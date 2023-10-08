https://ukraina.ru/20231008/1049960748.html

"Дума о Ковпаке": как снималась самая известная партизанская трилогия

"Дума о Ковпаке": как снималась самая известная партизанская трилогия - 08.10.2023 Украина.ру

"Дума о Ковпаке": как снималась самая известная партизанская трилогия

Во время Великой Отечественной войны одним из самых ярких героев советского партизанского движения, безусловно, был Сидор Артемьевич Ковпак. Участник трёх войн: Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной, он был награждён двумя Георгиевскими Крестами, двумя звездами Героя Советского Союза и четырьмя (!) орденами Ленина

2023-10-08T18:00

2023-10-08T18:00

2023-10-08T18:00

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Ковпак организовал одно из самых мощных партизанских соединений, которое снискало себе наиболее громкую славу. Его Карпатский рейд по тылам противника протяженностью более 2000 км, аналогов в мировой истории не имеет. "Дед", так называли своего командира сами "ковпаковцы", стал настоящей легендой не только Украины, но и всего Советского Союза. Конечно, такой яркий персонаж не мог не попасть в поле зрения советских кинематографистов. Фильм о нем в начале 70-х годов прошлого столетия доверили снимать Тимофею Левчуку, который так же, как и Ковпак, прошел всю войну от самого её начала до самого конца.Левчук, как резервист, был мобилизован 25 июня 1941 года Молотовским РВК (Молотовским до 1957 года назывался Шевченковский район города Киева). К тому времени он в 1934 году окончил режиссёрский факультет Киевского института кинематографии и на Киевской киностудии успел в качестве ассистента режиссера принять участие в съёмках таких известных на то время фильмов, как "Перекоп" (1930), "Колиивщина" (1933), "Прометей" (1936), "Всадники" (1939).Войну Левчук начал в составе 81-й моторизованной дивизии, которая с 22 июня сражалась на границе во Львовской области, затем в июле в Полтавской области её переформировали в стрелковую. Далее в районе Кременчуга она безуспешно пыталась препятствовать 1-й танковой группе Клейста форсировать Днепр. В мае 1942 года дивизия участвовала в разгромном для нас сражении под Харьковом, как раз после него Левчук попал на Калининский фронт. С 23 июня 1943 года в звании капитана он служил в штабе Степного фронта (с октября – 2-го Украинского). В управлении комфронта он отвечал за связь с артиллерией, и, судя по наградным документам, в этом преуспел. Особенно он отличился на Курской дуге и при штурме Будапешта. К концу войны Тимофей Васильевич носил майорские погоны и был награжден медалью "За боевые заслуги", орденами "Красной Звезды" и Отечественной войны II степени.После войны Левчук снял более полутора десятка фильмов: игровых, документальных, фильмов-концертов и фильмов-спектаклей. Из них наиболее известны "Иван Франко" (1956), "Киевлянка" (1958-59), "Два года над пропастью" (1966) – о подвиге группы подпольщиков знаменитого киевского разведчика Ивана Кудри, "Ошибка Оноре де Бальзака" (1968), "Семья Коцюбинских" (1968).Сценарий будущей киноленты доверили двум титулованным сценаристам и писателем – Игорю Болгарину и Виктору Смирнову. Болгарин в детстве пережил много трудностей – смерть матери, гибель отца-фронтовика, принудительную работу в Германии. В 1954 году он окончил сценарный факультет ВГИКа, начал писать сценарии для научно-популярных и документальных фильмов. Через два года Болгарин стал работать над сценариями для художественных фильмов. Самой известной его работой стал "Адъютант его превосходительства" (1971) – экранизация его собственного романа. Благодаря ей он стал лауреатом Госпремии РСФСР имени братьев Васильевых.