https://ukraina.ru/20231008/1049998201.html

Американский ведущий обвинил НАТО в убийстве большей части украинцев

Американский ведущий обвинил НАТО в убийстве большей части украинцев - 08.10.2023 Украина.ру

Американский ведущий обвинил НАТО в убийстве большей части украинцев

Североатлантический альянс повлиял на значительное сокращение населения Украины во время конфликта. Об этом на днях заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис

2023-10-08T09:11

2023-10-08T09:11

2023-10-08T09:11

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возраст

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"НАТО помогла убить большую часть украинцев. Я надеюсь, НАТО гордится тем, что натворила здесь", — сказал Моррис.По его словам, из-за демографического кризиса после распада СССР на Украине почти не осталось молодежи. Самый крупный пласт населения относится к возрастной группе от 30 до 40 лет. Он пояснил, что средний возраст солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 40 лет. Учитывая, что на 2020 год по некоторым данным мужчин этого возраста на Украине было не больше 300 тысяч, а потери ВСУ за время конфликта составили около полумиллиона человек, альянс, разжигая конфликт отправкой техники и финансовой поддержки, напрямую повлиял на истребление украинского населения.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.

https://ukraina.ru/20231005/1049947050.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, украина, всу, новости, возраст