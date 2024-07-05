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"Я — русский": певец Shaman объяснил блокировку его канала на YouTube

"Я — русский": певец Shaman объяснил блокировку его канала на YouTube - 05.07.2024 Украина.ру

"Я — русский": певец Shaman объяснил блокировку его канала на YouTube

Певец Shaman (Ярослав Дронов) в своем телеграм-канале сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, потому что он русский

2024-07-05T07:29

2024-07-05T07:29

2024-07-05T07:29

shaman

новости

олег газманов

юлия чичерина

ес

youtube

еврокомиссия

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"Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я — РУССКИЙ", - написал артист.Также на платформе видеохостинга заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова.В соцсетях стала появляться информация, что заблокирован и канал группы "Любэ", но он на данный момент продолжает функционировать.Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины".Подробнее об очередном пакете антироссийских санкций - в материале "Артек", SHAMAN и Охлобыстин: стало известно, кого коснутся новые санкции ЕС на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

shaman, новости, олег газманов, юлия чичерина, ес, youtube, еврокомиссия