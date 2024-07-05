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Блаженнейший Владимир (Сабодан): митрополит, спасавший Киев от впадения в раскол

Блаженнейший Владимир (Сабодан): митрополит, спасавший Киев от впадения в раскол - 05.07.2024 Украина.ру

Блаженнейший Владимир (Сабодан): митрополит, спасавший Киев от впадения в раскол

5 июля 2014 года умер Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан). Более 22 лет на этом посту архиерей противостоял расколу православия на Украине, где он родился и принял монашество

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Будущий митрополит родился 23 ноября 1935 года в семье крестьян Маркиана и Феодосии Сабоданв селе Марковцы Каменец-Подольской (ныне Хмельницкой) области. Мальчика назвали Виктором, у него было три старших брата – Михаил, Александр и Степан.Семья Сабоданов была набожной, её глава некоторое время был церковным старостой. Виктор с девяти лет нёс послушание при Свято-Архангело-Михайловском храме родного села. Будущее священнослужителя мальчику предвещали еще с детства. Напротив дома, где жили Сабоданы, через реку Южный Буг, стоял Головчинецкий Спасо-Преображенский женский монастырь. Однажды мать повела Виктора туда, старая слепая монахиня положила руку на его голову и сказала, что из этого ребенка будет толк, он станет священником.Существует также легенда, что мать возила будущего митрополита к Лаврентию Черниговскому (впоследствии причислен к лику святых Русской православной церкви), и тот благословил мальчика на службу Богу. Однако сам архиерей этого не подтверждал.А вот ещё один старец, позже канонизированный в лике преподобных РПЦ, Кукша Одесский, 26 августа 1962 года был восприемником при пострижении Виктора Сабодана в монахи (тот принял имя Владимира, крестителя Руси). К тому времени он уже закончил Одесскую духовную семинарию (1958), Ленинградскую духовную академию (1962, со степенью кандидата богословия), был рукоположен в сан иерея и преподавал в Одесской духовной семинарии.В 1965 году отец Владимир окончил аспирантуру при Московской духовной академии и стал ректором Одесской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита. А уже через четыре года после рукоположения иеромонаха Владимира назначили заместителем начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме.Вскоре 31-летнего архимандрита возвели в сан епископа Звенигородского, викария Московской епархии. Хиротонию возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен – будущий Патриарх Московский. Молодого епископа направили в Женеву представителем РПЦ при Всемирном Совете Церквей. Здесь он познакомился с крупнейшими христианскими богословами и церковными деятелями.С 20 марта 1969 года Владимир – епископ Черниговский и Нежинский, временно руководил Сумской епархией. 18 апреля 1973 года он был назначен епископом Дмитриевским, викарием Московской епархии, ректором Московской духовной академии и семинарии, и в сентябре того же года возведён в сан архиепископа.С 18 апреля 1978 года архиепископ Владимир – профессор Московской духовной академии, в 1979-м он защитил диссертацию с присвоением ученой степени магистра богословии. После возведения в сан митрополита 16 июля 1982 года владыка возглавил Ростовскую и Новочеркасскую епархию. Параллельно он исполнял обязанности Патриаршего экзарха Западной Европы.3 мая 1990 года митрополит Владимир был назначен главой Комиссии по организации и проведению похорон Патриарха Пимена, потом входил в состав Комиссии Священного Синода по вопросам подготовки Поместного Собора РПЦ.Поместный собор, открывшийся 7 июня 1990 года, провёл два тура голосования. В первом туре митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Ридигер) получил 139 голосов, митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир (Сабодан) – 107, а местоблюститель Патриаршего престола митрополит Киевский и Галицкий Филарет (Денисенко), председательствовавший в первый день Собора, – 66. Во втором туре Алексий, набравший 166 голосов, обошёл Владимира на 23 голоса и был избран Патриархом Московским под именем Алексия II.Нарастающие к тому времени центробежные процессы в СССР не могли не отразиться на Русской православной церкви. Её Украинский экзархат, созданный в 1921 году Патриархом Тихоном, ещё при жизни патриарха Пимена требовал для себя расширенных прав. После избрания Алексия эти требования усилились, поскольку митрополит Филарет считал, что новый предстоятель РПЦ обязан своим избранием делегатам от епархий с территории Украины.25-27 октября 1990 года Архиерейский собор РПЦ под председательством патриарха Алексия II определил, что наименование "Украинский Экзархат" упраздняется, Украинской Православной Церкви (УПЦ) предоставляется независимость и самостоятельность в её управлении, предстоятель УПЦ избирается украинским епископатом и благословляется Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. Предстоятель Украинской Православной Церкви получил титул "Митрополит Киевский и всея Украины", а в пределах УПЦ – титул "Блаженнейшего".На следующий день митрополит Филарет (Денисенко) получил Благословенную Грамоту Московского Патриарха Алексия II о даровании Украинской Церкви независимости и самостоятельности в её управлении в историческом кафедральном соборе киевских митрополитов – соборе Святой Софии. При этом националистически настроенные депутаты Верховной Рады пытались не пропустить машину патриарха к собору, а в ходе литургии Святую Софию пикетировали сторонники УНСО* с лозунгами "Долой московского попа!"