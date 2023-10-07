ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами - 07.10.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами - 07.10.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Украинская армия 7 октября снова обстреляла Донецк. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.
2023-10-07T13:59
2023-10-07T13:59
новости
днр
донецк
кассетные боеприпасы
военные преступления
терроризм
всу
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По словам мэра столицы ДНР, зафиксирован обстрел Калининского района по улице Осипенко, район школы №7. О человеческих жертвах и разрушениях информации пока нет."При обстреле Киевского района по улице Буслаева повреждено остекление в многоквартирных жилых домах и детском саду № 251", - сообщил чуть позже столичный градоначальник.ТГ-канал "Донбасс решает" опубликовал видеозапись очевидцев из района Донецка, который подвергся обстрелу ракетами с кассетными суббоеприпасами. Местный житель сообщил, что недалеко находится прилетевшая ракета с кассетной начинкой. Частично разрушены гражданские жилые объекты и газопровод (утечку газа уже ликвидировали).
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новости, днр, донецк, кассетные боеприпасы, военные преступления, терроризм, всу
Новости, ДНР, Донецк, кассетные боеприпасы, Военные преступления, терроризм, ВСУ

ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

13:59 07.10.2023
 
© AP / Sven Kaestner
- РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP / Sven Kaestner
Читать в
Украинская армия 7 октября снова обстреляла Донецк. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.
По словам мэра столицы ДНР, зафиксирован обстрел Калининского района по улице Осипенко, район школы №7. О человеческих жертвах и разрушениях информации пока нет.
"При обстреле Киевского района по улице Буслаева повреждено остекление в многоквартирных жилых домах и детском саду № 251", - сообщил чуть позже столичный градоначальник.
ТГ-канал "Донбасс решает" опубликовал видеозапись очевидцев из района Донецка, который подвергся обстрелу ракетами с кассетными суббоеприпасами. Местный житель сообщил, что недалеко находится прилетевшая ракета с кассетной начинкой. Частично разрушены гражданские жилые объекты и газопровод (утечку газа уже ликвидировали).
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
2 октября, 16:31
Женщина в Донецке подорвалась на украинской минеЖители Донецка получают ранения и погибают от взрывов противопехотных мин, которыми столицу ДНР усеяли ВСУ. Об очередном инциденте 2 октября сообщил мэр города Алексей Кулемзин
 
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