ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
© AP / Sven Kaestner
© AP / Sven Kaestner
Украинская армия 7 октября снова обстреляла Донецк. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.
По словам мэра столицы ДНР, зафиксирован обстрел Калининского района по улице Осипенко, район школы №7. О человеческих жертвах и разрушениях информации пока нет.
"При обстреле Киевского района по улице Буслаева повреждено остекление в многоквартирных жилых домах и детском саду № 251", - сообщил чуть позже столичный градоначальник.
ТГ-канал "Донбасс решает" опубликовал видеозапись очевидцев из района Донецка, который подвергся обстрелу ракетами с кассетными суббоеприпасами. Местный житель сообщил, что недалеко находится прилетевшая ракета с кассетной начинкой. Частично разрушены гражданские жилые объекты и газопровод (утечку газа уже ликвидировали).