После провозглашения независимости Украины митрополит Филарет собрал 1-3 ноября 1991 года собор УПЦ, который обратился к Патриарху Алексию II и епископату Русской Православной Церкви с просьбой даровать полную каноническую самостоятельность, то есть автокефалию. Вскоре три архиерея УПЦ – епископы Черновицкий Онуфрий (Березовский), Тернопольский Сергий (Генсицкий) и Донецкий Алипий (Погребняк) – дезавуировали свои подписи под обращением, и решением Синода УПЦ были смещены со своих кафедр.31 марта 1992 года в Даниловом монастыре в Москве открылся Архиерейский собор РПЦ, который с 1 по 4 апреля обсуждал ходатайство епископата УПЦ о предоставлении ей автокефального статуса. После выступления патриарха Алексия II, предложившего Филарету уйти со своего поста, митрополит Киевский пообещал покинуть свой пост добровольно. Но вернувшись в Киев, 7 апреля 1992 года, в праздник Благовещения, во время богослужения во Владимирском кафедральном соборе Филарет объявил, что он, "взвесив сложную обстановку в церкви и просьбы паствы и епископата УПЦ, решил остаться".После этого иерархи УПЦ выразили недоверие митрополиту Филарету в связи с его обманом Архиерейского собора, которому он дал обещание перед Крестом и Евангелием покинуть пост предстоятеля УПЦ. Его отказ исполнить это обещание участники собрания квалифицировали как клятвопреступление. Синод УПЦ вынес решение временно передать функции предстоятеля УПЦ старейшему по хиротонии архипастырю на территории Украины – митрополиту Харьковскому и Богодуховскому Никодиму.Митрополит Никодим 27 мая 1992 года собрал и возглавил Собор УПЦ в Харькове. Вот как вспоминал о нём архиепископ Алипий (Погребняк):"Во время заседания митрополита Никодима постоянно вызывали к телефону, угрожали, так что он возвращался в зал весь бледный. Было тайное голосование, а он, уходя, чтобы ответить на очередной звонок, сказал: "Можете за меня не голосовать. Я отдаю свой голос митрополиту Ростовскому Владимиру". Большинство голосов тогда было отдано за него".Митрополит Владимир должен был прибыть в Киев 20 июня 1992 на поезде, а в ночь с 18 на 19 июня 1992 года по инициативе низложенного митрополита Филарета, который к тому времени провозгласил себя "Патриархом Киевским", около 100 членов УНСО* во главе с Дмитрием Корчинским** проникли в Киево-Печерскую лавру. Они были вытеснены из монастыря подразделениями украинской милиции, однако уголовное дело так и не было открыто.На подъезде к Киеву в вагон поезда вошли люди "в штатском" и предложили митрополиту "во избежание нарушений правопорядка" пересесть в Дарнице в автотранспорт и, минуя вокзал, приехать в Лавру. Митрополит отказался, ответив: "я еду к людям, которые меня ждут…"Когда поезд остановился у первого перрона, паства встретила его цветами и пасхальным песнопением. Первыми словами владыки Владимира были: "Я прибыл не в командировку, и не из-за границы. Я вернулся на родную землю, чтобы служить Богу и украинскому народу".Блаженнейший митрополит Владимир выполнил это обещание, однако с возрастом он стал жертвой интриг своего келейника, Александра Драбинко. В возрасте 29 лет только за 2006 год Драбинко взлетел по "карьерной лестнице" от пресвитера (диакона) до архимандрита, а в 30 – стал епископом. В 2010 году он возглавил отдел внешних связей УПЦ, а уже в 2013 году был возведен в сан митрополита.При этом в 2009 году, после смерти Патриарха Алексия II, Драбинко, несмотря на тяжелую болезнь митрополита Владимира, организовал обращение к нему якобы от имени епархий УПЦ с просьбой, чтобы тот принял участие в выборах нового предстоятеля РПЦ. Когда удивление по поводу этого высказали как в самих епархиях, так и в Москве, Блаженнейший твёрдо заявил: "Я хочу предстать перед Богом 121-м митрополитом Киевским, а не 16-м патриархом Московским".Стоит отметить, что в том же году прибывшие в Киев представители Константинопольского патриархата на встрече с предстоятелем УПЦ заявили, что "фигура митрополита Владимира объединяет всех православных Украины, к какой бы юрисдикции они ни принадлежали".В последние годы жизни митрополита Владимира Драбинко практически монополизировал доступ к предстоятелю УПЦ, который страдал от болезни Паркинсона и рака желудка. Драбинко, который ныне перешёл в раскольническую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), продолжает рассказывать небылицы о том, что митрополит Владимир будто бы называл майдан 2013-14 годов в Киеве "очищением Украины". Однако факт остаётся фактом: когда всё ещё только начиналось, 30 ноября 2013 года, Владимир (Сабодан) призвал украинцев "независимо от их политических взглядов к совместной молитве за мир, любовь, согласие, преодоление разделений и вражды, недопущение насилия и разрешение конфликтов".Уже после вооружённого переворота в Киеве, 24 февраля 2014 года, ввиду невозможности исполнения митрополитом Владимиром обязанностей предстоятеля церкви, Священный синод УПЦ избрал митрополита Онуфрия местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры, хотя и постановил продолжить поминовение митрополита Владимира как предстоятеля УПЦ. Он умер 5 июля 2014 года и похоронен на братском кладбище Киево-Печерской лавры.Преемник Владимира (Сабодана) на кафедре митрополита Киевского, Онуфрий (Березовский), повёл себя зеркально по сравнению с 1992 годом: сначала он клялся сохранять единство с Русской православной церковью, но после начала СВО заявления УПЦ мало чем отличаются от риторики раскольников от ПЦУ. Причём это не спасло Украинскую православную церковь от массовых захватов храмов, в том числе построенных в годы правления митрополита Владимира***.* Организация запрещена в России** Против этого лица в России введены санкции*** Среди православных публицистов Украины есть разные оценки деятельности Блаженнейших Владимира и Онуфрия, в том числе – противоположных мнению автора статьи (Ред.)

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