"Спотыкаясь, ползем к финалу": полковник Мощанский о том, как Россия выиграла третье сражение с Украиной - 08.10.2023 Украина.ру
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"Спотыкаясь, ползем к финалу": полковник Мощанский о том, как Россия выиграла третье сражение с Украиной
"Спотыкаясь, ползем к финалу": полковник Мощанский о том, как Россия выиграла третье сражение с Украиной - 08.10.2023 Украина.ру
"Спотыкаясь, ползем к финалу": полковник Мощанский о том, как Россия выиграла третье сражение с Украиной
ВС РФ смогли одержать победу в Приазовском сражении, заставив противника нести огромные потери в тяжелой технике. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2023-10-08T05:25
2023-10-08T05:25
новости
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Приазовское сражение началось 4 июня, а закончилось 17–18 сентября, когда президент Украины Владимир Зеленский заявил в США, что Украина попытается захватить Токмак, Артемовск и еще пару городов, рассказал эксперт.Это говорит о том, что изначальная концепция "контрнаступа" провалилась. Российское командование переиграло противника и его западных руководителей, добавил главный редактор.Потом была "валидольная" битва за Артемовск. Было неизвестно, чем она закончится, но 20 мая над городом было поднято российское знамя. Теперь на Запорожье Россия выиграла третье сражение подряд, отметил главред.Противник начал атаковать большими мотомеханизированными группами. Их этому научили "старшие товарищи из-за океана", которые уже давно ни с кем не воевали и проигрывали все сражения. Это привело к тому, что ВСУ потеряли много западной техники, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231006/1049936330.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запорожская область, запорожье, вс рф, сво, всу, артёмовск (бахмут), техника, бои, потери всу, украина
Новости, Запорожская область, Запорожье, ВС РФ, СВО, ВСУ, Артёмовск (Бахмут), техника, бои, потери ВСУ, Украина

"Спотыкаясь, ползем к финалу": полковник Мощанский о том, как Россия выиграла третье сражение с Украиной

05:25 08.10.2023
 
© РИА НовостиВоеннослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
© РИА Новости
Читать в
ВС РФ смогли одержать победу в Приазовском сражении, заставив противника нести огромные потери в тяжелой технике. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Приазовское сражение началось 4 июня, а закончилось 17–18 сентября, когда президент Украины Владимир Зеленский заявил в США, что Украина попытается захватить Токмак, Артемовск и еще пару городов, рассказал эксперт.
Это говорит о том, что изначальная концепция "контрнаступа" провалилась. Российское командование переиграло противника и его западных руководителей, добавил главный редактор.
"Приазовское сражение завершилось. Выражаясь хоккейным языком, наша сборная, спотыкаясь, ползет к финалу, выигрывая один матч за другим. Вы же помните наши не вполне удачные наступления в начале 2023 года? Какой был анонс штурма Угледара? Тем не менее мы продвинулись", - подчеркнул Мощанский.
Потом была "валидольная" битва за Артемовск. Было неизвестно, чем она закончится, но 20 мая над городом было поднято российское знамя. Теперь на Запорожье Россия выиграла третье сражение подряд, отметил главред.
Противник начал атаковать большими мотомеханизированными группами. Их этому научили "старшие товарищи из-за океана", которые уже давно ни с кем не воевали и проигрывали все сражения. Это привело к тому, что ВСУ потеряли много западной техники, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 06.10.2023
6 октября, 05:50
Военный эксперт сообщил, как ВС РФ давят ВСУ под Купянском, пока Украина стягивает под Херсон морпеховКиев обязательно продолжит наступление и попытается форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
НовостиЗапорожская областьЗапорожьеВС РФСВОВСУАртёмовск (Бахмут)техникабоипотери ВСУУкраина
 
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