К 1973 году Болгарину уже доводилось работать в паре со Смирновым, они создали сценарий очень хорошего и незаслуженно ныне позабытого фильма "Обратной дороги нет" (1970). Смирнов не имел такого богатого опыта в кинематографе, как его соавтор. Он был более известен как автор рассказов и повестей: в частности, его перу принадлежат повести "Слушай колокола громкого боя" и "Трое суток рядом со смертью" (обе – 1964 года), а также "Обратной дороги нет" (1970), по мотивам которой и был снят одноимённый фильм. Смирнов и Болгарин сразу поняли, что даже только самые яркие моменты из боевой деятельности Ковпака им "впихнуть" в "прокрустово ложе" одной киноленты не удастся – в результате появилась идея создать трилогию.В 1973 году был запущен в производство первый фильм – "Набат", в котором описывается процесс формирования Путивльского партизанского отряда, а затем и Сумского партизанского соединения. Во втором фильме, "Буран", который появился в 1975 году, рассказывается об операциях партизан в 1941-42 годах, в том числе первый рейд на Западную Украину, который ещё называют Сталинским, так как приказ о нём Ковпаку в Москве отдавал лично Сталин. Центральным событием этого рейда и, соответственно, второй серии трилогии стала операция "Сарнский крест", в результате которой "ковпаковцы" в разгар Сталинградского сражения в тылу у немцев на полтора месяца вывели из строя важный железнодорожный узел. Ну, и, наконец, в 1976 году вышла заключительная часть трилогии – "Карпаты, Карпаты…." о знаменитом Карпатском рейде соединения летом 1943 года.Первый фильм, как ни странно, снимали не на Украине, а в Кировской области в деревне Полом Кировско-Чепецкого района. В сельском Доме культуры была организована встреча актеров и жителей села, которая вызвала большой ажиотаж и прошла очень интересно. Директор местного совхоза Леонид Прозоров даже выделил специальный автобус, который возил всех желающих посмотреть, как снимается фильм.В "Думе о Ковпаке" можно увидеть много боёв, партизанские рейды, романтику. Кино о реальных людях, которое рассказывает об их реальных подвигах, а не о супергероях вселенной "Марвелл".Очень интересной и поучительной для сегодняшней Украины, где вовсю героизируют уже не только ОУН-УПА, но и полицаев, и сотрудников немецкой оккупационной администрации и даже военнослужащих дивизии СС "Галичина", является эпизод третьей части фильма, в котором Ковпак разговаривает с бойцом УПА – пожилым крестьянином-гуцулом. "Дед" общается к мужчине вежливо – "Вуйцю" (дядя). В свою очередь уповец называет Ковпака "пан генерал". В процессе дискуссии уповец утверждает, что воюет за "Вильну Украину" (свободную Украину), против немцев и москалей, а также против партизан, поскольку те выполняют приказ москалей, хотя и являются украинцами.И тут-то "Дед" дает оппоненту "железобетонный аргумент", крайне актуальный и для современной Украины – если в Ровно сидит немецкий наместник Кох, во Львове – Франк, так чьи же приказы тогда ему (Ковпаку) выполнять? Партизанский генерал достает брошюру, которая издана в Берлине, и говорит: "вот оттуда Вы программу имеете и приказы получаете". Точно также сегодня ВСУ фактически выполняют приказы своих заокеанских "начальников", которые полностью противоречат и политическим, и экономическим интересам страны.В картине уповец, с которым ведет разговор Ковпак – малоземельный, имеет "три морги" земли (морг – устаревшая единица измерения площади земли в Речи Посполитой, равная 0,56 га), в отличие от своего главаря Дружевуса, у которого 120 моргов, и кроме того ещё неграмотный. В современной Украине, подавляющее большинство военнослужащих, которых в прямом смысле этого слова посылают на убой, конечно, читать, в отличие от своего показанного в фильме предшественника, умеют. Однако им это особо на пользу не идёт – так же, как и он, они не обладают особой политической грамотностью, безропотно, а иногда и с энтузиазмом, они идут "неначе подурiли" на убой за чужие интересы, не имея за душой ни одного гектара родной земли. А землю эту уже больше чем на половину давно у них за спиной скупили западные трансатлантические агрокорпорации "Монсанто", "Каргилл" и "Дюпон". И процесс этой скупки продолжается.