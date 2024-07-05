"Я — русский": певец Shaman объяснил блокировку его канала на YouTube - 05.07.2024 Украина.ру
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"Я — русский": певец Shaman объяснил блокировку его канала на YouTube
"Я — русский": певец Shaman объяснил блокировку его канала на YouTube - 05.07.2024 Украина.ру
"Я — русский": певец Shaman объяснил блокировку его канала на YouTube
Певец Shaman (Ярослав Дронов) в своем телеграм-канале сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, потому что он русский
2024-07-05T07:29
2024-07-05T07:29
shaman
новости
олег газманов
юлия чичерина
ес
youtube
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"Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я — РУССКИЙ", - написал артист.Также на платформе видеохостинга заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова.В соцсетях стала появляться информация, что заблокирован и канал группы "Любэ", но он на данный момент продолжает функционировать.Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины".Подробнее об очередном пакете антироссийских санкций - в материале "Артек", SHAMAN и Охлобыстин: стало известно, кого коснутся новые санкции ЕС на сайте Украина.ру.
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shaman, новости, олег газманов, юлия чичерина, ес, youtube, еврокомиссия
SHAMAN, Новости, Олег Газманов, Юлия Чичерина, ЕС, Youtube, Еврокомиссия

"Я — русский": певец Shaman объяснил блокировку его канала на YouTube

07:29 05.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЮбилейный гала-концерт в честь 85-летия Э. Артемьева
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© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Певец Shaman (Ярослав Дронов) в своем телеграм-канале сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, потому что он русский
"Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я — РУССКИЙ", - написал артист.
Также на платформе видеохостинга заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова.
"Этот аккаунт заблокирован за нарушение Условий использования YouTube", - говорится в сообщении на платформе видеохостинга.
В соцсетях стала появляться информация, что заблокирован и канал группы "Любэ", но он на данный момент продолжает функционировать.
Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины".
Подробнее об очередном пакете антироссийских санкций - в материале "Артек", SHAMAN и Охлобыстин: стало известно, кого коснутся новые санкции ЕС на сайте Украина.ру.
 
SHAMANНовостиОлег ГазмановЮлия ЧичеринаЕСYoutubeЕврокомиссия
 
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