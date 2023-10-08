Американский ведущий обвинил НАТО в убийстве большей части украинцев - 08.10.2023 Украина.ру
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Американский ведущий обвинил НАТО в убийстве большей части украинцев
Американский ведущий обвинил НАТО в убийстве большей части украинцев - 08.10.2023 Украина.ру
Американский ведущий обвинил НАТО в убийстве большей части украинцев
Североатлантический альянс повлиял на значительное сокращение населения Украины во время конфликта. Об этом на днях заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис
2023-10-08T09:11
2023-10-08T09:11
нато
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возраст
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"НАТО помогла убить большую часть украинцев. Я надеюсь, НАТО гордится тем, что натворила здесь", — сказал Моррис.По его словам, из-за демографического кризиса после распада СССР на Украине почти не осталось молодежи. Самый крупный пласт населения относится к возрастной группе от 30 до 40 лет. Он пояснил, что средний возраст солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 40 лет. Учитывая, что на 2020 год по некоторым данным мужчин этого возраста на Украине было не больше 300 тысяч, а потери ВСУ за время конфликта составили около полумиллиона человек, альянс, разжигая конфликт отправкой техники и финансовой поддержки, напрямую повлиял на истребление украинского населения.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.
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нато, украина, всу, новости, возраст
НАТО, Украина, ВСУ, Новости, возраст

Американский ведущий обвинил НАТО в убийстве большей части украинцев

09:11 08.10.2023
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкНациональный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Североатлантический альянс повлиял на значительное сокращение населения Украины во время конфликта. Об этом на днях заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис
"НАТО помогла убить большую часть украинцев. Я надеюсь, НАТО гордится тем, что натворила здесь", — сказал Моррис.
По его словам, из-за демографического кризиса после распада СССР на Украине почти не осталось молодежи. Самый крупный пласт населения относится к возрастной группе от 30 до 40 лет.
Он пояснил, что средний возраст солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 40 лет. Учитывая, что на 2020 год по некоторым данным мужчин этого возраста на Украине было не больше 300 тысяч, а потери ВСУ за время конфликта составили около полумиллиона человек, альянс, разжигая конфликт отправкой техники и финансовой поддержки, напрямую повлиял на истребление украинского населения.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
5 октября, 20:31
Путин прокомментировал возможное вступление Украины в ЕС и НАТОЕсли Евросоюз готов Украину с её нынешней экономикой принять в свой состав, "флаг в руки" и вперёд. Так прокомментировал намерения ЕС по присоединению Украины президент России Владимир Путин на пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
 
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