что проблемы могут быть реальными и не надо игнорировать ХАМАС.Сейчас у израильских властей главный вопрос — как освободить захваченные ХАМАС города и свой народ. Я думаю, что масштабная оккупация Израилю не грозит: боевая мощь ХАМАС пока не высокая. Да и к концу первого же дня военных действий ХАМАС начал уходить из занятых им населенных пунктов. А заложников они с самого начала угоняли в Газу.— Ветеран израильской разведки Яков Кедми заявил в нашем с ним интервью, что переговоры и обмен пленными с ХАМАС позор и пощечина для Израиля. Пойдет ли Нетаньяху на это?— Вообще-то, Израиль уже неоднократно обменивал своих военнослужащих на палестинских "сидельцев". Так, по данным СМИ, в 1983 году за 6 израильских солдат заплатили освобождением 4830 палестинских "сидельцев". В 1985 году за трех попавших в плен в Ливане израильских солдат Тель-Авив отдал 1150 палестинских заключенных.В 2011 году один израильский военнослужащий был освобождён в обмен на 1027 палестинских заключённых, причем более 400 из них сидели за терроризм и убийства сотен израильтян. Вряд ли господин Кедми не в курсе этих резонансных событий. Не исключаю, что он говорил о том, что это возможная, но, безусловно, неприятная для Израиля перспектива.— Может ли Израиль применить ядерное оружие против палестинцев?— Теоретически, может (потому что, ядерное оружие у него в принципе есть). Но Израиль даже во время полномасштабной войны 1973 года не применил ядерное оружие, хотя и готовился это сделать — так как страна стояла на пороге военного разгрома. Потом Израиль справился обычными вооружениями, и вопрос с ядерным вариантом был снят. Не вижу, зачем в нынешней ситуации, когда Израиль атакован, в основном современной версией тачанок и мотоциклистами (да и те уже покидают территорию Израиля), ему применять ядерное оружие. А вот если в войну против Израиля вступят крупные игроки с современными армиями и при этом возникнет угроза существованию Израиля — тогда, возможно, ядерный сценарий станет актуальным. Но не ранее.— Судя по всему, для израильтян операция движения ХАМАС стала неожиданностью. Почему израильская разведка пропустила подготовку к столь масштабной атаке?— Пока что точного ответа на этот вопрос нет ни у кого. Вероятно, со временем узнаем. Единственное, что на данный момент известно: аналитики израильских спецслужб ситуацию мониторили и при этом были уверены, что нападения "на сейчас" не произойдет.Так или иначе, но фактор внезапности сработал в пользу ХАМАС в полной мере.Мне вспоминается такой пример. Ровно 50 лет назад, в октябре 1973 года началась большая война: Израиль был атакован сразу с двух сторон. Я общался с представителем советской разведки, который отвечал за Ближний Восток. Он рассказывал, что спросил израильских коллег годы спустя: "Вы что, не видели, что шла накачка этих арабских стран оружием, а прямо накануне войны советские посольства в этих странах семьи отправили в Союз? Как вы всё это проспали?"Представитель разведки Израиля в ответ просто сокрушённо развёл руками— В Сети (телеграм-канал "Пул№3") я нашла один пост, в котором рассуждают о том, что боевики ХАМАС могли попасть на Украину и потренироваться в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ). Это реально?— Массово — нет. Единичные — могли. Есть категория профессиональных наёмников, которым в любой войне, любом месте воевать нормально — лишь бы платили.— Судя по сообщениям западных пользователей в Twitter, об Украине все забыли — на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Почему?— Это неудивительно. Так как у Штатов есть обязательства перед Израилем в поставках вооружений, Украина отойдёт на второй план. Киев взволнован тем, что если Израиль будет воевать долго, то Украине может не остаться ни внимания, ни денег, ни оружия.Кстати, я думаю, что "воевать долго" заинтересован Иран: дескать, пусть Израиль истощит свои силы на палестинцев — тогда на иранцев не хватит. Ливанская военизированная группировка "Хезболла" (её считают "прокси-подразделениями" Ирана) уже пообещала защищать Палестину, если ЦАХАЛ зайдёт в сектор Газа.На второй день эскалации конфликта она обозначила себя. Пока не слишком масштабно, но это уже не слова, а действия. Со стороны Ливана по Израилю совершен миномётный обстрел ЦАХАЛ.Важно помнить, что на Ближнем Востоке в принципе всё ситуативно.— Многие пользователи в соцсетях задают вопрос "За кого на самом деле Россия?". Вы можете на него ответить?— Многие россияне привыкли к блоковому мышлению "Мы за этих — во всём и навсегда". Но этот вопрос ответа не имеет...Россия не может поссориться с Израилем, или Турцией, или Саудовской Аравией. Мы не можем отказаться от покровительства Сирии. В то же время, нам нежелательно слишком тесно дружить с Ираном, которому намного проще, нежели России, установить свой физический контроль в Сирии. При этом указанные государства конкурируют между собой, а Сирия с Израилем на протяжении десятилетий находятся в состоянии войны.С точки зрения исключительно интересов, России эскалация палестино-израильского конфликта выгодна.

https://ukraina.ru/20221117/1040939015.html

https://ukraina.ru/20231007/1049993573.html

https://ukraina.ru/20231007/1049991247.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, израиль, украина, война, хамас, иран, ядерное оружие, россия, ближний восток, сектор газа, всу, боевики, заложники, ливан, конфликт