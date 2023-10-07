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ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами - 07.10.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Украинская армия 7 октября снова обстреляла Донецк. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

2023-10-07T13:59

2023-10-07T13:59

2023-10-07T13:59

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По словам мэра столицы ДНР, зафиксирован обстрел Калининского района по улице Осипенко, район школы №7. О человеческих жертвах и разрушениях информации пока нет."При обстреле Киевского района по улице Буслаева повреждено остекление в многоквартирных жилых домах и детском саду № 251", - сообщил чуть позже столичный градоначальник.ТГ-канал "Донбасс решает" опубликовал видеозапись очевидцев из района Донецка, который подвергся обстрелу ракетами с кассетными суббоеприпасами. Местный житель сообщил, что недалеко находится прилетевшая ракета с кассетной начинкой. Частично разрушены гражданские жилые объекты и газопровод (утечку газа уже ликвидировали).

https://ukraina.ru/20231002/1049849076.html

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новости, днр, донецк, кассетные боеприпасы, военные преступления, терроризм, всу