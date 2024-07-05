Командующий войсками ПВО-ПРО похвалил российские системы противовоздушной обороны и ЗРК - 05.07.2024 Украина.ру
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Командующий войсками ПВО-ПРО похвалил российские системы противовоздушной обороны и ЗРК
Командующий войсками ПВО-ПРО похвалил российские системы противовоздушной обороны и ЗРК - 05.07.2024 Украина.ру
Командующий войсками ПВО-ПРО похвалил российские системы противовоздушной обороны и ЗРК
Войска противовоздушной обороны (ПВО) и истребительная авиация ВКС России значительно снизили возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нанесению ударов. Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Семенов
2024-07-05T07:51
2024-07-05T07:51
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"С начала специальной военной операции войсками ПВО совместно с истребительной авиацией Воздушно-космических сил значительно снижены возможности ВСУ по нанесению ударов", - сказал он.Семенов добавил, что треть пилотируемой авиации ВСУ была уничтожена из зенитных ракетных комплексов ближнего действия с передовых эшелонов.По его словам, в то же время американские ЗРК Patriot не способны не только прикрыть обороняемые объекты, но и защитить самих себя."В ходе специальной военной операции подтверждены высокие боевые возможности российских средств ПВО по отражению ударов всех типов средств воздушного нападения противника, в отличие от разрекламированных ЗРК Patriot, поставленных Украине странами НАТО, оказавшихся, по опыту СВО, неспособными не только прикрыть назначенные объекты, но и противостоять современным российским средствам поражения, то есть защитить самих себя", - заверил командующий.Также он рассказал, что Киев применяет ракеты ATACMS не только для нанесения ударов по войскам, но и для запугивания мирного российского населения.Подробнее о накачивании Киева оружием и проблемах из-за этого - в материале НАТО откажет Киеву в помощи по многолетнему плану из-за разногласий внутри альянса – СМИ на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, украина, вкс, нато, вооруженные силы украины, пво, зрк patriot
Новости, Киев, Россия, Украина, ВКС, НАТО, Вооруженные силы Украины, ПВО, ЗРК Patriot

Командующий войсками ПВО-ПРО похвалил российские системы противовоздушной обороны и ЗРК

07:51 05.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Войска противовоздушной обороны (ПВО) и истребительная авиация ВКС России значительно снизили возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нанесению ударов. Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Семенов
"С начала специальной военной операции войсками ПВО совместно с истребительной авиацией Воздушно-космических сил значительно снижены возможности ВСУ по нанесению ударов", - сказал он.
Семенов добавил, что треть пилотируемой авиации ВСУ была уничтожена из зенитных ракетных комплексов ближнего действия с передовых эшелонов.

"Свою эффективность доказали и зенитные ракетные комплексы ближнего действия (ПЗРК, "Стрела-10"), которые, находясь в передовых эшелонах наших войск, ежедневно уничтожают десятки разведывательно-ударных БПЛА противника, а также штурмовую и армейскую авиацию ВСУ, действующую на малых и предельно малых высотах. Всего на долю этих комплексов приходится треть уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ", - отметил он.

По его словам, в то же время американские ЗРК Patriot не способны не только прикрыть обороняемые объекты, но и защитить самих себя.
"В ходе специальной военной операции подтверждены высокие боевые возможности российских средств ПВО по отражению ударов всех типов средств воздушного нападения противника, в отличие от разрекламированных ЗРК Patriot, поставленных Украине странами НАТО, оказавшихся, по опыту СВО, неспособными не только прикрыть назначенные объекты, но и противостоять современным российским средствам поражения, то есть защитить самих себя", - заверил командующий.
Также он рассказал, что Киев применяет ракеты ATACMS не только для нанесения ударов по войскам, но и для запугивания мирного российского населения.
Подробнее о накачивании Киева оружием и проблемах из-за этого - в материале НАТО откажет Киеву в помощи по многолетнему плану из-за разногласий внутри альянса – СМИ на сайте Украина.ру.
 
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