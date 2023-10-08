https://ukraina.ru/20231008/1049998201.html
Американский ведущий обвинил НАТО в убийстве большей части украинцев
Американский ведущий обвинил НАТО в убийстве большей части украинцев - 08.10.2023 Украина.ру
Американский ведущий обвинил НАТО в убийстве большей части украинцев
Североатлантический альянс повлиял на значительное сокращение населения Украины во время конфликта. Об этом на днях заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис
2023-10-08T09:11
2023-10-08T09:11
2023-10-08T09:11
нато
украина
всу
новости
возраст
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"НАТО помогла убить большую часть украинцев. Я надеюсь, НАТО гордится тем, что натворила здесь", — сказал Моррис.По его словам, из-за демографического кризиса после распада СССР на Украине почти не осталось молодежи. Самый крупный пласт населения относится к возрастной группе от 30 до 40 лет. Он пояснил, что средний возраст солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 40 лет. Учитывая, что на 2020 год по некоторым данным мужчин этого возраста на Украине было не больше 300 тысяч, а потери ВСУ за время конфликта составили около полумиллиона человек, альянс, разжигая конфликт отправкой техники и финансовой поддержки, напрямую повлиял на истребление украинского населения.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.
https://ukraina.ru/20231005/1049947050.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, украина, всу, новости, возраст
НАТО, Украина, ВСУ, Новости, возраст
Американский ведущий обвинил НАТО в убийстве большей части украинцев
Североатлантический альянс повлиял на значительное сокращение населения Украины во время конфликта. Об этом на днях заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис
"НАТО помогла убить большую часть украинцев. Я надеюсь, НАТО гордится тем, что натворила здесь", — сказал Моррис.
По его словам, из-за демографического кризиса после распада СССР на Украине почти не осталось молодежи. Самый крупный пласт населения относится к возрастной группе от 30 до 40 лет.
Он пояснил, что средний возраст солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 40 лет. Учитывая, что на 2020 год по некоторым данным мужчин этого возраста на Украине было не больше 300 тысяч, а потери ВСУ за время конфликта составили около полумиллиона человек, альянс, разжигая конфликт отправкой техники и финансовой поддержки, напрямую повлиял на истребление украинского населения.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.