Главную роль, Сидора Артемьевича Ковпака, исполнил талантливый актер Константин Степанков, который на момент съёмок уже имел в своей копилке боле 30 ролей, в том числе в таких лентах как "На Киевском направлении" (1967), "Захар Беркут" (1971), "Ночной мотоциклист" (1972).Роль комиссара Семёна Руднева исполнил Валентин Белохвостик, который до этого сыграл лишь в нескольких фильмах. Петра Вершигору, еще одного партизанского лидера и заместителя Ковпака по разведке, сыграл Юрий Саранцев, который, как и Степанков, имел громадный послужной список: "Случай на шахте восемь" (1957), "Гиперболоид инженера Гарина" (1965), "Обратной дороги нет" (1970). Роль Гиммлера исполнил Николай Прокопович, который прошёл войну от рядового солдата до командира отделения. Роли партизан достались Евгению Жарикову, Михаилу Кокшенову, Юрию Демичу. В фильме снялось громадное количество актёров, как хорошо известных всей стране, так и республиканского масштаба, и вовсе малоизвестных.Лента сначала шла в прокате, первая часть трилогии вышла на большие экраны 8 октября 1974 года, а затем демонстрировалась по центральному телевидению. Всего она собрала в кинотеатрах 15,3 млн зрителей, ну а на голубых экранах её посмотрело подавляющее большинство жителей СССР, причем значительная часть – многократно.Режиссёр, сценаристы и исполнитель главной роли были награждены золотыми медалями А. Довженко. После успеха трилогии о Ковпаке, сценаристы Болгарин и Смирнов, а также режиссер Левчук создали дилогию "От Буга до Вислы", повествующую о рейде партизан Сумского соединения, которое затем стало называться 1-й Украинской партизанской дивизией имени дважды Героя Советского Союза С.А. Ковпака, под командованием П.П. Вершигоры по территории Западной Украины и Польши. В ней, правда, роль Вершигоры исполнил уже не Юрий Саранцев, а молдавский актер Михай Волонтир, более всего полюбившийся советскому зрителю своей ролью в сериале "Цыган" (1980). Дилогия, однако, в отличие от трилогии, оказалась менее удачной и пользовалась меньшей популярностью.С момента выхода на экраны "Думы о Ковпаке" прошли десятилетия. Степанкова и Левчука, как и большинства тех, кто работал над лентой, уже давно нет в живых. В современной Украине, улицы городов которой были ранее названы в честь знаменитого партизанского деятеля и его соратников, ныне переименовываются, памятники – сносятся. Буквально три месяца назад произошел один из множества вопиющих случаев – в Киеве вандалы в парке Вечной Славы облили бюсты украинцев-генералов Ковпака, Фёдорова, Черняховского, маршала Рыбалко красной краской и написали на их постаментах "Оккупанты". Вандалы, которые "льют воду" на "мельницы" транснациональных корпораций с американским капиталом, скупающих их землю. Воистину, громче всех "Держи вора!" кричит сам вор. Жена Константина Степанкова, Ада Роговцева, которая снялась в "Вечном зове" и других советских фильмах, при СССР пламенная комсомолка, а затем и коммунистка, ныне не менее пламенно прославляет нацистов из полка "Азов"*.Но правду не уничтожить, и славу былых времен не стереть, и есть ещё надежда, что новые партизаны и освободители Украины пройдут по Крещатику победным маршем, как когда-то 80 лет назад это сделали Ковпак, Сабуров, Фёдоров и сотни, тысячи их соратников. Ну а такие фильмы, как "Дума о Ковпаке" просто помогают нам не забыть, кто мы на самом деле, сохраняют часть нашего славного малороссийского генетического кода, имя которому Сидор Артемьевич Ковпак.* Террористическая организация, запрещённая в РФ.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история украины, кино, кинематограф, фильм, великая отечественная война, партизаны, сидор ковпак